Данко – о хитром побеге Ксении Собчак: «Она заигралась»

Вокруг темы сбежавшей из России Ксении Собчак продолжают бушевать страсти. Тeleprogramma.pro спросила у известного певца Данко, что он думает о поведении Собчак и о том, что ее ждет в дальнейшем.
- Как по-вашему, что сейчас на самом деле происходит с Ксенией Собчак? Что это – как она сама утверждает, «гонения на свободную прессу», или разоблачение давней аферы? Верите ли вы в то, что Собчак виновата, потому и сбежала?
- А напомните, как именно она сбежала?
- Купила билеты на свое имя в Турцию и в Эмираты, а сама через Белоруссию на машине уехала в Литву.
- Как продуманно… Верю в ее виновность абсолютно. Потому что сам факт бегства уже доказывает, что человек виновен. Если человек невиновен – он спокойно приходит в суд. И выигрывает. Для этого суд и создан, на самом деле. Суд – это не карающий орган. Он создан для того, чтобы разбираться – кто прав, а кто виноват.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
И как можно это назвать «гонением на свободную прессу»? Люди занимаются рэкетом напрямую. Вымогают бабло. К прессе это не имеет вообще никакого отношения.
А вообще сейчас время другое. Нужно отдавать себе отчет в том, что бывает мирное время, а бывает – совсем не мирное, как сейчас. И если в мирное время можно говорить все, то сейчас неосторожные фразы, сказанные журналистами, могут использоваться противником против нас. Из-за этого могут пострадать люди.
Когда ставится под угрозу жизнь людей, - я считаю, что это преступление серьезнейшее. Так что это не «гонения на прессу», а защита национальных интересов. Пресса ведь, в которой работала Собчак, – российская. Она должна думать о своей стране.
Мне кажется, она заигралась. Своим вот этим хитрым побегом она сама себе подписала… расписалась в том, что все, что про нее пишут, - это правда.
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Напомним, Ксения Собчак покинула Россию после того, как были задержаны двое ее сотрудников. Причина задержания – расследование дела о вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова крупной суммы денег (11 миллионов рублей). Стало известно, что у Ксении Собчак имеется израильский паспорт, наличие которого позволяет ей въехать на территорию Литвы без визы. Тeleprogramma.pro продолжает следить за развитием событий.