«Привыкла жить без ласки»: что известно о маме Решетовой, которая не ладила с дочкой

Анастасия Решетова засветилась в светском бомонде, став спутницей рэпера Тимати. Парочка познакомилась в 2015-м, а спустя четыре года модель родила первенца — сына Ратмира.

Как только у влюбленных появился общий ребенок, они расстались. Мальчик остался жить с мамой. А Тимати старается быть ему образцовым отцом. Тем более что у музыканта есть дочка Алиса от Алены Шишковой. Так что отцовский опыт за плечами у рэпера имеется. А вот о своей семье манекенщица распространяется крайне редко.

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В своем микроблоге Анастасия Решетова поделилась свежим фото с мамой. Кстати, с родительницей у модели отношения, мягко говоря, натянутые.