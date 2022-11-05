Как известные астрологи сейчас зарабатывают на людях

За ноябрь и декабрь раскрученные астрологи, экстрасенсы, тарологи и нумерологи зарабатывают больше, чем эстрадные звезды. Народ отдает сбережения за предсказания на новый, 2023 год - кто-то заказывает себе, а кто-то в подарок близким. Сколько платят за это «волшебство без гарантий», рассказывает «Телепрограмма». Суммы, скажем сразу, тоже вполне себе волшебные...

Предсказание нумеролога: от 4 тыс. руб.

В последнее время стали популярны еще одни предсказатели - нумерологи, которые пишут прогнозы, опираясь на даты рождения и другие числа, которые якобы влияют на человека. Тут цены гораздо доступнее. У известного нумеролога Фариды Красавкиной «расчет финансового благополучия» стоит 4 тыс. руб. За эти деньги вам обещают сообщить, что поможет начать прилично зарабатывать, в какой сфере надо для этого развиваться.

А за 10 тыс. руб. рассчитают ваше «предназначение»: тут и расклад по годам, и социальные задачи, решив которые вы заработаете непрерывный финансовый поток, и число судьбы подскажут. В общем, чудеса похлеще, чем у Дедушки Мороза.

Прогноз таролога: от 15 тыс. руб.

В моде еще и тарологи - они «видят» будущее, раскладывая карты Таро. Очереди к тем из них, кто засветился на «фабриках мошенников» - в различных мистических телепроектах. К примеру, Аида Мартиросян участвовала как эксперт-гадалка в шоу «Человек-невидимка». Прогнозы на будущее и советы по всем вопросам у раскрученных тарологов стоят от 15 до 20 тыс. руб. за консультацию на личном приеме. Письменный заочный прогноз обойдется дешевле.

Консультация экстрасенса: от 10 до 40 тыс. руб.