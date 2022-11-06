Хоккеист Телегин - о Пелагее: «Копейки лишней не получит!»

30-летний нападающий хоккейного клуба «Авангард» Иван Телегин - мужчина обеспеченный. Он один из лучших хоккеистов в стране, а раньше и за сборную играл. Этой осенью мужчина обратился с иском в Никулинский суд о снижении алиментов на свою дочь, 5-летнюю Таисию. Дату первого заседания скоро назначат. Девочку воспитывает экс-жена именитого спортсмена, 36-летняя певица Пелагея. Артистка и хоккеист развелись три года назад, так как Иван закрутил роман с бизнесвумен Марией Гончар, на которой сейчас женат.
А вот певица Пелагея личную жизнь пока не устроила: с головой ушла в работу и воспитание дочки. В судах за раздел имущества сражались адвокаты, дважды певица была в суде лично. В итоге два месяца назад суд поставил точку в разделе имущества пары: Телегину не удалось отсудить у бывшей жены часть квартиры, которую мама Пелагеи подарила на свадьбу; а дом, который пара строила вместе, продадут и вырученные средства поделят пополам.
Что же за новый иск у Телегина к Пелагее? Сейчас спортсмен перечисляет дочери алименты в размере 25% от своих доходов - по слухам, выходит около 500 тыс. руб. в месяц. По словам подруг Пелагеи, певица алименты не тратит - они поступают на счет Таисии, девочка сможет ими воспользоваться, когда станет совершеннолетней. Иван Телегин требует снизить размер алиментов, причем на законных основаниях.
Дело в том, что Иван после развода платил алименты только на дочь от Пелагеи. Но у него есть еще один ребенок - 6-летний сын Марк от бывшей гражданской жены Евгении Ноур. Алименты на сына Телегин не платил, а эпизодически перечислял Ноур финансовую помощь. Евгения долго терпела, а недавно, заручившись поддержкой Пелагеи, сходила в суд. Так спортсмен начал выплачивать алименты уже на двоих детей и может рассчитывать на пересмотр размера выплат.
На двоих детей от разных женщин мужчины чаще всего платят 33% от ежемесячного дохода. А сейчас Телегин платит алименты только на дочь в размере 25%. В своем иске мужчина требует уменьшить выплату до 16,5%. В этом случае в сумме на сына и дочь Телегин будет платить, как и положено, не более 33%.
Чаще всего суды удовлетворяют подобные иски. К примеру, футболист Андрей Аршавин снизил алименты на троих детей от Юлии Барановской, так как начал платить алименты четвертому ребенку от другой женщины. Однако в некоторых случаях адвокаты пробуют доказать, что уровень дохода мужчины позволяет ему не снижать процент выплат. В случае с Аршавиным адвокатам Барановской не удалось отстоять интересы детей.
Дана Борисова на тропе войны
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
46-летняя телеведущая Дана Борисова готовится к ноябрьской битве в суде с бывшим мужем Максимом Аксеновым. Для обоих 15-летняя Полина - единственная дочь. Девочка живет с мамой, у которой сейчас доходы снизились, так как ток-шоу практически исчезли с экрана.
А основным источником дохода Даны Борисовой были выступления на скандальных передачах в качестве эксперта. Борисова справедливо решила, что папа Полины тоже должен активно вкладываться в ребенка. Размер алиментов на ребенка Дану не устраивает: «Мы с дочкой получаем 15 тыс. руб., так как бывший предоставил справку о том, что у него минимальная зарплата».
Поднять подростка на такие деньги невозможно. Репетиторы, одежда, питание и прочие расходы в такую сумму не укладываются. По данным Даны Борисовой, ее бывший муж - генеральный директор собственной компании с оборотом 56 млн руб. в год. Борисова поделилась историями, которыми ее «кормит» бывший: «Он бедный, его кинули на деньги, дом в Испании продал и на эти деньги купил пентхаус в Геленджике.
На него не зарегистрировано никакого транспорта, хотя он ездит на джипе Mercedes-Benz, а в гараже стоит мотоцикл за миллион. Квартира, в которой он живет, куплена в ипотеку. Я не знаю, какую можно выплачивать ипотеку, если у тебя зарплата 25 тысяч, а 15 из них ты отдаешь на алименты…» В ноябре Дана намерена доказать в суде, что ее бывший муж скрывает истинный размер своих доходов. Она надеется, что сможет увеличить алименты на ребенка.