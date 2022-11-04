«Доверия к ней нет, понимаете?»: шеф-редактор сайта «Дом-2» Антон Беккужев – о Ксении Собчак

Сейчас только ленивый не обсуждает события, разворачивающиеся вокруг Ксении Собчак и ее сотрудников. Виновата, не виновата? Будет ли отвечать по закону?
Но, оказывается, для некоторых людей, знающих Ксению лично, это не главное. А что – главное? Об этом портал Тeleprogramma.pro поговорил с Антоном Беккужевым, шеф-редактором сайта «Дома-2»
- Антон, что вы думаете о происходящих в последнее время вокруг Ксении Собчак событиях?
- Знаете, что меня во всей этой истории больше всего удивило? В деле Собчак сейчас разбирается следствие. Оно вынесет приговор, кто там прав, кто виноват. Но для меня важнее другое.
Не раз ведь говорили, что Ксения Собчак собирается переехать в Израиль, что она, возможно, оформляет гражданство. И Ксения всегда это отрицала, говорила – нет, это все неправда, я езжу по своим делам, я езжу на интервью. Ну она правда ездила на какие-то съемки.
То есть она отрицала все домыслы по поводу того, что она получает гражданство и планирует переезд в другую страну. И вдруг мы узнаем, что, оказывается, у Ксении есть это второе гражданство. Получается, что она все это время нас всех обманывала: и свою аудиторию, и своих знакомых, и вообще всех, кто следил за этой темой.
То есть мы поймали Ксению Собчак на вранье. Не знаю, нужно ли этому удивляться, может быть, и стоило этого ожидать. Факт остается фактом: она врала. Если она врала в этом, то почему нельзя предположить, что она обманывает и в чем-то другом? Я вообще такой человек – если поймал кого-то на вранье, то в дальнейшем у меня уже подозрения по поводу всего, что говорит этот человек. Тот, кто обманул однажды, может обмануть и еще в чем-то, и еще, и еще.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
- Может быть, она просто не хотела, чтобы все об этом знали? Ситуация-то в стране непростая…
- Она же оформляла это гражданство не вчера и не позавчера. Наверняка этот процесс был длительным. Если у нее эти документы есть – значит, она их делала на протяжении нескольких последних месяцев. И что значит – не хотела, чтобы об этом знали? У нас в стране не запрещено иметь второе гражданство. И она могла сказать об этом правду, а не врать.
- У нее могли сорваться рекламные контракты… Рекламодатели бы подумали: а сможет ли она выполнять свои обязательства, сможет ли снимать свои шоу?
- Она свое шоу может снимать и в Израиле, и где угодно. Как, собственно, это делают некоторые СМИ, которые у нас признаны иноагентами. Так что в этом я проблемы не вижу. К тому же ее рекламодатели – очевидно не государственные компании, а какие-то бренды, которым нужна аудитория, работающая на оппозиционно настроенных граждан.
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Доверия к ней нет, понимаете? После всего, что произошло. Все заявления, которые она сделает, - я им, например, верить уже не буду. Я не знаю, причастна ли она к уголовному делу, которое сейчас расследуется. Ведется следствие, оно разберется и вынесет свой вердикт. Но я хочу отметить, что больше всего в этой ситуации меня удивило именно вранье Собчак.