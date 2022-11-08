«Привыкла жить без ласки»: что известно о маме Решетовой, которая не ладила с дочкой

Анастасия Решетова засветилась в светском бомонде, став спутницей рэпера Тимати. Парочка познакомилась в 2015-м, а спустя четыре года модель родила первенца — сына Ратмира.
Как только у влюбленных появился общий ребенок, они расстались. Мальчик остался жить с мамой. А Тимати старается быть ему образцовым отцом. Тем более что у музыканта есть дочка Алиса от Алены Шишковой. Так что отцовский опыт за плечами у рэпера имеется. А вот о своей семье манекенщица распространяется крайне редко.
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В своем микроблоге Анастасия Решетова поделилась свежим фото с мамой. Кстати, с родительницей у модели отношения, мягко говоря, натянутые.
Анастасия Решетова с мамой. Фото: личный архив
Модель не скрывает, что мама родила ее в 16 лет. На тот момент она еще училась в школе. Однако построить серьезные и прочные отношения с отцом своей дочери ей не удалось. Анастасия росла в строгости, ее воспитывал папа.
«Нарушена связь «мама-дочь». Она не особо стремится к общению. Да и я уже привыкла жить без материнской ласки», — как-то откровенничала модель.
Решетова даже намекнула, что почти не помнит счастливых моментов из детства. Однако, судя по тому, что экс-пассия Тимати поделилась фото с мамой, они все-таки смогли найти точки соприкосновения и, возможно, наладили отношения. Ведь у мамы Анастасии подрастает внук.
По материалам «Вокруг ТВ».