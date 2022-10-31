Крутила «султаном Сулейманом» и вызвала гнев хюрремовцев: как сейчас выглядит Джансу Дере

С появлением Джансу Дере в турецком сериале «Великолепный век» поклонники Мерьем Узерли потеряли всякий покой.

Актриса сыграла персиянку Фирузе хатун, которой удалось пленить и влюбить в себя султана Сулеймана. Конечно, падишах всегда питал особую привязанность именно к своей славянской фаворитке, однако, не смог устоять и перед чарами Фирузе хатун.

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Став наложницей падишаха, она умело «вертела» султаном Сулейманом, претворяясь нежным и чистым созданием.

Когда же всплыла правда о том, что Фирузе вовсе не случайная рабыня, повелитель тут же потерял к ней всякий интерес вместе с угасшим доверием.

Оказалось, что персиянка принадлежала к могущественной династии сефевидов. Простить обман Фирузе хатун повелитель не смог. И персиянку выслали из дворца. К полному восторгу поклонников Хюррем султан.