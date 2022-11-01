Данко – о хитром побеге Ксении Собчак: «Она заигралась»

Вокруг темы сбежавшей из России Ксении Собчак продолжают бушевать страсти. Тeleprogramma.pro спросила у известного певца Данко, что он думает о поведении Собчак и о том, что ее ждет в дальнейшем.

- Как по-вашему, что сейчас на самом деле происходит с Ксенией Собчак? Что это – как она сама утверждает, «гонения на свободную прессу», или разоблачение давней аферы? Верите ли вы в то, что Собчак виновата, потому и сбежала?

- А напомните, как именно она сбежала?

- Купила билеты на свое имя в Турцию и в Эмираты, а сама через Белоруссию на машине уехала в Литву.

- Как продуманно… Верю в ее виновность абсолютно. Потому что сам факт бегства уже доказывает, что человек виновен. Если человек невиновен – он спокойно приходит в суд. И выигрывает. Для этого суд и создан, на самом деле. Суд – это не карающий орган. Он создан для того, чтобы разбираться – кто прав, а кто виноват.