Самое обидное прозвище Кейт Миддлтон от прессы, которое она получила во время романа с принцем Уильямом

Всюду судачили, что Миддлтон вот-вот исполнится тридцать, а у нее все еще нет заветного кольца.

Такое обидное прозвище задевало и саму Кейт. Впрочем, ждать предложения ей оставалось недолго. Миддлтон вышла замуж в 29 лет. И стала матерью троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

По материалам Marieclaire