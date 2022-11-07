«Я искал отца, и не один раз»: муж Татьяны Арнтгольц выдал правду о семье

Марк Богатырев в свежем интервью с Teleprogramma.pro дал понять, что в детстве ему очень не хватало мамы. Ее он видел не так часто, как ему бы того хотелось. Но сейчас, спустя годы, актер из сериала «Кухня» не таит обиду на близких.

По словам Марка, когда он видится с мамой, спокойно может обсудить с ней разные вещи. Винить кого-то актер не хочет. Богатырев подметил, что у каждого есть свои причины для того, чтобы поступать с детьми тем или иным образом. Муж Татьяны Арнтгольц считает, что он не вправе осуждать или выносить вердикты.

«Мы не можем знать обстоятельств и причин, по которым человек поступил так или иначе», — поведал актер.

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