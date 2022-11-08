Алибасов сравнил сбежавшую из России Собчак с Венедиктовым*

- Как вы считаете, действительно ли Ксения виновата? И если да, – то как ей удавалось долгие годы избегать наказания, и почему теперь не удалось «спустить на тормозах»?

- Расскажу одну историю, которая произошла со мной в молодости. В 2008 году у меня был лучший друг. Мы работали на общего большого начальника. Мой друг украл деньги у начальника, используя при этом мое юридическое лицо. И не поставил меня об этом в известность.

Меня вызвал начальник и поставил перед выбором: либо я помогаю посадить моего лучшего друга, либо сажают и меня вместе с ним, потому что, получается, я с ним в сговоре. И вот тогда я принял неверное решение: я не определился со стороной, но при этом оказался участником конфликта.

Я не стал давать показания против лучшего друга – не мог же я его посадить в тюрьму! Но и его сторону я не мог принять – он же меня подставил. Я просто отошел в этой ситуации. И в итоге потерял хорошие отношения и с другом, и с начальником. И оказался крайним. Я пытался быть честным и справедливым, ни в чем не был виноват, но в итоге пострадал больше всех.

