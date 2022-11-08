«С дочкой братца Димы будто ровесницы»: как сейчас выглядит 45-летняя Инна Маликова

Инну Маликову можно принять за ровесницу 22-летней племянницы Стефании. На общем фото две представительницы музыкальной династии выглядят как сестрички. А ведь Инна едва ли не вдвое старше Стеши. Что уж говорить? Певице явно повезло с генетикой. Белокурые волосы вкупе с привлекательной внешностью и стройной фигурой омолаживают Инну лет на 15-20. Ей можно только позавидовать. Так, поклонники не перестают восхищаться красотой и свежестью поп-дивы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».