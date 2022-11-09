Ольга Кормухина: как чуть не стала архитектором, трижды была замужем и родила в 40 лет

Певица Ольга Кормухина — одна из ярких исполнительниц отечественной сцены. Она начала с джаза, затем увлеклась роком, сделала большой перерыв в карьере, а затем снова вернулась на сцену. Она не побоялась родить в 40 лет первенца и уже третий десяток счастлива с третьим мужем, музыкантом Алексеем Беловым.
Ольга Кормухина: детство, родители
Ольга Кормухина родилась в первый день лета 1960 года в Горьком (Нижний Новгород). Отец Борис Кормухин был инженером. Мать, Фаина Кормухина, трудилась директором музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья «Щелоковский хутор». Скоро после рождения дочери в семье появился сын Андрей, который впоследствии стал композитором.
Ольга Кормухина в детстве. Фото: соцсети
Домашняя атмосфера располагала детей к творчеству — глава семьи увлекался пением, обладал ярким тенором и часто пел в кругу родных. Он мечтал стать артистом, но не смог добиться желаемого. А вот сын и дочь исполнили это отцовское желание.
Правда, путь Кормухиной на сцену пролегал через учебу на архитектурном факультете в инженерно-строительном институте, куда она поступила по наставлению родителей. Там она смогла проявить себя, и ее направили участвовать во Всесоюзном джаз-рок-конкурсе «Нижегородская весна» в 1980 году, на котором она взяла Гран-при. Такое яркое событие повлияло на решение Ольги уйти из института и заняться любимой музыкой.
Ольга Кормухина в молодости. Фото: соцсети
Ольга Кормухина: карьера
Победа Кормухиной на конкурсе не прошла незамеченной — на нее посыпались предложения о сотрудничестве. Известный джазмен Олег Лундстрем приглашает ее в свой коллектив, и Ольга, недолго думая, переезжает в Москву. Там она поступила в институт им. Гнесиных, начала работать в команде Лундстрема.
Ольга Кормухина (справа) в Юрмале в 1986 году. Фото: соцсети
Через несколько лет Кормухина ушла в коллектив Анатолия Кролла. В 1986 году на фестивале в Юрмале певица завоевала два специальных приза жюри и решила покончить с джазом. Теперь ее будоражил рок. И вскоре Крис Кельми зовет ее в свою группу «Рок-ателье», и она с удовольствием принимает приглашение.
Однако с Кельми Кормухина пела всего год. У нее появилась идея сколотить что-то свое. Так в 1988 году появилась группа «Красная пантера», в который Ольга пригласила Вадима Усланова (бас-гитара) из «Рок-ателье», барабанщика Олега Ховрина и гитариста Игоря Андреева из группы «Черный кофе», Константина Веретенникова (гитара), Валерия Казакова (клавишные). И на днепропетровском фестивале «Ветер перемен» коллектив завоевал Гран-при, а затем на рок-фестивале «Интершанс», проходившем в Лужниках, группа сыграла свою большую сольную программу.
Ольга Кормухина и Крис Кельми на сцене. Фото: соцсети
Но через год Кормухина распустила группу и ушла в сольное плавание. В 1989-1990 годах певица выступала на фестивале в Сопоте (Польша), телевизионном конкурсе «50/50», выпустила альбом «За гранью снов».
В 1991 году Ольга Кормухина вновь собрала вокруг себя музыкантов и организовала коллектив «Гелла». В состав группы вошли Сергей Алмазов (гитара), Евгений Палистратов (бас), Александр Ефимов (клавишные), Сергей Черняков и Андрей Потонин (ударные). В 1992 году Кормухина стала лауреатом национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица» по итогам 1991 года. После чего сделала большой перерыв в карьере.
Ольга Кормухина с друзьями. Фото: соцсети
Вернуться на сцену артистка решила уже в новом веке. Новый виток творчества у певицы произошел после сотрудничества с лидером рок-группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. Они стали вместе выступать, а затем зарегистрировали брак.
В 2010 году Кормухина представила специальную программу из мировых хитов, а в 2014-м выступила в церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. Ее новые песни «Я падаю в небо» и «Путь» быстро завоевали любовь слушателей. В том же году она стала лучшей сольной певицей по версии издания «Русский топ».
Ольга Кормухина на рок-фестивале в 2020 году. Фото: Global Look Press
В 2017 году Кормухина выпустила композицию «Без тебя», с первых нот влюбившую в себя поклонников артистки, выступила с программой «Большой симфонический концерт» в Crocus City Hall. Через два года она представила новую сольную программу «30 лет в космосе».
Ольга Кормухина: кино, другие проекты
Дебютной ролью в кино для Кормухиной, рост которой составляет 163 см, а вес – 55 кг, стал фильм «Шаг вправо… шаг влево…» в 1991 году. Позже, получив режиссерское образование, она представила свою дипломную работу «И светит, и греет», в которой снялась сама. В 2010 году вышел документальный фильм, посвященный Кормухиной, «Встреча».
Ольга Кормухина: личная жизнь
В личной жизни Кормухина долго была уверена, что не рождена для семейного счастья. Первые два брака для артистки, как она говорит, стали ошибками молодости. Первый муж появился у певицы в 24 года «из благодарности» — мужчина помог ей, когда у нее случился перелом: чугунная труба упала прямо на ногу. Продлился союз недолго. Зато именно первый муж познакомил ее с будущим избранником Алексеем Беловым.
Ольга Кормухина и Алексей Белов. Фото: соцсети
Правда, перед тем как выйти замуж за Белова, Кормухина успела побывать замужем еще раз, в 31 год. Про второго мужа Ольга Борисовна тоже не вспоминает.
К 40 годам она, уже успевшая отчаяться в мужчинах, повстречала в Свято-Даниловском монастыре Алексея Белова. Они оба были на перепутье, и вера воссоединила их. В 1999 году они обвенчались, а через год на свет родилась их дочка Анатолия. Певица родила ее в 40 лет, не побоявшись столь поздней беременности.
Ольга Кормухина и Алексей Белов с дочкой Анатолией. Фото: Global Look Press
Ольга Кормухина сейчас
В настоящее время Ольга Кормухина регулярно ездит на Донбасс с концертами, поддерживая соотечественников на фронте. Также она активно собирает пожертвования на нужды Российской армии, ведет блог в Telegram, где активно общается с поклонниками.