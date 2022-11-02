«Он подкармливал свое эго!»: как Ибрагим-паша сам подвел себя к казни — ответ Мерьем Узерли

Ибрагим-паша был для султана Сулеймана не только великим визирем, человеком, которому он может доверять свою жизни, но и близким другом. Так, Халит Эргенч, который сыграл султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» дал понять, что падишаху было сложно с кем-то сойтись. Самыми близкими ему людьми стали Хюррем султан и Ибрагим-паша, которые враждовали между собой.
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При этом едва ли славянской фаворитке султана Сулеймана удалось бы так легко вывести своего главного соперника из игры, если бы сам великий визирь не преступил черту.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Вот что Мерьем Узерли говорит о тщеславии, которое так и лилось из великого визиря. Ибрагим был сыном простого греческого рыбака. Однако, попав во дворец султана Сулеймана (когда тот еще был шехзаде. — Прим. ред.), ему удалось стать приближенным наследника османского престола. Разумеется, власть, которую он черпал от султаната, подпитывала его эго, которое в итоге стало непомерным.
«Вообще он очень хороший друг Сулеймана, он для него как брат. Они на протяжении очень длительного времени живут и работают бок о бок. И он все время рядом с Сулейманом, защищает его как гора. Но со временем Ибрагим-паша начинает подкармливать свое эго, которое стало неуклонно расти», — говорит Мерьем Узерли.
Таким образом, как считает актриса, Ибрагим-паша сам подвел к тому, что султан Сулейман отдал приказ о его казни.