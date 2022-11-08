«Не получил 18 миллионов авторских отчислений»: почему автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов жил в нищете

В Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. За два дня до смерти музыкант провел творческий вечер и собирался организовать гастрольный тур по городам России.
Но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Сергей Кузнецов покинул этот мир всего лишь через 137 дней после смерти своего главного ученика Юрия Шатунова.
Как познакомились Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов
С Шатуновым Кузнецов познакомился, когда работал преподавателем музыкального кружка в школе-интернате № 2 города Оренбурга. Там Сергей Кузнецов и создал легендарную группу «Ласковый май», в состав которой вошли ребята-подростки. А ее солистом стал обаятельный и харизматичный Юра Шатунов.
Поначалу не все складывалось гладко. Порой Юра сбегал из детдома, приходилось организовывать его поиски. Но в конце концов тяга к творчеству победила и Юрий захотел быть на сцене.
В тот период появились будущие хиты коллектива «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», группа записала дебютный альбом и выступала на сцене местного Дома культуры. А кассеты с записями песен «Ласкового мая» Кузнецов распространил даже на железнодорожном вокзале.
Будущий продюсер группы Андрей Разин услышал эти композиции как раз в поезде и сразу же понял, что это потенциальные хиты. Вскоре, познакомившись с ребятами и их молодым наставником, он решил перевезти их в Москву.
Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов. Фото: соцсети
Это был феноменальный успех. Группа давала по пять концертов в день, а в первые пять лет ее существования было продано свыше 47 миллионов билетов на концерты.
Однако в 90-е годы в отношениях между Разиным и Кузнецовым появилась трещина. И Сергей Кузнецов покинул «Ласковый май». Вскоре из группы ушел и Юрий Шатунов, который впоследствии уехал в Германию, занимался звукорежиссурой, а вскоре начал строить сольную вокальную карьеру.
Сергей Кузнецов же основал еще несколько тинейджерских групп: «Мама», «Чернила для пятого класса», «Ангел и кот», «Радуга ночью» — но войти в одну реку дважды и повторить прежнего успеха не получилось.
Стас Садальский: «Смерть Сергея Кузнецова выглядит странной»
Автор хитов, которые распевала вся страна, мог бы жить обеспеченной и даже роскошной жизнью благодаря прежним заслугам. Но, к сожалению, он не получал авторских отчислений за свои песни.
Сергей Кузнецов утверждал, что Андрей Разин похитил его права на хиты группы и говорил о неком договоре, по которому Кузнецов якобы сам передал все авторские права продюсеру. По словам композитора, на самом деле документ был поддельным.
В одном из своих интервью Сергей Кузнецов также рассказал, что специалисты РАО (Российского авторского общества) насчитали 18 миллионов рублей компенсации за то, что он не получал авторских отчислений.
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Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press
Кстати, вот что написал у себя в соцсетях актер Стас Садальский:
«Смерть Сергея Кузнецова выглядит странной. Он препятствовал получению прав на песни Андреем Разиным и внезапно скончался через непродолжительное время. Может, есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?»
Как жил Сергей Кузнецов
Как известно, последние годы Юрий Шатунов также судился за право исполнять песни «Ласкового мая» с Андреем Разиным. И практически за пару дней до смерти он отвоевал это право…
Вообще, последние годы Сергея Кузнецова поддерживал именно Шатунов.
«По контракту, который я заключил с Сергеем, до конца его дней я его обеспечиваю. Это честно. Что он для меня сделал… Это малое, что я могу», — неоднократно говорил Юрий Шатунов.
Сам композитор жил в Оренбурге на скромную пенсию вместе со своей 90-летней мамой, кстати, неподалеку от того самого детского дома, где воспитывался Юра и где рождался «Ласковый май». Поэтому поддержка певца очень помогала ему, благодаря ей он находил в себе силы заниматься творчеством, несмотря на грустные реалии жизни.
Сергей Кузнецов на прощании с Юрием Шатуновым. Фото: Global Look Press
Как рассказал «Комсомольской правде» друг композитора Григорий Герасимов, последние дни Сергей Кузнецов не жаловался на здоровье. Писал песни для юного певца Семена Розова. Хотел организовать гастрольный тур, строил большие планы. Поэтому известие о его смерти из-за оторвавшегося тромба прозвучало как гром среди ясного неба.
Когда Сергей Кузнецов пришел на прощание с Юрием Шатуновым, многие поклонники Юрия подходили к нему, благодарили за то, что подарил своему подопечному возможность выходить на сцену, радовать своих слушателей.
Сам же автор хитов всегда оставался в тени своего звездного протеже. Казалось, он и не претендует на успех, ему было важно только дарить людям свои песни. И когда его лишили такой возможности, он оказался беззащитен перед жизнью. Ведь у «Белых роз» так беззащитны шипы…