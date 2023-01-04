Беглецы года: кто из звезд покинул Россию в уходящем году

Уходящий год перенес нас в другую реальность. 24 февраля началась специальная военная операция, повлиявшая на судьбы многих людей и в России, и на Украине. Некоторые звезды не смирились с изменением политической повестки и уехали из страны. Кто же покинул нас и пока не обещал вернуться?
Алла Пугачева и Максим Галкин*
Больше всего внимания общественности было посвящено Максиму Галкину* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) и Алле Пугачевой. Творческая пара покинула Москву в конце февраля и обосновалась в Израиле. Сначала супруги объясняли свой отъезд тем, что у детей каникулы, а Алле Борисовне необходимо поправить здоровье.
Чуть позже Галкин* признался, что уехал из России, поскольку у него сорвались все рекламные контракты, были перенесены или отменены концерты по всей стране. Однако юморист нашел выход. Он начал гастролировать по Израилю.
Во время своих выступлений шутил о спецоперации, о международных отношениях, о расширении НАТО, о Владимире Соловьеве, Ольге Скабеевой и других ведущих, «отвечающих» за информационно-политическую повестку на федеральных каналах. Чуть позже юморист начал негативно высказываться о действиях российских военных, Алла Пугачева же в это время продолжала хранить молчание.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети
В сентябре Примадонна вернулась в Россию и даже проводила детей в школу. А на вопрос журналистов, чем собирается заниматься на Родине, ответила: «Порядок наводить. В моей голове. В вашей!» Многие полагали, что Алла Борисовна уже никуда не уедет, но на решение певицы покинуть страну повлияло то, что в сентябре Максим Галкин* получил статус иноагента.
Реакция его жены последовала незамедлительно. Примадонна попросила Минюст также признать ее иноагентом.
«Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», - написала певица у себя в соцсетях».
Спустя чуть меньше двух недель Алла Пугачева уехала вновь, не успев проститься со своим другом Борисом Моисеевым, ушедшим из жизни 27 сентября.
Судьба замка, в котором проживала творческая пара, пока не решена. По слухам, артисты просили за особняк миллиард рублей. Однако желающих приобрести их замок пока трудно найти.
Одно время в СМИ писали, что в особняке живет внук Примадонны Никита Пресняков. Однако ходили слухи, что после объявления о частичной мобилизации он также уехал из России.
Андрей Макаревич*
В Израиль также уехал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента). Причина отъезда – несогласие с политикой российского правительства по отношению к Украине.
Музыкант признался, что готов вычеркнуть из жизни любого человека, кто не разделяет его гражданскую позицию. 2 сентября по решению Минюста Андрей Макаревич* был признан иноагентом.
Первое время музыкант говорил, что не жалеет о своей миграции и не следит за тем, что происходит в родной стране. Но в октябре артист сделал весьма неожиданное признание.
«Я в Москве был в гораздо большей степени реализован, у меня было гораздо больше дел. Потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал, которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи, и ты в чем-то участвовал, кому-то помогал, кого-то шел слушать и кого-то читал. Это была очень насыщенная среда», — рассказал Макаревич* в программе «Дневники знаменитостей».
Также в ходе этого интервью Андрей Вадимович выразил надежду, что вернется в привычную среду.
Впрочем, и в Израиле артист пережил минуты счастья. 30 марта в одной из клиник Тель-Авива родился его четвертый сын Эйтан от журналистки Эйнат Кляйн.
Чулпан Хаматова
Слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой в Латвию начали муссироваться еще в марте. Меж тем представитель театра «Современник» Елена Волкова уверяла журналистов, что в коллективе об отъезде артистки ничего не знают, и 15 и 16 марта пройдут показы спектакля «Враги. История любви» Евгения Арье.
«Где вы берете эту информацию? То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет», — негодовала Елена.
Но вскоре слухи об отъезде Чулпан Хаматовой подтвердились. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой* (Включена в реестр лиц, выполняющих функцию иноагентов) актриса рассказала, что уехала в Латвию из-за ситуации на Украине. Также она добавила, что боится возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму».
«Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать, а потом мне дали понять, что возвращаться небезопасно. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», - заявила Чулпан.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
В другом интервью артистка призналась, что в Латвии готова была опуститься на социальное дно и работать на самых низкооплачиваемых работах, но ей повезло остаться в профессии.
В июне Хаматова сыграла в спектакле худрука Нового рижского театра Алвиса Херманиса «Post scriptum», сделанного на основе публикаций журналистки Анны Политковской, убитой в 2006 году, и глав романа Федора Достоевского «Бесы». Чулпан Хаматова находится одна на сцене в течении полутора часов. Спектакль идет на русском языке с латышскими субтитрами.
Однако актриса понимает, что не для всех спектаклей будут делаться субтитры, а одной постановкой она довольствоваться не может. А значит, придется учить латышский язык.
«Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть», — заявила Хаматова местному телевидению.
Однако в одном из интервью Чулпан Хаматова неожиданно вспомнила, как пыталась сделать карьеру в Германии, но все-таки решила вернуться в Россию.
«В Германии уже тогда были запреты, могли вырезать кусок из фильма... А в Москве можно все — абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами», —призналась Хаматова прибалтийским журналистам.
Актриса отметила, что видела в российском театре большое будущее и не смогла оставить его ради карьеры в Европе. Теперь будущее российского театра, скорее всего, обойдется без Чулпан.
Анатолий Белый
Летом стало известно, что актер Анатолий Белый ушел из МХТ им. Чехова, где служил много лет, и также покинул Россию. Для эмиграции артист выбрал Израиль. О своем отъезде актер рассказал и в соцсетях.
«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — написал Анатолий.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press
В августе уехавший Анатолий выступил вместе с Чулпан Хаматовой в Латвии в рамках проекта «Кабаре Людмилы Петрушевской». Актеры читали тексты писательницы, а она в свою очередь исполняла романсы.
В сентябре стало известно, что Анатолий Белый будет задействован в спектакле израильского театра «Гешер» «Не смотри назад». Кстати, режиссер, бывший худрук театра Вахтангова Римас Туминас, также покинувший Россию после событий 24 февраля, поставит в «Гешере» спектакль «Анна Каренина».
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Рената Литвинова и Земфира
В конце февраля Россию покинула еще одна актриса МХТ им. Чехова Рената Литвинова, а вместе с ней и ее верная подруга – певица Земфира. Две эпатажные артистки обосновались в Париже.
На сцене МХТ шли две постановки с участием Ренаты Литвиновой – «Северный ветер» и «Звезда вашего периода». Кстати, в марте «Звезду» планировалось показать в Санкт-Петербурге. Но Дива не смогла приехать в северную столицу.
«Так мечтала, мы с артистами так мечтали о гастролях в Санкт-Петербурге, ждали – показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике – не приеду и прошу прощения – у моих зрителей и у моих артистов. Надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание, я не пропадаю», - написала Рената Литвинова в соцсетях.
Поскольку этот спектакль является своего рода бенефисом актрисы, то играть его без нее не имело смысла…
Чуть позже Рената Литвинова выложила снимки из больницы, где она с усталым и болезненным видом держит в руках чашку кофе. По слухам, артистка отправила худруку МХТ им. Чехова Константину Хабенскому документы, доказывающие факт ее пребывания на реабилитации во Франции. А еще спустя несколько дне позировала в красивом наряде и рассказывала о съемках в короткометражном фильме «Ненавижу безделье».
Что же касается постановки «Северный ветер», режиссером которого также является Рената Литвинова (Кстати, она же и автор пьесы), то в главной роли Маргариты Ренату заменила Софья Эрнст.
Земфира и Рената Литвинова. Фото: Global Look Press
В Париже Рената работает над новыми сценариями, принимает участие в модных показах, ставит спектакли по собственным произведениям. Так, 30 сентября состоялась премьера ее постановки в Таллине.
Земфира тоже не теряет времени даром во французской стороне, на чужой планете, как поется в известной песне. С октября по ноябрь она дала концерты в 11 европейских городах, включая Берлин, Париж и Лондон. Кроме того, артистка записала мини-альбом с четырьмя новыми композициями: «Апероль», «Время не щадит», «II» и «Мой друг».
На вопрос подписчиков о возможности возвращения, Рената Литвинова ответила, что не может не хотеть вернуться. Ведь в Москве осталась ее старенькая мама. Но пока судьба складывается так, что Рената больше времени проводит с Земфирой.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Весной из России уехали пара Вера Брежнева и Константин Меладзе. Причем сначала певица, которая является уроженкой Киева, заставила поклонников своего мужа изрядно поволноваться.
«Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры – в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах», – написала Брежнева на своей странице в соцсетях.
Вера Брежнева и Константин Меладзе в шоу «Вечерний Ургант»
Но позже Андрей Данилко сообщил, что на самом деле Константин Меладзе находится в Италии. Однако время циркулировали слухи, что композитор и певица расстались, но пока они не нашли подтверждения. В СМИ неоднократно писали, что у пары имеется совместная недвижимость в элитном районе курортного городка Форте-дей-Марми. Именно там в 2015-м они и поженилась втайне от всех. И скорее всего, и продолжают находиться в этом месте.
Правда, одно время Вера Брежнева писала, что занимается волонтерской деятельностью в Польше, где сортировала посылки для украинцев и укладывала туда гуманитарную помощь. Но спустя пару месяцев певица оставила это занятие.
А чуть позже стало известно, что Брежнева вновь намерена продолжить вокальную карьеру. Правда, она отказалась от прежнего псевдонима и стала называться просто Vera. В октябре певица записала песню на украинском языке, посвященную вышиванке, хотя до этого момента пела преимущественно на русском.
Светлана Лобода
Светлана Лобода уехала из России буквально сразу после начала специальной военной операции. Сначала певица приобрела недвижимость на Мальте, а потом направилась в Латвию, Юрмалу. Там она также купила коттедж, где и проживает до сих пор.
В одном из своих интервью Лобода призналась, что после своей миграции осталась без зрителей и гонораров. Как утверждала сама Светлана, одно из ее выступлений в России могло стоить до двадцати миллионов рублей. Теперь о прежних миллионах остается только вспоминать.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press
В интервью YouTube-канале Ноэ Сулаберидзе артистка заявила, что теперь превратилась в обычную женщину, которая с утра до вечера на телефоне, варит еду, пылесосит, чего она не делала последние пять лет.
И такая картина будет складываться еще очень долго, если не всю жизнь. Все дело в том, что после антиройссийских высказываний певице наряду с Андреем Данилко (Веркой Сердючкой), Наргиз и еще нескольким артистам запрещен въезд в нашу страну сроком на 50 лет.
Семен Слепаков
В марте мигрантом стал и юморист Семен Слепаков, также переехавший в Израиль. Одно время артист не выходил на связь, затем отрицал факт переезда, иронизировал. Например, артист писал в соцсетях.
«Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления".
Семен Слепаков. Фото: Global Look Press
Но никому падать в обморок не пришлось, так как в столице артист так и не появился. А позже стало известно, что юморист действительно уехал в Израиль, взяв в собой родителей и 92-летнюю бабушку. Теперь Семен Слепаков гастролирует и выступает на Святой земле.
Максим Леонидов
Весной к компании уехавших в Израиль присоединился и певец, основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Однако музыкант подчеркнул, что решение о переезде было принято еще до февраля, поэтому никак не связано с нынешней политической ситуацией.
«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остается в Израиле», — рассказал тогда Максим Леонидов
Максим Леонидов. Фото: Global Look Press
Центр – центром, но в августе Максим Леонидов анонсировал два концерта в Москве. Когда в Интернете на артиста начались нападки, его защитил его директор Юрий Гурьев.
«Максим — взрослый человек и принимает решения сам. Он просто активно выражал свою точку зрения. Это не выглядит раскачиванием лодки. Если есть спрос, почему не работать? Я не очень это понимаю», — отметил директор артиста.
Говорят, что Максим Леонидов все же вернулся в Россию и большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге.
Артур Смольянинов
В отличие от всех предыдущих артистов Артур Смольянинов уехал не в Израиль и не в Литву, а прямиком направился в Америку, куда его позвали на гастроли. В апреле актер дал интервью Катерине Гордеевой* (Включена в реестр лиц, выполняющих функции иноагентов), в котором отрицательно высказался о спецоперации на Украине и действующей власти.
При этом в беседе с журналисткой артист подчеркнул, что не собирается покидать Родину. Однако, по словам Смольянинова, вскоре после беседы с Гордеевой его начали исключать из всех проектов, финансируемых государством.
«Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу, - рассказывал Артур Смольянинов. - Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то ещё успел со мной поработать [с начала спецоперации], и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули».
Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press
По словам Артура, после интервью ему начали поступать разные предложения о работе за границей. И он решил поехать в Европу, а оттуда отправиться в Америку, где ему предложили поработать.
Как признался артист, переходя границу с Норвегией, он увидел интеллигентных и доброжелательных людей. Особенно его поразил 60-летний швейцар в маленьком норвежском городе Киркинес, который прекрасно говорил с ним на русском языке.
«Реальная жизнь: там, где я сейчас [в Европе], многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, улыбаются мне, разговаривают со мной, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии.
Так может, тем, к кому плохо относятся, стоит задуматься почему? Может быть, с ними что-то не так? Может, они себя просто ведут как-то не по-людски? В этом проблема», - резюмировал Артур.
*Минюстом РФ признан иностранным агентом