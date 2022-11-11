«Маленькая Хюррем султан! Глаза — бездонные»: как Мерьем Узерли выглядела в детстве с натуральным цветом волос

По слухам, роль Хюррем султан должна была достаться Фахрийе Эвджен. Та почти подписала контракт с продюсерами. Однако все карты жене Бурака Озчивита спутала Мерьем Узерли. Когда актриса появилась на пробах, она и по-турецки почти не говорила. При этом роль отдали именно ей. За время съемок Мерьем подтянула язык, справившись со сковывающим ее барьером.
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Вот так Мерьем Узерли выглядела в детстве. Фото: личный архив
Играя славянскую фаворитку султана Сулеймана, актриса столкнулась с тем, что образ Хюррем султан стал полностью ее поглощать. Мерьем Узерли подарила этому сложному персонажу свою мимику, жесты, артикуляцию. Она правдоподобно изображала страсть к повелителю и ненависть к Ибрагиму-паше.
Кстати, как позже призналась Мерьем, она ждала того момента, когда сможет перекрасить волосы. Настолько ей надоел рыжий цвет. По природе сама актриса темненькая. Чем старше становилась Узерли, тем ярче становился и оттенок ее волос — из шатенки в брюнетку.
А как звезда «Великолепного века» выглядела в детстве? Мерьем Узерли могла похвастаться светлым оттенком кожи — таким же, как и у ее мамы-немки. От Урсулы ей достались и глаза-озера. А вот ростом актриса пошла в турка-отца Хюссейна. Маленькой, хрупкой и миниатюрной ее не назовешь.
«Такая малышка!», «Носик распухший, как слива», «Ох уж эта детская припухлость щек», «Маленькая Хюррем султан! Глаза — бездонные», «Красавица», «Сразу было понятно, что будет очень красивой, когда вырастет», «Губки пухлые, а носик! Все природа подправила с возрастом», — написали фолловеры.