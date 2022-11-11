Валерий Гергиев: как обрел всемирную славу, написал новую историю «Мариинки» и почему поздно женился

Известный дирижер с мировым именем Валерий Гергиев продолжает трудиться на благо Мариинского театра. За свою карьеру он достиг поистине заоблачных высот, но в 2022 году оказался в опале просто потому что россиянин. Однако маэстро, в отличие от коллег, не высказывается, а продолжает заниматься своим делом.

Валерий Гергиев: детство, родители, национальность

Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве в осетинской семье, его рост —171 см, вес — 68 кг. Отец Абисал Заурбекович был комбатом во время Великой Отечественной войны, мать Тамара Тимофеевна занималась воспитанием детей. Помимо сына в семье росли две дочки: Лариса, ставшая знаменитой пианисткой, и Светлана. Валерия назвали в честь известного летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Детство мальчика прошло в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). С семи лет Валерий начал обучение в музыкальной школе по классу фортепиано и дирижирования, хотя его больше интересовал футбол. Тем не менее любовь к музыке возобладала, и вскоре мальчик стал лучшим учеником. Кроме того, в общеобразовательной школе Валерий успешно справлялся с математикой, принимал участие в олимпиадах.