«Плаксивая страдалица, винящая во всем Хюррем»: почему Хатидже султан люто ненавидела славянку Роксолану

Сельма Эргеч получила популярность после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла младшую сестру султана Сулеймана - Хатидже султан.

Так, образ дочери Айше Хафсы султан многим поклонникам показался излишне страдальческим, плаксивым и депрессивным.

В первых сериях Хатидже лила слезы по Ибрагиму и их запретной любви. Далее, когда падишах позволил им провести обряд никаха, из-за потери детей - султанше все никак не удавалось стать матерью.

Одолевала Хатидже султан и ревность. Она подозревала Ибрагима в том, что занят отнюдь не государственными делами.

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А когда мужа казнили, сестра султана Сулеймана и вовсе едва не сошла с ума, погрузившись в глубокий траур. Единственной целью Хатидже стала месть к Хюррем султан. Именно ее дочь Валиде Айше Хафсы султан винила в смерти Ибрагима-паши.