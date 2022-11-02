Лечилась от рака и выходит замуж за депутата! Как сейчас живет «Хадижа» Карла Диас из «Клона»

Многие российские поклонники помнят Карлу Диас по роли маленькой Хадижи — дочери Жади и Саида в бразильском сериале «Клон». Девчушка мечтала повзрослеть и выйти замуж за богатого красавца, который будет одаривать ее золотом. Похоже, что сказка для Карлы стала былью. Девушка собирается выйти замуж за депутата и зоозащитника Фелипе Бекари.
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Парочка уже давно вместе, а их свадьба лишь дело времени. Похоже, что возлюбленный 31-летней Диас все-таки созрел, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Фелипе похвастался тем, что подарил невесте заветное колечко, а Карла ответила ему согласием на вопрос, станет ли она его женой.
«Она сказала да! Любовь, верность — это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!» — писал жених актрисы.
Карла Диас собралась замуж за Фелипе Бекари. Фото: соцсети
Мало кто из поклонников звезды бразильского сериала «Клон» слышал о том, что Карла Диас лечилась от рака. Она перенесла серьезное заболевание и похоже, актрисе удалось выйти на стадию ремиссии. О пережитом повзрослевшая «Хадижа» из бразильской мыльной оперы рассказывает с легкостью.
«Ровно два года назад у меня обнаружили рак. Это случилось в период пандемии "ковида", когда все были заперты в своих домах. Я попала в группу риска, мне надо было пройти тяжелый путь к выздоровлению», — делилась Карла.
Поклонники желают актрисе построить гармоничные отношения после свадьбы и испытать радость материнства.
По материалам «СтарХит»