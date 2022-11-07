Почему Ибрагим-паша на самом деле вызывал у Хюррем султан лютую ненависть

Так, актер, сыгравший султана Сулеймана, дал понять, что Ибрагим-паша по мере своего возвышения забыл о том, кем он был. Такой головокружительный влет, как считает Халит Эргенч, и погубил великого визиря. Он потерял бдительность и позабыл об осторожности. А его враги тем временем не дремали.

Мерьем Узерли не сомневается, что Хюррем султан едва ли смогла бы перетянуть Ибрагима пашу на свою сторону. Они оба жаждали власти, которую могли получить только от султана. И оба понимали, что место рядом с падишахом только одно. Поэтому каждый хотел его занять. А сделать это можно было, только устранив другого.

Так, Мерьем Узерли поделилась мнением о том, что Роксолана ревновала своего султана к Ибрагиму-паше даже сильнее, чем к молоденьким рабыням. К тому же славянская фаворитка понимала, что если к власти придет Ибрагим-паша, он станет опасен как для нее, так и для ее детей. Возможно, именно по этой причине Хюррем султан так ненавидела Ибрагима-пашу и плела интриги, подталкивая султана Сулеймана к тому, чтобы тот казнил великого визиря.