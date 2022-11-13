Дети звезд, которые подросли незаметно даже для своих родителей

И эти проблемы касаются всех нас, в том числе и людей известных. Их отпрыски еще совсем недавно приходили на разнообразные премьеры, ухватившись ладошками за руки родителей, а теперь эти крохи вдруг резко повзрослели, стали статными красавцами и красавицами.
Иван Григорьев-Апполонов (18 лет)
Дети солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова и модели Марии Зубковой, казалось, еще вчера были малышами, которых постоянно баловали родители. Но прошло время - у него теперь новая жена, у нее - новый муж, а сыновья Иван и Артемий (14 лет) заметно подросли.
Младший занимается хоккеем в Петербурге, а Ваня переехал в столицу к отцу: в конце года парню исполняется 19, он отучился в Международной Кембриджской школе (CIS International School), один из кампусов которой находится в «Сколково» (обучение в старших классах стоит порядка 1,5 миллиона рублей в год), хозяйничает дома, пока отец на гастролях.
Артем Черницын (16 лет)
Артем Черницын и Ирина Дубцова. Фото: соцсети
Роман выпускницы «Фабрики звезд» Ирины Дубцовой с солистом группы PLAZMA Романом Черницыным закончился свадьбой, но вскоре после рождения сына Артема в 2006 году брак распался. Артистка сохранила нейтральные отношения с отцом ребенка, решив воспитывать сына сама.
И вот малыш повзрослел. Гены не оставили ему шансов: Артем тоже намерен покорять шоу-бизнес, благо фактура позволяет. Он пел с мамой дуэтом на днях рождения, потом начал серьезно заниматься музыкой и в 2021 году выпустил первый трек - помогал ему в этом саунд-продюсер Моргенштерна.
- Почему бы не попробовать? - считает мама Артема. - Сын со слухом и голосом, родители - музыканты. Я не говорю про талант, но способности точно есть...
Лидия Чистякова (15 лет)
Лидия Чистякова. Фото: соцсети
Младшая дочь певицы Глюкозы Вера (11 лет) живет скромно, зато старшая Лидия, наоборот, берет от жизни все. Девушка вслед за мамой увлеклась музыкой, сначала выпускала песни под псевдонимом LIDUS, а в 2021 году решила, что это слишком скучно, - коротко подстриглась, покрасила волосы, сделала пирсинг носа и изменила творческое имя на Ray.
- Мое творчество может быть небинарным, нестандартным, каждый может в нем увидеть и найти что-то свое, в этом и суть искусства, - ошарашила всех девочка. - Однако это не имеет никакого отношения к моей «ориентации» и к моему гендеру.
Таким образом Лида хочет выразить оригинальность, и Глюкоза поддерживает эксперименты дочери, считая, что все эти эксперименты связаны лишь с имиджем и глубже копать не надо.
Вера Алдонина (15 лет)
Вера Алдонина и Юлия Началова. Фото: соцсети
Печальная слава обрушилась на дочь футболиста Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой после внезапной смерти Юлии в 2019 году. СМИ начали буквально охотиться за девочкой, и она, разумеется, пряталась как могла. Но прошло время, и год назад Вера завела страничку в соцсети.
Она очень похожа на маму, бесконечно любит ее, но хочет, чтобы все воспринимали ее как автономную полноценную личность, а не как дочь Юлии Началовой. Девушка тоже хочет стать певицей - занимается вокалом, хореографией, несмотря на учебу в серьезной гимназии «Интеграция XXI век», снимается в телешоу («Дуэты») и даже начинает выступать.
Так, за один из недавних концертов, где Вера исполняла песни мамы, удалось выручить на билетах 150 тысяч рублей: эту сумму девочка отправила на благотворительность - в помощь 12-летнему мальчику, который борется с онкологическим заболеванием.
Мария Жидкова (13 лет)
Мария Жидкова с мамой Татьяной Арнтгольц. Фото: соцсети
Сейчас звезда слезоточивых сериалов Татьяна Арнтгольц замужем за коллегой Марком Богатыревым и даже родила ему сына Даниила. Но от первого брака с артистом Иваном Жидковым у Татьяны есть дочь Мария, которая живет вместе с ней. Девочке 13 лет, она успешно учится в школе и помогает маме с младшим братом.
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- Когда я с сыном первый раз поехала к родителям в Калининград, так получилось, что Марк не мог поехать с нами, - вспоминала актриса. - И Маша мне очень помогла, без нее я бы не справилась. Ей 13 лет, но мы очень близки и обсудить можем все. Я считаю, что очень важно оставаться на такой хорошей грани «мама - дочка», оставаться друзьями, подружками, когда ребенок может обсудить с тобой все свои проблемы, быть максимально открытым, особенно когда начинается такой непростой возраст.