Тихон Жизневский: как попал на сцену, снялся в мистике «Топи» и детективе «Майор Гром», тайно женился и стал отцом

Актер театра и кино Тихон Жизневский сегодня нарасхват. Поклонники уже предвкушают продолжение истории про супергероя Грома – «Майор Гром: трудное детство» с участием звезды. Когда состоится премьера, какие еще картины с Жизневским покорили зрителя и с когда актер успел обзавестись семьей и стать отцом - читайте далее.
Тихон Жизневский: детство, родители
Тихон Игоревич Жизневский родом из Калининградской области. Он родился 30 августа 1988 года в Зеленоградске, через два года у него появился брат Матвей. Здесь же получил аттестат о неполном среднем образовании. Затем перевелся в театральный класс калининградского лицея, по окончании которого переехал в Москву с намерением стать актером.
Тихон Жизневский в детстве. Фото: соцсети
В столице Жизневский смог поступить в театральный институт им.Щукина на курс Марины Пантелеевой и Валерия Фокина.
Маленький Тихон Жизневский с младшим братом. Фото: соцсети
Тихон Жизневский: театр
Окончив вуз в 2009 году, новоиспеченный актер пополнил труппу Александринского театра. Здесь он дебютировал в массовке пьесы «Царь Эдип», сыграл в постановках «Иваны», «Цветы для Чарли», «Сирано де Бержерак», «Ворон», «Двойник», «Укрощение строптивой» и многих других.
Тихон Жизневский: кино
Кинодебют Жизневского состоялся еще в 17-летнем возрасте – он студентом сыграл в комедии «Дикари» с Гошей Куценко. В 2007 году Тихон уже пополнил ряды съемочной группы сериала «День гнева». Главная роль не заставила себя долго ждать в 2009 году Жизневский сыграл в триллере «На игре», а в 2010-м – в продолжении «На игре 2. Новый уровень».
Тихон Жизневский в фильме "На игре". Кадр из фильма
Затем были роли в сериалах «Агент особого назначения 4» и «Ментовские войны 7». В 2014 году Жизневский вновь появился на первом плане – в картине «7 футов под килем». Но настоящая слава пришла к актеру после драмы «Огонь», где он сыграл огнеборца Максима Шустова.
Тихон Жизневский на съемках фильма "Огонь". Фото: соцсети
В 2021 году на онлайн-платформе вышел мистический сериал «Топи», в котором Жизневский сыграл столичного журналиста Макса Кольцова. Вместе с ним на экране появился Иван Янковский. В том же году Тихон стал исполнителем главной роли в супергеройском детективе «Майор Гром: Чумной доктор», принесшем ему большую известность и всенародную любовь. Все трюки актер ростом 186 см и весом 78 кг исполнял сам.
«Я человек спокойный, миролюбивый, тихий. А вот мой герой – безбашенный полицейский – полная противоположность. На протяжении всего съемочного процесса мне приходилось драться, бегать, прыгать, так что было нелегко», - рассказал актер.
Тихон Жизневский в фильме "Майор Гром. Чумной доктор". Кадр из фильма
2022-й год стал плодотворным по количеству проектов: «Фурия», «Первый Оскар», «Либерия: Охотники за сокровищами».
Тихон Жизневский: личная жизнь
Личную жизнь Жизневский старается не выставлять напоказ. Он дважды был женат. Первый брак был с актрисой Еленой Жаворонковой, но союз быстро распался. В 2020 году у него подтвердились отношения с Ксенией Бугайченской, не имеющей отношения к шоу-бизнесу. Она младше актера на 11 лет, тайную свадьбу пара сыграла в 2021 году.
Ксения Бугайченская. Фото: соцсети
О том, что Жизневский стал отцом, сообщила его жена в соцсети. Она показала себя в положении, а затем опубликовала фото малыша в кроватке.
«Пару месяцев назад появился на свет человеческий детеныш. Наш смысл жизни, продолжение нашей любви», - написала Ксения.
Прибавление произошло летом 2022 года. Имени сына пара не разглашает.
Тихон Жизневский сегодня
Проекты с Жизневским появляются с завидной скоростью. осенью актер анонсировал съемки сериала «Внутри убийцы». В январе 2023 года ожидается премьера продолжения про супергероя Грома - «Майор Гро. Трудное детство».