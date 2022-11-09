Ольга Кормухина: как чуть не стала архитектором, трижды была замужем и родила в 40 лет

Певица Ольга Кормухина — одна из ярких исполнительниц отечественной сцены. Она начала с джаза, затем увлеклась роком, сделала большой перерыв в карьере, а затем снова вернулась на сцену. Она не побоялась родить в 40 лет первенца и уже третий десяток счастлива с третьим мужем, музыкантом Алексеем Беловым.

Ольга Кормухина: детство, родители

Ольга Кормухина родилась в первый день лета 1960 года в Горьком (Нижний Новгород). Отец Борис Кормухин был инженером. Мать, Фаина Кормухина, трудилась директором музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья «Щелоковский хутор». Скоро после рождения дочери в семье появился сын Андрей, который впоследствии стал композитором.