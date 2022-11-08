«Не получил 18 миллионов авторских отчислений»: почему автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов жил в нищете

В Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. За два дня до смерти музыкант провел творческий вечер и собирался организовать гастрольный тур по городам России.

Но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Сергей Кузнецов покинул этот мир всего лишь через 137 дней после смерти своего главного ученика Юрия Шатунова.

Как познакомились Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов

С Шатуновым Кузнецов познакомился, когда работал преподавателем музыкального кружка в школе-интернате № 2 города Оренбурга. Там Сергей Кузнецов и создал легендарную группу «Ласковый май», в состав которой вошли ребята-подростки. А ее солистом стал обаятельный и харизматичный Юра Шатунов.

Поначалу не все складывалось гладко. Порой Юра сбегал из детдома, приходилось организовывать его поиски. Но в конце концов тяга к творчеству победила и Юрий захотел быть на сцене.

В тот период появились будущие хиты коллектива «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», группа записала дебютный альбом и выступала на сцене местного Дома культуры. А кассеты с записями песен «Ласкового мая» Кузнецов распространил даже на железнодорожном вокзале.

Будущий продюсер группы Андрей Разин услышал эти композиции как раз в поезде и сразу же понял, что это потенциальные хиты. Вскоре, познакомившись с ребятами и их молодым наставником, он решил перевезти их в Москву.