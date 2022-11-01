«Ресницы ощипала! Волосинки зализала»: родившая двойню Ефременкова явила умытое лицо без макияжа

Когда-то Юлия Ефременкова щеголяла на светских вечеринках при полном параде: с идеальным макияжем, укладкой и маникюром. Однако после родов звезда «Дома-2» едва может позволить себе позавтракать вовремя и хотя бы немного вздремнуть. Своему возлюбленному Мондезиру светская красотка подарила двойню, у пары подрастают сыновья.
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В личном микроблоге Юлия Ефременкова поделилась четным фото без прикрас, засветив свое умытое лицо без капли макияжа. Теперь звезда «Дома-2» не может просиживать часы напролет в салонах красоты у мастера по ресничкам.
Даже помыть голову для молодой мамы — предел мечтаний. Сыновья требуют к себе все внимание. Единственное, что так необходимо Ефременковой, — это крепкий ночной сон. Однако этого удовольствия она пока лишена. И все из-за ночного хныканья малышей.
Юлия Ефременкова показала себя без макияжа. Фото: соцсети
«Вы заметили, что я в последнее время не крашусь и не наращиваю ресницы?
Сейчас еду в магазин, чтобы купить сыночкам бутылочки и пустышки», — подметила Ефременкова.
Вместе ультрамодных нарядов в стиле Барби звезда «Дома-2» натянула практичный растянутый, но зато теплый свитер. А волосы она стянула в хвост, придав своей внешности «мамский шик».
«Ресницы ощипала! Волосинки зализала», «С детьми-то особо не до макияжа просто», «Ну вот еще бы фильтры убрать!», «Зачем столько фотошопа, ваш недосып и так виден», — написали фолловеры.