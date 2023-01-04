Беглецы года: кто из звезд покинул Россию в уходящем году

Уходящий год перенес нас в другую реальность. 24 февраля началась специальная военная операция, повлиявшая на судьбы многих людей и в России, и на Украине. Некоторые звезды не смирились с изменением политической повестки и уехали из страны. Кто же покинул нас и пока не обещал вернуться?

Алла Пугачева и Максим Галкин*

Больше всего внимания общественности было посвящено Максиму Галкину* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) и Алле Пугачевой. Творческая пара покинула Москву в конце февраля и обосновалась в Израиле. Сначала супруги объясняли свой отъезд тем, что у детей каникулы, а Алле Борисовне необходимо поправить здоровье.

Чуть позже Галкин* признался, что уехал из России, поскольку у него сорвались все рекламные контракты, были перенесены или отменены концерты по всей стране. Однако юморист нашел выход. Он начал гастролировать по Израилю.

Во время своих выступлений шутил о спецоперации, о международных отношениях, о расширении НАТО, о Владимире Соловьеве, Ольге Скабеевой и других ведущих, «отвечающих» за информационно-политическую повестку на федеральных каналах. Чуть позже юморист начал негативно высказываться о действиях российских военных, Алла Пугачева же в это время продолжала хранить молчание.