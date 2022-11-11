Валерий Гергиев: как обрел всемирную славу, написал новую историю «Мариинки» и почему поздно женился

Известный дирижер с мировым именем Валерий Гергиев продолжает трудиться на благо Мариинского театра. За свою карьеру он достиг поистине заоблачных высот, но в 2022 году оказался в опале просто потому что россиянин. Однако маэстро, в отличие от коллег, не высказывается, а продолжает заниматься своим делом.
Валерий Гергиев: детство, родители, национальность
Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве в осетинской семье, его рост —171 см, вес — 68 кг. Отец Абисал Заурбекович был комбатом во время Великой Отечественной войны, мать Тамара Тимофеевна занималась воспитанием детей. Помимо сына в семье росли две дочки: Лариса, ставшая знаменитой пианисткой, и Светлана. Валерия назвали в честь известного летчика-испытателя Валерия Чкалова.
Детство мальчика прошло в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). С семи лет Валерий начал обучение в музыкальной школе по классу фортепиано и дирижирования, хотя его больше интересовал футбол. Тем не менее любовь к музыке возобладала, и вскоре мальчик стал лучшим учеником. Кроме того, в общеобразовательной школе Валерий успешно справлялся с математикой, принимал участие в олимпиадах.
Валерий Гергиев в молодости. Фото: соцсети
Окончив школу, Валерий Гергиев переехал в Ленинград, поступив в 1972 году в Ленинградскую консерваторию, в класс дирижирования Ильи Мусина. В 1976 году студент Гергиев победил на престижном Международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине и в том же году одержал победу на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве.
Валерий Гергиев: начало карьеры
Получив образование, Гергиев в 1977 году был принят в Кировский театр на должность ассистента главного режиссера Юрия Темирканова. И в следующем году впервые встал за пульт, продирижировав оперой Прокофьева «Война и мир».
Валерий Гергиев в молодости. Фото: Global Look Press
В 1981 году Гергиев возглавил Государственный симфонический оркестр Армении, а в 1988 году стал главным дирижером Мариинского театра. С его приходом появилась традиция проведения тематических фестивалей, приуроченных к юбилеям легендарных композиторов.
Например, в 1989 году прошел фестиваль, посвященный 150-летию Модеста Мусоргского, в 1990-м — 150-летию Петра Чайковского, в 1991-м — 100-летию Сергея Прокофьева, в 1994-м — 150-летию Николая Римского-Корсакова. На таких мероприятиях звучали не только знаменитые партитуры, но и редкие или неизвестные ранее сочинения.
Валерий Гергиев: Мариинский театр
В 90-е годы театру было возвращено его историческое название — Мариинский. Гергиев с оркестром начал активно гастролировать по миру по приглашению американского концертного агентства. За пять лет он выступил в Метрополитен-опере в США, в Королевской опере в Лондоне, в миланском Ла-Скала, блистал на сценах Берлина, Парижа, Рима. Про Мариинский театр узнал весь мир.
Валерий Гергиев дирижирует. Фото: Global Look Press
В 1993 году Гергиев впервые провел фестиваль «Звезды белых ночей», ставший ежегодным, на котором вместе с отечественными звездами выступали зарубежные исполнители.
С 1995 по 2008 год Гергиев был главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. Рабочий график дирижера вмещал, кажется, невозможное: в день 1–3 концерта, постоянные перелеты, гастроли и руководство театром.
В 1998 году Гергиев основал Академию молодых певцов, ее возглавила Лариса Гергиева. Это стало возможностью проявить себя для многих талантливых исполнителей. Ее окончила и знаменитая сегодня оперная дива Анна Нетребко.
Мариинский театр под началом Валерия Гергиева за сезон начал выдавать до дюжины премьер, оркестр вышел на новый уровень. Были освоены не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар: все симфонии Бетховена, Чайковского, Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова, Стравинского и многих других композиторов.
Валерий Гергиев на Пасхальном фестивале. Фото: Global Look Press
Среди проектов Гергиева, реализованных в Мариинском театре, — организация медиавещания, проведение online-трансляций концертов, создание звукозаписывающей студии. В 2009 году был создан бренд «Мариинский», под которым выпущено несколько десятков аудио- и видеодисков с симфониями и фортепианными концертами Чайковского и Шостаковича, оперы Вагнера, Массне, Доницетти и других, записи балетов Прокофьева «Ромео и Джульетта» и «Золушка» и опера «Игрок».
Валерий Гергиев: музыка
Исполнительское мастерство Гергиева критики и коллеги характеризуют как экспрессивное и яркое, а прочтение классики — оригинальное. Валерий Абисалович осуществил записи произведений Белы Бартока, Александра Бородина, Иоганнеса Брамса, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди, Клода Дебюсси, Гаэтано Доницетти, Густава Малера (все симфонии), Модеста Мусоргского (все оперы, за исключением «Саламбо» и «Женитьбы»).
Валерий Гергиев в Кремлевском дворце. Фото: Global Look Press
Не обошел Гергиев вниманием Сергея Прокофьева (все симфонии, все фортепианные и скрипичные концерты, ряд опер), Мориса Равеля, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского, Петра Чайковского (все симфонии, за исключением «Манфреда» и реконструированной Седьмой, все балеты, ряд опер и симфонических произведений), Дмитрия Шостаковича (все концерты, все симфонии, опера «Нос»), Родиона Щедрина (ряд симфонических произведений и опер, премьеры некоторых из них прошли под управлением Гергиева).
В 2007 году Гергиев стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра, в 2010 году возглавил факультет искусств СПбГУ. В 2015 году ушел из лондонского заведения, заняв аналогичную должность в Мюнхенском филармоническом оркестре.
Валерий Гергиев в Италии. Фото: соцсети
С оркестром Мариинского театра Гергиев участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году, а также на церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
В 2013 году Гергиев за исполнение «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова с Лондонским оркестром был номинирован на музыкальный «Оскар» — премию «Грэмми». В следующем году выступал в концерте в честь Майи Плисецкой с произведениями Мориса Равеля «Болеро», Густава Малера Adagietto из Симфонии № 5, Жоржа Бизе «Кармен» и композициями Родиона Щедрина.
Валерий Гергиев в Сирии. Фото: Global Look Press
В мае 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в амфитеатре Пальмиры в Сирии, освобожденной армией правительства Сирии при поддержке российских военных.
Это не первый гуманитарный концерт дирижера: в 2004 году он организовал цикл выступлений «Беслан. Во имя жизни» после страшных событий в Осетии. В 2008 году по мановению палочки Гергиева музыка звучала в полуразрушенном Цхинвале в память о погибших.
Валерий Гергиев: награды
За свою музыкальную и общественную деятельность Валерия Гергиева отмечена тремя Государственными премиями Российской Федерации (1993, 1998, 2015), званиями народного артиста Российской Федерации (1996) и Героя Труда (2013), орденом Александра Невского (2016), высокими государственными наградами Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии.
Валерий Гергиев с Владимиром Путиным на награждении. Фото: Global Look Press
Валерий Гергиев: личная жизнь
За личной жизнью дирижера пристально следила его мама. Она советовала сыну не размениваться и выбирать себе жену сразу и на всю жизнь. Однако не уберегла: в 80-е годы у дирижера случился роман с филологом Еленой Остович, в результате которого в 1985 году родилась дочь Наталия. Она стала пианисткой и педагогом по музыке.
Наталия Гергиева, старшая дочь Валерия Гергиева. Фото: соцсети
А вот женился Валерий Гергиев на другой. Ее он встретил, уже построив карьеру и обретя мировую известность. Это произошло в 1998 году на конкурсе «Петропавловские ассамблеи» в Санкт-Петербурге. Певица Наталья Дзебисова покорила своим талантом не только жюри, но и маэстро.
Валерий Гергиев с женой Натальей и детьми. Фото: соцсети
Оказалось, осетинка окончила во Владикавказе музыкальное училище имени Гергиева. Исполнительница была младше дирижера на 28 лет, но это не стало преградой их роману. Отношения пара скрывала, и тайное стало явным, лишь когда состоялась свадьба на родине маэстро в 1999 году.
В 2000 году в семье появился первенец — мальчик Абисал. Он окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, обучение продолжил в бостонской консерватории Новой Англии. Второй сын, Валерий, родился в 2001 году. И в 2003 году семья стала многодетной: на свет появилась дочь Тамара.
Абисал Гергиев, старший сын Валерия Гергиева. Фото: соцсети
Валерий Гергиев сегодня
В настоящее время Валерий Гергиев продолжает руководить Мариинским оркестром. Он никак не вмешивается в политику в 2022 году, хотя вся мировая общественность наседала на него после февральских событий. За это с ним разорвали контракты и отменили гастроли многие ведущие концертные залы Европы, Мюнхенский филармонический театр уволил его с должности.
В октябре 2022 года маэстро исключили из Шведской королевской музыкальной академии из-за отказа осудить события на Украине. В этой престижной скандинавской организации россиянин имел членство с 2011 года. Однако и это не заставило маэстро отвлечься от своих дел — он по-прежнему хранит молчание.