Гвинет Пэлтроу вспомнила, как закидала дом Арнольда Шварценеггера туалетной бумагой

Родившаяся в Лос-Анджелесе будущая звезда клянчила сладости в домах известных людей. А кто был скуп, того дети «наказывали» закидываем его жилища туалетной бумагой.

«На нашей улице раньше жил Арнольд Шварценеггер. И мы стучались в его дверь за конфетами», — рассказала Гвинет.

«Он раздавал сигары? — спросил ведущий Джимми Киммел. — Держу пари, он раздавал отличные вещи, нет?»

«Я не помню, чтобы он что-то раздавал. Он ведь австриец, так что, возможно, они там не празднуют такое, — продолжила актриса. — Закончилось тем, что мы закидали его дом туалетной бумагой. Мы сделали это, к сожалению, с несколькими домами на районе. Но он (Шварценеггер. — Прим. авт.) был нашей гордостью и радостью».

«Ты сделала это? А он знает?» — удивился шоумен.

«Не говори ему», — пошутила Пэлтроу.