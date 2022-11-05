Как известные астрологи сейчас зарабатывают на людях

За ноябрь и декабрь раскрученные астрологи, экстрасенсы, тарологи и нумерологи зарабатывают больше, чем эстрадные звезды. Народ отдает сбережения за предсказания на новый, 2023 год - кто-то заказывает себе, а кто-то в подарок близким. Сколько платят за это «волшебство без гарантий», рассказывает «Телепрограмма». Суммы, скажем сразу, тоже вполне себе волшебные...
Предсказание нумеролога: от 4 тыс. руб.
В последнее время стали популярны еще одни предсказатели - нумерологи, которые пишут прогнозы, опираясь на даты рождения и другие числа, которые якобы влияют на человека. Тут цены гораздо доступнее. У известного нумеролога Фариды Красавкиной «расчет финансового благополучия» стоит 4 тыс. руб. За эти деньги вам обещают сообщить, что поможет начать прилично зарабатывать, в какой сфере надо для этого развиваться.
А за 10 тыс. руб. рассчитают ваше «предназначение»: тут и расклад по годам, и социальные задачи, решив которые вы заработаете непрерывный финансовый поток, и число судьбы подскажут. В общем, чудеса похлеще, чем у Дедушки Мороза.
Прогноз таролога: от 15 тыс. руб.
В моде еще и тарологи - они «видят» будущее, раскладывая карты Таро. Очереди к тем из них, кто засветился на «фабриках мошенников» - в различных мистических телепроектах. К примеру, Аида Мартиросян участвовала как эксперт-гадалка в шоу «Человек-невидимка». Прогнозы на будущее и советы по всем вопросам у раскрученных тарологов стоят от 15 до 20 тыс. руб. за консультацию на личном приеме. Письменный заочный прогноз обойдется дешевле.
Консультация экстрасенса: от 10 до 40 тыс. руб.
Александр Литвин умело продвигает себя как человека науки. Фото: соцсети
Бешеный спрос на экстрасенсов в прошлом: сдали позиции астрологам. Однако звезды «Битвы экстрасенсов» продолжают вести прием. Самый уважаемый у доверчивой публики среди известных победителей «Битвы...» - Александр Литвин, в прошлом военный врач (трудно перестать этому удивляться).
Сейчас он оканчивает магистратуру по специальности «психолог-педагог» - это позволит придать его консультациям полезный налет научности. Врач, да еще и психолог! На то, что он снискал славу, снявшись в жуткой передаче, целиком состоящей из вранья, его фанаты не обращают внимания. Чуда ведь хочется. Видеоприем стоит 39,9 тыс. руб. - Литвин отвечает на самые частые вопросы о будущем: здоровье, семья, работа. Себя экстрасенсом он не называет: говорит, что изучает эпигенетику.
Такая научная дисциплина действительно существует - она занимается наследуемыми изменениями активности генов. Генные анализы клиентам Литвин не проводит, но красивый термин придает солидности его «методу». Пользуется спросом календарь на год от Литвина - за 1790 руб. В нем советы на каждый день, составленные с учетом ежедневных изменений природных излучений и гравитационных параметров.
У других победителей «Битвы...» приемы стоят примерно столько же. У финалистов - от 20 тыс. руб. А обычные участники «шаманят» за 10 - 15 тыс. руб.
Гороскоп на год: от 30 до 300 тыс. руб.
Тамара Глоба - один из самых высокооплачиваемых астрологов страны. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Прогнозы от астролога Тамары Глобы одни из самых цитируемых в сети. Персонально записанное видеопоздравление от Глобы, включающее краткий прогноз на год, стоит от 50 тыс. руб. Подробный гороскоп на год - от 72 тыс. руб. на онлайн-консультации и от 90 тыс. руб. при личной встрече.
Еще дороже стоит натальная карта - это прогноз основных событий в жизни на три года вперед: 84 и 120 тыс. руб. соответственно. За эти деньги просчитают перспективы и в личной жизни, и на работе, и даже насчет здоровья пошукают.
На модного астролога Василису Володину работает целая команда. Письменный прогноз на год от ее сотрудников стоит 28 тыс. руб. - он включает в себя от 5 до 7 страниц печатного текста. Сама Володина на двухчасовой консультации (личной или по скайпу) дает прогноз основных событий в жизни человека на 5 лет - тут и личная жизнь, и работа, и дети, и здоровье, можно задавать вопросы на волнующие темы.
Заранее надо сообщить дату, время и место рождения. Подарить гороскоп на пятилетку смогут только обеспеченные люди: 300 тыс. руб. надо отдать за встречу в течение месяца, 210 тыс. стоит запись на январь, 165 тыс. - на март.
Обслужить стремятся все слои населения. Богачи платят много, но много ли у нас тех богачей? Не может потратить 300 тыс., зацените «лайт-вариант» - от 30 тыс. руб. За такие деньги Володина готова проанализировать одну конкретную ситуацию - ее надо описать и четко сформулировать вопрос.
Гороскоп на год от менее именитых экспертов стоит от 20 тыс. руб. В социальных сетях при обсуждении подарков на Новый год пользователи делятся лайфхаком: написать гороскоп-подарок самому, подписав именем реального астролога. Мол, не такая уж это и махинация: все равно астрологи сочиняют их от фонаря.
Лучше всего сбывается тот гороскоп, который составлен наиболее туманно. За год каждого из нас ждут и радости, и разочарования - что-то да сбудется. Тут главное - хорошую фантазию иметь.