Евгению Плющенко - 40 лет: развод, Рудковская и Ягудин

Евгений Плющенко 3 ноября отмечает 40-летие. За спортивную карьеру он выиграл все возможные медали в мужском одиночном катании. Но его главные награды - сыновья и жена.
1986
Фото: личный архив
На коньки Женя встал в 4 года во Дворце спорта Волгограда. Почти сразу прекратились бесконечные простуды, а через год занятий ушли проблемы с вестибулярным аппаратом - до этого Женя с мамой выходили на тренировку за два часа, так как мальчика в транспорте тошнило и приходилось каждые 15 минут его покидать, чтобы подышать. А дома ребенок каждый вечер вращался на диске - сначала Женю мутило, но он справился.
Потом в детской секции фигурного катания добавились серьезные спортивные нагрузки: бег, плавание, гири, штанга, хоккей, борьба. Парень окреп и к 11 годам научился делать все тройные прыжки и стал мастером спорта. Когда секцию в Волгограде закрыли, тренер рекомендовал родителям везти Женю в Питер. Но те были против. Плющенко настоял: «Мама и папа, как хотите, но я все равно поеду!»
1994
Фото: личный архив
В Санкт-Петербурге Евгений поселился в квартире своего нового тренера Алексея Николаевича Мишина - на этой жилплощади жили приезжие спортсмены. Первый год жил один: тренировки, школа, тренировки. Спортом парень занимался усердно, а учебу забросил, научился готовить, но чаще перебивался бутербродами.
Мама не выдержала и приехала к Жене, оставив в Волгограде дочь и мужа. Папа Евгения ежемесячно передавал в Питер конверт с деньгами. Татьяна Васильевна с Женей снимали крохотную комнатку в коммуналке с соседями-пьяницами. Когда заканчивались деньги, будущий чемпион шел с мамой собирать бутылки.
1999
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Первые соревнования двух вечных конкурентов Плющенко и Ягудина. В Москве завершилось первенство России по фигурному катанию, ставшее одновременно и отборочными соревнованиями на первенство Европы и мира. На снимке: на пьедестале призеры в мужском одиночном катании (слева направо) Алексей Ягудин (второе место), Евгений Плющенко (первое место) и Алексей Урманов (третье место).
2001
Фото: Global Look Press
В сезоне-2000/2001 Евгений Плющенко выиграл все турниры, в которых участвовал. В том числе второй раз подряд - чемпионат Европы: он выступил с двумя четверными прыжками и с каскадом прыжков четверной - тройной - двойной. Впервые в карьере фигурист выиграл чемпионат мира, где выступил со своим самым знаменитым показательным номером Sexbomb. На фото Евгений в костюме для этого номера. И сейчас на шоу Плющенко иногда выходит на лед в этом образе.
2020
Фото: личный архив
Евгений и его копия - старший сын Егор. Мальчик родился в 2006 году в первом браке фигуриста с Марией Ермак. После развода родителей Егор общается с отцом. Он увлекается экстремальными видами спорта.
2022
Фото: личный архив
А это надежный тыл Плющенко: жена Яна Рудковская и их сыновья - 9-летний Александр и 2-летний Арсений. Евгений в собственной академии фигурного катания растит будущих звезд спорта, там же с тренерами ежедневно работает на льду Саша Плющенко, который решил продолжить спортивную династию.
«Самое большое достижение - мои дети, - говорит Плющенко. - Мои три сына: Егор, Санек, Арсюша. Сыновья Яны уже совсем большие: оба живут отдельно, но часто приезжают к нам. Учатся в МГИМО, умные, самостоятельные».