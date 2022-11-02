Гвинет Пэлтроу вспомнила, как закидала дом Арнольда Шварценеггера туалетной бумагой

В Хеллоуин 50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу пришла в костюме Винни-Пуха в шоу Jimmy Kimmel Live! и рассказала, как она озорничала в детстве со своими друзьями во время мистического праздника.
Родившаяся в Лос-Анджелесе будущая звезда клянчила сладости в домах известных людей. А кто был скуп, того дети «наказывали» закидываем его жилища туалетной бумагой.
«На нашей улице раньше жил Арнольд Шварценеггер. И мы стучались в его дверь за конфетами», — рассказала Гвинет.
«Он раздавал сигары? — спросил ведущий Джимми Киммел. — Держу пари, он раздавал отличные вещи, нет?»
«Я не помню, чтобы он что-то раздавал. Он ведь австриец, так что, возможно, они там не празднуют такое, — продолжила актриса. — Закончилось тем, что мы закидали его дом туалетной бумагой. Мы сделали это, к сожалению, с несколькими домами на районе. Но он (Шварценеггер. — Прим. авт.) был нашей гордостью и радостью».
«Ты сделала это? А он знает?» — удивился шоумен.
«Не говори ему», — пошутила Пэлтроу.
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