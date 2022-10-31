Крутила «султаном Сулейманом» и вызвала гнев хюрремовцев: как сейчас выглядит Джансу Дере

С появлением Джансу Дере в турецком сериале «Великолепный век» поклонники Мерьем Узерли потеряли всякий покой.
Актриса сыграла персиянку Фирузе хатун, которой удалось пленить и влюбить в себя султана Сулеймана. Конечно, падишах всегда питал особую привязанность именно к своей славянской фаворитке, однако, не смог устоять и перед чарами Фирузе хатун.
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Став наложницей падишаха, она умело «вертела» султаном Сулейманом, претворяясь нежным и чистым созданием.
Когда же всплыла правда о том, что Фирузе вовсе не случайная рабыня, повелитель тут же потерял к ней всякий интерес вместе с угасшим доверием.
Оказалось, что персиянка принадлежала к могущественной династии сефевидов. Простить обман Фирузе хатун повелитель не смог. И персиянку выслали из дворца. К полному восторгу поклонников Хюррем султан.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Джансу Дере. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Джансу Дере по-прежнему моложава и привлекательна. Фото: личный архив
Кстати, хюрремовцы прямо-таки атаковали Джансу Дере за ее персиянку Фирузе. При этом актриса и по сей день успешно снимается в кино. Она сыграла главную роль в таких сериалах, как: «Мама» и «Неверный».
Джансу может похвастаться моложавой внешностью и стройной фигурой. Она совсем не изменилась, хотя с момента выхода последней серии «Великолепного века» прошло уже восемь лет. При этом выглядит актриса просто превосходно.