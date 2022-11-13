Дети звезд, которые подросли незаметно даже для своих родителей

И эти проблемы касаются всех нас, в том числе и людей известных. Их отпрыски еще совсем недавно приходили на разнообразные премьеры, ухватившись ладошками за руки родителей, а теперь эти крохи вдруг резко повзрослели, стали статными красавцами и красавицами.

Иван Григорьев-Апполонов (18 лет)

Дети солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова и модели Марии Зубковой, казалось, еще вчера были малышами, которых постоянно баловали родители. Но прошло время - у него теперь новая жена, у нее - новый муж, а сыновья Иван и Артемий (14 лет) заметно подросли.

Младший занимается хоккеем в Петербурге, а Ваня переехал в столицу к отцу: в конце года парню исполняется 19, он отучился в Международной Кембриджской школе (CIS International School), один из кампусов которой находится в «Сколково» (обучение в старших классах стоит порядка 1,5 миллиона рублей в год), хозяйничает дома, пока отец на гастролях.

Артем Черницын (16 лет)