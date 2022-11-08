Алибасов сравнил сбежавшую из России Собчак с Венедиктовым*

- Как вы считаете, действительно ли Ксения виновата? И если да, – то как ей удавалось долгие годы избегать наказания, и почему теперь не удалось «спустить на тормозах»?
- Расскажу одну историю, которая произошла со мной в молодости. В 2008 году у меня был лучший друг. Мы работали на общего большого начальника. Мой друг украл деньги у начальника, используя при этом мое юридическое лицо. И не поставил меня об этом в известность.
Меня вызвал начальник и поставил перед выбором: либо я помогаю посадить моего лучшего друга, либо сажают и меня вместе с ним, потому что, получается, я с ним в сговоре. И вот тогда я принял неверное решение: я не определился со стороной, но при этом оказался участником конфликта.
Я не стал давать показания против лучшего друга – не мог же я его посадить в тюрьму! Но и его сторону я не мог принять – он же меня подставил. Я просто отошел в этой ситуации. И в итоге потерял хорошие отношения и с другом, и с начальником. И оказался крайним. Я пытался быть честным и справедливым, ни в чем не был виноват, но в итоге пострадал больше всех.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
- Какое отношение ваша история имеет к Собчак?
- Сейчас поясню. У Ксении Собчак и господина Венедиктова* есть очень много общего. Они попытались пробежать между двумя струями. И неважно, на чьей стороне они на самом деле – есть один простой нюанс: сейчас такое время, когда усидеть на двух стульях не получится.
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Можно долго гадать о том, почему Ксения Анатольевна уехала. Но в сегодняшней ситуации нет никакого промежутка. Если раньше можно было строить из себя мостик между одними и другими, то сегодня это невозможно.
Отток слушателей и зрителей есть теперь и у Ксении Собчак, и у Венедиктова*. И напоследок – очень простая мораль: определяйтесь, черт побери! На дачном участке уже не отсидеться. Либо там – либо там.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента