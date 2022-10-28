Виктория Агалакова: как стала актрисой в детстве, обрела фанатов в Латинской Америке и прославилась с сериалом «Эпидемия»

«Невеста», «Эпидемия», «Нулевой пациент» — эти и многие другие картины стали культовыми не только в отечественном, но и зарубежном кинематографе. Актриса Виктория Агалакова, снявшаяся в них, сегодня нарасхват.

Молодая, но уже имеющая огромный съемочный опыт девушка представляет новое поколение кинозвезд. Не боится экспериментов, откровенных сцен и сложностей — свою трудоспособность она доказала во множестве картин.

Виктория Агалакова: детство, родители, фамилия

Виктория Агалакова — уроженка Санкт-Петербурга. Она появилась на свет 30 августа 1996 года. Отец Андрей Глухих ушел из семьи, когда дочь училась в школе, и девочка решила, что сменит фамилию по матери — Агалакова. Так она и поступила в 2014 году.

В детстве Вика посещала музыкальную школу и занималась в петербургском театре музкомедии. Творческая активность у девочки била ключом, и она довольно быстро освоилась на сцене, так что уже в 14 лет вышла на сцену в пьесе «Аладдин».

Столь же рано началась и ее кинокарьера. Поэтому, кем стать, Виктория знала задолго до окончания школы и выбора вуза.