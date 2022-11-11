«Маленькая Хюррем султан! Глаза — бездонные»: как Мерьем Узерли выглядела в детстве с натуральным цветом волос

Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век», личный архив

Актриса из сериала «Великолепный век» плохо говорила на турецком, но это не помешало ей получить главную роль.

По слухам, роль Хюррем султан должна была достаться Фахрийе Эвджен. Та почти подписала контракт с продюсерами. Однако все карты жене Бурака Озчивита спутала Мерьем Узерли. Когда актриса появилась на пробах, она и по-турецки почти не говорила. При этом роль отдали именно ей. За время съемок Мерьем подтянула язык, справившись со сковывающим ее барьером.

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Вот так Мерьем Узерли выглядела в детстве. Фото: личный архив

Играя славянскую фаворитку султана Сулеймана, актриса столкнулась с тем, что образ Хюррем султан стал полностью ее поглощать. Мерьем Узерли подарила этому сложному персонажу свою мимику, жесты, артикуляцию. Она правдоподобно изображала страсть к повелителю и ненависть к Ибрагиму-паше.

Кстати, как позже призналась Мерьем, она ждала того момента, когда сможет перекрасить волосы. Настолько ей надоел рыжий цвет. По природе сама актриса темненькая. Чем старше становилась Узерли, тем ярче становился и оттенок ее волос — из шатенки в брюнетку.

А как звезда «Великолепного века» выглядела в детстве? Мерьем Узерли могла похвастаться светлым оттенком кожи — таким же, как и у ее мамы-немки. От Урсулы ей достались и глаза-озера. А вот ростом актриса пошла в турка-отца Хюссейна. Маленькой, хрупкой и миниатюрной ее не назовешь.

«Такая малышка!», «Носик распухший, как слива», «Ох уж эта детская припухлость щек», «Маленькая Хюррем султан! Глаза — бездонные», «Красавица», «Сразу было понятно, что будет очень красивой, когда вырастет», «Губки пухлые, а носик! Все природа подправила с возрастом», — написали фолловеры.

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