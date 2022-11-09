Диана Пожарская: как звучит настоящая фамилия актрисы, какие фильмы сделали ее звездой и когда она успела родить сына Ивану Янковскому

Актриса Диана Пожарская взяла псевдоним, чтобы войти в киноиндустрию с более ярким именем. Сегодня она известна не только как звезда сериала «Отель «Элеон», но и как жена актера Ивана Янковского.

Диана Пожарская: детство, настоящая фамилия, спорт

Диана Владимировна Пожарская родилась в городе Волжском Волгоградской области. Про родителей актрисы известно мало, лишь то, что мама Светлана — художница, а отец звезды ушел из жизни в конце 2018 года. Диана — второй ребенок в семье, у нее есть старший брат Дмитрий.