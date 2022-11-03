Тихон Жизневский: как попал на сцену, снялся в мистике «Топи» и детективе «Майор Гром», тайно женился и стал отцом

Актер театра и кино Тихон Жизневский сегодня нарасхват. Поклонники уже предвкушают продолжение истории про супергероя Грома – «Майор Гром: трудное детство» с участием звезды. Когда состоится премьера, какие еще картины с Жизневским покорили зрителя и с когда актер успел обзавестись семьей и стать отцом - читайте далее.

Тихон Жизневский: детство, родители

Тихон Игоревич Жизневский родом из Калининградской области. Он родился 30 августа 1988 года в Зеленоградске, через два года у него появился брат Матвей. Здесь же получил аттестат о неполном среднем образовании. Затем перевелся в театральный класс калининградского лицея, по окончании которого переехал в Москву с намерением стать актером.