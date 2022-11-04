«Доверия к ней нет, понимаете?»: шеф-редактор сайта «Дом-2» Антон Беккужев – о Ксении Собчак

Сейчас только ленивый не обсуждает события, разворачивающиеся вокруг Ксении Собчак и ее сотрудников. Виновата, не виновата? Будет ли отвечать по закону?

Но, оказывается, для некоторых людей, знающих Ксению лично, это не главное. А что – главное? Об этом портал Тeleprogramma.pro поговорил с Антоном Беккужевым, шеф-редактором сайта «Дома-2»

- Антон, что вы думаете о происходящих в последнее время вокруг Ксении Собчак событиях?

- Знаете, что меня во всей этой истории больше всего удивило? В деле Собчак сейчас разбирается следствие. Оно вынесет приговор, кто там прав, кто виноват. Но для меня важнее другое.

Не раз ведь говорили, что Ксения Собчак собирается переехать в Израиль, что она, возможно, оформляет гражданство. И Ксения всегда это отрицала, говорила – нет, это все неправда, я езжу по своим делам, я езжу на интервью. Ну она правда ездила на какие-то съемки.

То есть она отрицала все домыслы по поводу того, что она получает гражданство и планирует переезд в другую страну. И вдруг мы узнаем, что, оказывается, у Ксении есть это второе гражданство. Получается, что она все это время нас всех обманывала: и свою аудиторию, и своих знакомых, и вообще всех, кто следил за этой темой.

То есть мы поймали Ксению Собчак на вранье. Не знаю, нужно ли этому удивляться, может быть, и стоило этого ожидать. Факт остается фактом: она врала. Если она врала в этом, то почему нельзя предположить, что она обманывает и в чем-то другом? Я вообще такой человек – если поймал кого-то на вранье, то в дальнейшем у меня уже подозрения по поводу всего, что говорит этот человек. Тот, кто обманул однажды, может обмануть и еще в чем-то, и еще, и еще.