«Плаксивая страдалица, винящая во всем Хюррем»: почему Хатидже султан люто ненавидела славянку Роксолану

Сельма Эргеч получила популярность после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла младшую сестру султана Сулеймана - Хатидже султан.
Так, образ дочери Айше Хафсы султан многим поклонникам показался излишне страдальческим, плаксивым и депрессивным.
В первых сериях Хатидже лила слезы по Ибрагиму и их запретной любви. Далее, когда падишах позволил им провести обряд никаха, из-за потери детей - султанше все никак не удавалось стать матерью.
Одолевала Хатидже султан и ревность. Она подозревала Ибрагима в том, что занят отнюдь не государственными делами.
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А когда мужа казнили, сестра султана Сулеймана и вовсе едва не сошла с ума, погрузившись в глубокий траур. Единственной целью Хатидже стала месть к Хюррем султан. Именно ее дочь Валиде Айше Хафсы султан винила в смерти Ибрагима-паши.
Сельма Эргеч в образе Хатидже султан с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Кстати, говоря о том, почему Хюррем султан не могла перетянуть Ибрагима-пашу на свою сторону, как она сделала это с Сюмбюлем-агой, Мерьем Узерли пояснила, что славянская фаворитка султана Сулеймана ревновала к повелителю вовсе не молоденьких рабынь, а тех, кто занимал в его жизни особое место. Хюррем султан пыталась устранить всех соперников, не желая делить любовь и внимание повелителя с другими. Те же самые чувства испытывал и Ибрагим-паша.
В «Великолепном веке» показали, чем больше власти становилось у Роксоланы, тем дальше отстранялся падишах от Ибрагима-паши. Пока и вовсе не отдал приказ о его казни. Для Хатидже султан крушение ее идеалов и любви всей жизни, а именно такие чувства она питала к Ибрагиму, заставили ее буквально возненавидеть Хюррем.
«Ибрагим-паша пал жертвой своих интриг», «Хюррем немного подтолкнула султана, так сказать помогла увидеть, кем был его визирь», «Плаксивая страдалица, винящая во всем Хюррем!», «В первых сериях Хатидже была прямо такой ягненок, а потом устроила всем представление», - пишут фолловеры.