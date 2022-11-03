Мария Шарапова — о родах: «Никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой»

Мария Шарапова впервые стала мамой в 35 лет. Она родила первенца от своего давнего бойфренда, бизнесмена Александра Гликса.

Спортсменка не стала скрывать, что появление первенца стало для них одним из самых счастливых моментов. При этом парочка не подозревала, с какими трудностями они столкнутся, когда в их семье появится ребенок.

Мария дала понять, что каждый день наблюдает за тем, как растет их малыш, и с удовольствием проводит рядом с сынишкой каждую минутку. Правда, это дается ей тяжело. Так, Шарапова честно призналась, что после родов она несколько недель не могла шевелиться, испытывая острую боль.

Спортсменка, которая привыкла выкладываться на тренировках на максимуме своих сил, достаточно долго приходила в себя после родов, которые стали для нее испытанием.

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