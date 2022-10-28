Виктория Агалакова: как стала актрисой в детстве, обрела фанатов в Латинской Америке и прославилась с сериалом «Эпидемия»

«Невеста», «Эпидемия», «Нулевой пациент» — эти и многие другие картины стали культовыми не только в отечественном, но и зарубежном кинематографе. Актриса Виктория Агалакова, снявшаяся в них, сегодня нарасхват.
Молодая, но уже имеющая огромный съемочный опыт девушка представляет новое поколение кинозвезд. Не боится экспериментов, откровенных сцен и сложностей — свою трудоспособность она доказала во множестве картин.
Виктория Агалакова: детство, родители, фамилия
Виктория Агалакова — уроженка Санкт-Петербурга. Она появилась на свет 30 августа 1996 года. Отец Андрей Глухих ушел из семьи, когда дочь училась в школе, и девочка решила, что сменит фамилию по матери — Агалакова. Так она и поступила в 2014 году.
В детстве Вика посещала музыкальную школу и занималась в петербургском театре музкомедии. Творческая активность у девочки била ключом, и она довольно быстро освоилась на сцене, так что уже в 14 лет вышла на сцену в пьесе «Аладдин».
Столь же рано началась и ее кинокарьера. Поэтому, кем стать, Виктория знала задолго до окончания школы и выбора вуза.
Виктория Агалакова в детстве. Кадр из сериала «Дыши со мной»
Виктория Агалакова: карьера
Неудивительно, что талантливая и артистичная девочка легко попала в киноиндустрию. Мама рано стала водить дочь на кастинги, и в 11 лет им улыбнулась удача — Вику взяли в фильм «Закон мышеловки».
Через год, в 2008 году, Агалакова уже снималась в исторической картине «Гармония — город счастья», а в 2010-м — в сериале «Дыши со мной». Второй сезон с участием юной актрисы вышел в 2012 году.
Виктория Агалакова в сериале «Спросите у осени». Кадр из сериала
Продолжая учиться в школе, Агалакова успевала работать на площадке. К получению аттестата зрелости девушка уже имела за спиной багаж из более десяти киноработ. Среди них — криминальная сага «Прощай, «макаров», «Цвет пламени», «Распутин».
Первая главная роль Вике досталась в 2014 году — ее взяли в сериал «Чужое гнездо», где на экране разворачивалась история одной вражды двух семей накануне революции.
В следующем году Агалакова появилась в сериале «Великая» в роли фрейлины Екатерины II. В 2016 году актриса снова появилась на переднем плане — в украинском проекте «Спросите у осени» сыграла влюбленную в музыку девушку.
Виктория Агалакова в сериале «Коса». Кадр из сериала
В 2016 году Агалакова появилась в двух крупных проектах — сериале «Наживка для ангела» и хорроре «Невеста». Ужастик стал еще и проверкой на прочность для самой актрисы — временами приходилось по-настоящему трудно: падать с лестницы, сниматься под дождем, лежать в гробу. Картина имела бешеный успех как в России, так и за рубежом, в особенности, в странах Латинской Америки.
Виктория Агалакова в фильме «Невеста». Кадр из фильма
Следом появилась еще одна мрачная картина с Агалаковой — «Русалка. Озеро мертвых», она закрепила успех актрисы в кино. Следующий большой проект для Агалаковой — сериал «Эпидемия», первый сезон которого вышел в 2019 году.
Она сыграла трудного подростка, оказавшегося, как и ее семья, на грани выживания человечества, столкнувшегося с неизвестным вирусом. Проект был выкуплен платформой Netflix.
Виктория Агалакова в сериале «Эпидемия». Кадр из сериала
Второй сезон «Эпидемии» стал долгожданным для поклонников триллера и творчества Агалаковой. В нем героиня актрисы предстала уже повзрослевшей внутренне и готовой к еще большим испытаниям, чем раньше. И один за другим они сваливаются на голову девушки.
В 2022 году Агалакова появилась и в другом сериале про эпидемию — «Нулевой пациент». Она сыграла медсестру, допустившую фатальную ошибку в работе, приведшую к распространению ВИЧ среди маленьких пациентов.
Виктория Агалакова: личная жизнь
С ростом популярности актрисы у публики возрастал и интерес к личной жизни звезды. Она жила в гражданском браке с актером Максимом Белбородовым, с которым перебралась в столицу из Петербурга.
Но бойфренд оказался настоящим ревнивцем, и весной 2022 года актриса призналась, что они не вместе уже больше года. И сейчас с головой ушла в работу.
Виктория Агалакова с Максимом Белбородовым. Фото: соцсети
Виктория Агалакова: горячие сцены
Молодая актриса с модельными параметрами, ростом 170 см и весом 55 кг, не боится откровенных сцен и смело соглашается на них. Например, зрители сериала «Эпидемия» успели оценить красоту обнаженной фигуры звезды, а сцена с мастурбацией Агалаковой во втором сезоне стала одной из запоминающихся для поклонников.
Да и аккаунт Виктории в соцсети полон снимков в белье. Девушка с удовольствием публикует подобный контент.
Виктория Агалакова в нижнем белье. Фото: соцсети
Виктория Агалакова сегодня
В настоящее время Агалакова задействована во множестве новых проектов — кино и сериалов. В частности, триллер «Эпидемия» продлили на третий сезон, премьера которого запланирована на 2023 год.