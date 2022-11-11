С мамой одного роста! Как сейчас выглядит 11-летняя «турецкая» дочка Ани Лорак — Соня

Ани Лорак родила дочку Софию от турецкого бизнесмена Мурада Налчаджиоглу. Однако спасти брак даже ради ребенка им не удалось. Ходили слухи, что муж поп-дивы ей изменял. Его даже видели в ночных клубах. Одна из красоток-брюнеток в окружении любвеобильного турка как две капли воды походила на саму Лорак.
Измены мужа певица не комментировала, однако и прощать его не собиралась. Артистка в итоге развелась, по-взрослому поговорив со своим ребенком.
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Так, Ани дала понять, что ее муж и раньше был в их доме скорее гостем. После того, как певица стала строить карьеру в России, они, можно сказать, жили на две страны. У мужа певицы был свой ресторан в Киеве.
Дочка Ани Лорак София почти одного роста с мамой. Фото: личный архив
Певица взяла на себя все заботы о единственной дочери. При этом Ани не запрещает бывшему мужу видеться и общаться с наследницей. Прекрасно понимая, что София хочет поддерживать связь с отцом. Пусть мама и папа развелись, но они не перестали быть для нее родителями.
А как сейчас выглядит «турецкая» дочка Ани Лорак? В свои 11 лет она почти догнала звездную маму по росту. София может похвастаться густой шевелюрой волос, она брюнетка со смуглой кожей и мягкими чертами лица.
«Такая милая девчушка!», «Когда с мамой как подружки», «Вытянулась, совсем большая стала», «Лапочка! Просто прелесть», «Теперь в Испании? А с отцом видится?», «Класс! Словно ровесницы», «Мама забыла постареть», «Модная дочурка! Красотки», — заметили фолловеры.