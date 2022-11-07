«Я искал отца, и не один раз»: муж Татьяны Арнтгольц выдал правду о семье

Марк Богатырев в свежем интервью с Teleprogramma.pro дал понять, что в детстве ему очень не хватало мамы. Ее он видел не так часто, как ему бы того хотелось. Но сейчас, спустя годы, актер из сериала «Кухня» не таит обиду на близких.
По словам Марка, когда он видится с мамой, спокойно может обсудить с ней разные вещи. Винить кого-то актер не хочет. Богатырев подметил, что у каждого есть свои причины для того, чтобы поступать с детьми тем или иным образом. Муж Татьяны Арнтгольц считает, что он не вправе осуждать или выносить вердикты.
«Мы не можем знать обстоятельств и причин, по которым человек поступил так или иначе», — поведал актер.
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Татьяна Арнтгольц с Марком Богатыревым и сыном Данилой. Фото: личный архив
Марк Богатырев не стал скрывать: он рос без отца. И это стало для него своего рода травмой. Актер мечтал найти своего родителя, но ему так и не удалось это сделать. Поэтому когда Марк сам стал отцом, он пообещал себе не допускать ошибок в воспитании сына, подарить ему все то, чего он был лишен в детстве.
«Когда я рос, это был очень важный для меня вопрос. Я искал отца, и не один раз. Следы пропадали. И в какой-то момент я сказал себе так: когда у меня появится собственный сын, гештальт с отцом начнет закрываться. Потому что я начну проживать опыт отцовства сам», — заверил Богатырев.
Вместе с Татьяной Арнтгольц актер воспитывает сынишку Данилу, ему год и 8 месяцев. По словам Марка, сейчас он чувствует, что постепенно восполняет эту пустошь.
«Сейчас я больше думаю не о том, как мне не хватало отца, а о том, каким я сам могу и должен стать отцом для сына. Мне бы хотелось приложить все силы, чтобы в будущем он чувствовал себя полноценным», — добавил актер.