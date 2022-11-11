С мамой одного роста! Как сейчас выглядит 11-летняя «турецкая» дочка Ани Лорак — Соня

Ани Лорак родила дочку Софию от турецкого бизнесмена Мурада Налчаджиоглу. Однако спасти брак даже ради ребенка им не удалось. Ходили слухи, что муж поп-дивы ей изменял. Его даже видели в ночных клубах. Одна из красоток-брюнеток в окружении любвеобильного турка как две капли воды походила на саму Лорак.

Измены мужа певица не комментировала, однако и прощать его не собиралась. Артистка в итоге развелась, по-взрослому поговорив со своим ребенком.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, Ани дала понять, что ее муж и раньше был в их доме скорее гостем. После того, как певица стала строить карьеру в России, они, можно сказать, жили на две страны. У мужа певицы был свой ресторан в Киеве.