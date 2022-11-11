«Маленькая Хюррем султан! Глаза — бездонные»: как Мерьем Узерли выглядела в детстве с натуральным цветом волос

Играя славянскую фаворитку султана Сулеймана, актриса столкнулась с тем, что образ Хюррем султан стал полностью ее поглощать. Мерьем Узерли подарила этому сложному персонажу свою мимику, жесты, артикуляцию. Она правдоподобно изображала страсть к повелителю и ненависть к Ибрагиму-паше.

Кстати, как позже призналась Мерьем, она ждала того момента, когда сможет перекрасить волосы. Настолько ей надоел рыжий цвет. По природе сама актриса темненькая. Чем старше становилась Узерли, тем ярче становился и оттенок ее волос — из шатенки в брюнетку.

А как звезда «Великолепного века» выглядела в детстве? Мерьем Узерли могла похвастаться светлым оттенком кожи — таким же, как и у ее мамы-немки. От Урсулы ей достались и глаза-озера. А вот ростом актриса пошла в турка-отца Хюссейна. Маленькой, хрупкой и миниатюрной ее не назовешь.