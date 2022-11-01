«Ресницы ощипала! Волосинки зализала»: родившая двойню Ефременкова явила умытое лицо без макияжа

Когда-то Юлия Ефременкова щеголяла на светских вечеринках при полном параде: с идеальным макияжем, укладкой и маникюром. Однако после родов звезда «Дома-2» едва может позволить себе позавтракать вовремя и хотя бы немного вздремнуть. Своему возлюбленному Мондезиру светская красотка подарила двойню, у пары подрастают сыновья.

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В личном микроблоге Юлия Ефременкова поделилась четным фото без прикрас, засветив свое умытое лицо без капли макияжа. Теперь звезда «Дома-2» не может просиживать часы напролет в салонах красоты у мастера по ресничкам.

Даже помыть голову для молодой мамы — предел мечтаний. Сыновья требуют к себе все внимание. Единственное, что так необходимо Ефременковой, — это крепкий ночной сон. Однако этого удовольствия она пока лишена. И все из-за ночного хныканья малышей.