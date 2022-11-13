Сыграл великого предка султана Сулеймана, ждет второго ребенка с женой! Как сейчас живет Бурак Озчивит

Бурак Озчивит снискал любовь и признание поклонников после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Актер сыграл Малкочоглу Бали-бея, самого преданного воина султана Сулеймана. В него была влюблена единственная дочь Хюррем султан - Михримах султан. Однако Малкочоглу не стал жениться на дочери падишаха, выбрав свободу.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».