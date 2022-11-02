«Он подкармливал свое эго!»: как Ибрагим-паша сам подвел себя к казни — ответ Мерьем Узерли

Ибрагим-паша был для султана Сулеймана не только великим визирем, человеком, которому он может доверять свою жизни, но и близким другом. Так, Халит Эргенч, который сыграл султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» дал понять, что падишаху было сложно с кем-то сойтись. Самыми близкими ему людьми стали Хюррем султан и Ибрагим-паша, которые враждовали между собой.

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При этом едва ли славянской фаворитке султана Сулеймана удалось бы так легко вывести своего главного соперника из игры, если бы сам великий визирь не преступил черту.