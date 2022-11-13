Сыграл великого предка султана Сулеймана, ждет второго ребенка с женой! Как сейчас живет Бурак Озчивит

Бурак Озчивит снискал любовь и признание поклонников после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Актер сыграл Малкочоглу Бали-бея, самого преданного воина султана Сулеймана. В него была влюблена единственная дочь Хюррем султан - Михримах султан. Однако Малкочоглу не стал жениться на дочери падишаха, выбрав свободу.
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Бурак Озчивит в образе Малкочоглу Бали-бея с Михримах султан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
После съемок в «Великолепном веке» на Бурака Озчивита посыпались предложения от продюсеров и режиссеров. Еще одной яркой ролью в его исполнении, стал персонаж Кемаль в сериале «Черная любовь», в котором актер снимался с Неслихан Атагюль.
Кроме того, Бурак Озчивит снимается в исторической ленте «Основание Осман». Актеру досталась в сериале главная роль. Он предстал в образе славного предка султана Сулеймана, положившего начало османской династии. В роли Османа-гази актер снимается с Озге Торер и Йылдыз Чагры Атиксой.
Бурак Озчивит в образе Османа-гази с Озге Торер и Йылдыз Чагры Атиксой, которые сыграли его жен Балу-хатун и Малхун-хатун. Фото: кадр из сериала "Основание Осман"
Бурак Озчивит также готовится стать отцом во второй раз. Его жена Фахрийе Эвджен оставила съемки в турецком сериале «Альпарслан», вызвав много шума. Поговаривали, что актер приревновал Фахрийе к ее партнершу по сериалу. Однако позже актриса призналась, что ждет второго малыша. У пары подрастает трехлетний сын Каран. Сам Озчивит обратился к поклонникам, заверив, что у них с женой все прекрасно и никакого разлада между ними никогда не было. Также актер попросил фанатов не придумывать небылицы, которые расстраивают беременную Эвджен.
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: личный архив
Кстати, жена Бурака Озчивита могла получить роль Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». Тогда актеру пришлось бы наблюдать, как Фахрийе играет страсть к султану Сулейману на съемочной площадке.