Хоккеист Телегин - о Пелагее: «Копейки лишней не получит!»

30-летний нападающий хоккейного клуба «Авангард» Иван Телегин - мужчина обеспеченный. Он один из лучших хоккеистов в стране, а раньше и за сборную играл. Этой осенью мужчина обратился с иском в Никулинский суд о снижении алиментов на свою дочь, 5-летнюю Таисию. Дату первого заседания скоро назначат. Девочку воспитывает экс-жена именитого спортсмена, 36-летняя певица Пелагея. Артистка и хоккеист развелись три года назад, так как Иван закрутил роман с бизнесвумен Марией Гончар, на которой сейчас женат.

А вот певица Пелагея личную жизнь пока не устроила: с головой ушла в работу и воспитание дочки. В судах за раздел имущества сражались адвокаты, дважды певица была в суде лично. В итоге два месяца назад суд поставил точку в разделе имущества пары: Телегину не удалось отсудить у бывшей жены часть квартиры, которую мама Пелагеи подарила на свадьбу; а дом, который пара строила вместе, продадут и вырученные средства поделят пополам.

Что же за новый иск у Телегина к Пелагее? Сейчас спортсмен перечисляет дочери алименты в размере 25% от своих доходов - по слухам, выходит около 500 тыс. руб. в месяц. По словам подруг Пелагеи, певица алименты не тратит - они поступают на счет Таисии, девочка сможет ими воспользоваться, когда станет совершеннолетней. Иван Телегин требует снизить размер алиментов, причем на законных основаниях.

Дело в том, что Иван после развода платил алименты только на дочь от Пелагеи. Но у него есть еще один ребенок - 6-летний сын Марк от бывшей гражданской жены Евгении Ноур. Алименты на сына Телегин не платил, а эпизодически перечислял Ноур финансовую помощь. Евгения долго терпела, а недавно, заручившись поддержкой Пелагеи, сходила в суд. Так спортсмен начал выплачивать алименты уже на двоих детей и может рассчитывать на пересмотр размера выплат.

На двоих детей от разных женщин мужчины чаще всего платят 33% от ежемесячного дохода. А сейчас Телегин платит алименты только на дочь в размере 25%. В своем иске мужчина требует уменьшить выплату до 16,5%. В этом случае в сумме на сына и дочь Телегин будет платить, как и положено, не более 33%.

Чаще всего суды удовлетворяют подобные иски. К примеру, футболист Андрей Аршавин снизил алименты на троих детей от Юлии Барановской, так как начал платить алименты четвертому ребенку от другой женщины. Однако в некоторых случаях адвокаты пробуют доказать, что уровень дохода мужчины позволяет ему не снижать процент выплат. В случае с Аршавиным адвокатам Барановской не удалось отстоять интересы детей.

Дана Борисова на тропе войны