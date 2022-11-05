Евгению Плющенко - 40 лет: развод, Рудковская и Ягудин

На коньки Женя встал в 4 года во Дворце спорта Волгограда. Почти сразу прекратились бесконечные простуды, а через год занятий ушли проблемы с вестибулярным аппаратом - до этого Женя с мамой выходили на тренировку за два часа, так как мальчика в транспорте тошнило и приходилось каждые 15 минут его покидать, чтобы подышать. А дома ребенок каждый вечер вращался на диске - сначала Женю мутило, но он справился.

Потом в детской секции фигурного катания добавились серьезные спортивные нагрузки: бег, плавание, гири, штанга, хоккей, борьба. Парень окреп и к 11 годам научился делать все тройные прыжки и стал мастером спорта. Когда секцию в Волгограде закрыли, тренер рекомендовал родителям везти Женю в Питер. Но те были против. Плющенко настоял: «Мама и папа, как хотите, но я все равно поеду!»

1994