Диана Пожарская: как звучит настоящая фамилия актрисы, какие фильмы сделали ее звездой и когда она успела родить сына Ивану Янковскому

Актриса Диана Пожарская взяла псевдоним, чтобы войти в киноиндустрию с более ярким именем. Сегодня она известна не только как звезда сериала «Отель «Элеон», но и как жена актера Ивана Янковского.
Диана Пожарская: детство, настоящая фамилия, спорт
Диана Владимировна Пожарская родилась в городе Волжском Волгоградской области. Про родителей актрисы известно мало, лишь то, что мама Светлана — художница, а отец звезды ушел из жизни в конце 2018 года. Диана — второй ребенок в семье, у нее есть старший брат Дмитрий.
Маленькая Диана у брата на коленях.Фото: соцсети
Настоящая фамилия Дианы — Сиволобова. Взять псевдоним она решила, будучи студенткой, и выбрала стать Пожарской, взяв фамилию прадедушки.
Диана Пожарская в детстве. Фото: соцсети
С четырех лет Диана занималась бальными танцами, получила звание кандидата в мастера спорта. Однако полученная в 17 лет травма колена заставила девушку выбрать себе иную карьеру — и Пожарская решила стать актрисой. Она смогла поступить во ВГИК, окончив его в 2016 году в мастерской Александра Михайлова.
Диана Пожарская: карьера
На экране Пожарская начала появляться лишь к последнему курсу института. Дебютным в 2016 году у нее стал сериал «Озабоченные, или Любовь зла». Комедия создана Семеном Слепаковым и Борисом Хлебниковым и пришлась по вкусу поклонникам их творчества.
Диана Пожарская в сериале «Вечный отпуск». Кадр из сериала
В том же году Пожарская снялась в сериале «Вечный отпуск» с Константином Крюковым, а также в новогодней сказке «Дед Мороз. Битва магов». Еще один удачный проект с участием новоиспеченной актрисы — «Витя в законе», где Пожарской довелось сняться с Павлом Прилучным.
Диана Пожарская в фильме «Затмение». Кадр из фильма
Набравшись опыта, Пожарская в 2017 году получила свою долгожданную главную роль, сыграв с Александром в мелодраме «Затмение». Следующий год оказался богат на проекты: «Живой», «На краю», «Лапси» — Пожарская быстро становилась популярной у режиссеров.
Настоящий успех к Пожарской пришел благодаря ситкому «Отель «Элеон», спин-оффу популярной комедии «Кухня». В сериале Диана сыграла яркую и красивую горничную Дашу Канаеву, экс-каратистку. С отеля началась ее новая жизнь. Персонаж Пожарской также появился и в сериале «Гранд» — со знакомыми по «Кухне» артистами.
Диана Пожарская на съемках сериала «Отель «Элеон». Фото: соцсети
В 2019 году Пожарская снялась в главной роли в романтической комедии «Жара». Это картина про музыку, и Диана смогла блеснуть вокалом, так как все песни исполняла сама.
2020 год также привнес в фильмографию Пожарской несколько новых проектов. Полнометражная комедия «Отель «Белград» с Дианой и Милошем Биковичем снималась в Сербии и стала популярна в прокате.
Диана Пожарская в фильме «Отель «Белград». Кадр из фильма
Еще одна большая работа — драма «Чемпион мира» про шахматистов 2021 года. Пожарская сыграла одну из центральных женских ролей. А ее супруг Иван Янковский воплотил на экране гроссмейстера Анатолия Карпова.
Диана Пожарская в фильме «Чемпион мира». Кадр из фильма
Диана Пожарская: личная жизнь
Сейчас Пожарская замужем за звездой «Текста» и «Топей» Иваном Янковским. Об их романе перешептывались как о слухе, и даже никто не подозревал, что они уже стали родителями и сыграли свадьбу — до такой степени они вели скрытные отношения.
Диана Пожарская и Иван Янковский. Фото: соцсети
В июне 2021 года Диана родила сына Олега, названного в честь знаменитого деда Ивана Янковского. О счастливом событии в своей жизни новоиспеченный отец первым поведал публике, а беременной Пожарскую никто до этого и не видел. Она уже позже сама стала немного впускать в личное пространство своих подписчиков, показывая архивные кадры.
Диана Пожарская с сыном. Фото: соцсети
До Янковского Пожарская была замужем за Антоном Аксененко. Режиссер «Затмения» и попавшая в труппу актриса быстро сблизились и поженились. Однако скрытная Диана не оставила шансов поклонникам узнать доподлинно, когда именно их с мужем отношения закончились и случился развод.
Диана Пожарская: горячие фото
Пожарская обладает модельной внешностью и параметрами. Ее рост — 171 см при весе 50 кг. Актриса любит оригинально фотографироваться: ее соцсети полны снимков с частями тела, неожиданными ракурсами, а также эффектных кадров, на которых Пожарская демонстрирует красоту своего тела.
Диана Пожарская. Фото: соцсети
Диана Пожарская сегодня
Пожарская планировала сделать паузу и посвятить себя воспитанию сына, пока он совсем малютка. Но заманчивое предложение режиссера Глеба Орлова сняться в приключенческом фильме «Либерея: охотники за сокровищами» в 2022 году не смогла отвергнуть. Сценарий буквально влюбил актрису в ее героиню и увлекательный сюжет — так что она с удовольствием согласилась.