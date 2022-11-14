Самое обидное прозвище Кейт Миддлтон от прессы, которое она получила во время романа с принцем Уильямом

Невестка ныне покойной Елизаветы II является олицетворением элегантности, утонченности и респектабельности. Подданные полюбили жену принца Уильяма за ее бережливость, хорошие манеры, доброту, внимательность к детям. Герцогиня Кембриджская и Корнуолльская отличается своим примерным поведением.
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В прошлом Кейт Миддлтон и принц Уильям пережили пару напряженных моментов. Они даже расставались — дважды (в 2003 и 2007 году). При этом их привязанность друг к другу оказалась сильнее.
Так, роман Кейт Миддлтон с сыном леди Дианы едва ли можно назвать гладким. Из-за многочисленных сложностей в отношениях с принцем Уильямом, репортеры прозвали ее Waity Katie или «Ждущая Кейт». Так, таблоиды намекали на то, что внук Елизаветы II не спешил делать своей невесте предложение руки и сердца.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Всюду судачили, что Миддлтон вот-вот исполнится тридцать, а у нее все еще нет заветного кольца.
Такое обидное прозвище задевало и саму Кейт. Впрочем, ждать предложения ей оставалось недолго. Миддлтон вышла замуж в 29 лет. И стала матерью троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
По материалам Marieclaire