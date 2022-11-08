«С дочкой братца Димы будто ровесницы»: как сейчас выглядит 45-летняя Инна Маликова

Инну Маликову можно принять за ровесницу 22-летней племянницы Стефании. На общем фото две представительницы музыкальной династии выглядят как сестрички. А ведь Инна едва ли не вдвое старше Стеши. Что уж говорить? Певице явно повезло с генетикой. Белокурые волосы вкупе с привлекательной внешностью и стройной фигурой омолаживают Инну лет на 15-20. Ей можно только позавидовать. Так, поклонники не перестают восхищаться красотой и свежестью поп-дивы.
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Инна Маликова с племянницей Стешей. Фото: личный архив
Сестра Дмитрия Маликова обладает именно той внешностью, которую называют неувядающей. На лице у Инны мизер морщин, кожа упругая, подтянутая, глаза сияют, а улыбка завораживает. Звездная тетушка побывала на открытии бутика Стефании Маликовой, примерив изящное белоснежное платье с акцентом на талии. Поклонники восхитились стройностью певицы, она может дать фору и юным моделям.
«До чего хорошенькая!», «З — зависть! Фигурка ладная, волосы лощеные, сама как дива», «Блеск! Шикарные дамочки», «С дочкой братца Димы будто ровесницы», «Блонд омолаживает», «Конфетка!» — стали писать фолловеры.