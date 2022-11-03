Одутловатость скул, припухшие губы! Как Решетова выглядит на видео вблизи и без фотошопа

Анастасия Решетова родила от рэпера Тимати сына Ратмира. При этом удержать возлюбленного в семье красавице брюнетке не удалось также, как и его предыдущей пассии Алене Шишковой, от которой у музыканта есть дочка Алиса.

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Поклонники недоумевали, почему Тимати бросил возлюбленную с маленьким сыном. Ведь Решетова всегда могла похвастаться привлекательной внешностью. Несмотря на то, что рэпер живет с Анастасией отдельно, он часто видится с сыном.

Так, музыкант приложил все усилия для того, чтобы его дети общались. Тимати возил дочку Алису и сына Ратмира на отдых, где они проводили вместе много времени.