«То, что она много врет, — это факт»: Аскольд Запашный о двуличии Ксении Собчак

Ксения Собчак покинула Россию после того, как правоохранительные органы задержали ее директора Кирилла Суханова. Сообщается, что его обвиняют в вымогательстве, сама же Ксения проходит по делу как подозреваемая. Тeleprogramma.pro поговорила с человеком, который хорошо знаком с ведущей, — с артистом цирка Аскольдом Запашным.
— Аскольд, как вы думаете, что происходит — это, как утверждает сама Собчак, «облава на свободную журналистику» или все-таки вскрылись ее махинации?
— Я Ксюшу знаю давно. И могу сказать только одно: либо она слишком умная, либо, наоборот, слишком глупая. Как она себя ведет, что она делает, какие у нее жизненные позиции — все это говорит о том, что она или двойной (или даже тройной) агент, или просто девочка, которая приняла неправильное решение.
Это раздвоение личности во всех ее поступках — оно не позволяет давать ей какую-то оценку. То, что она много врет, — это факт. Она манипулирует вещами в своих целях, а вот какие у нее цели — это вопрос.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
— Вы можете назвать какие-то факты, подтверждающие это?
— Когда я ее встречал много лет назад в Минске, она восхищалась работой цирка, нашей работой, а потом, спустя какое-то время, начала в своем Telegram-канале нас с братом называть «живодерами». Этот факт о многом говорит.
Цели ее мне как раньше не были понятны, так и сейчас остаются непонятными. Наверное, только под конец ее жизни мы узнаем, какие цели она преследовала.
Это тот случай, о котором можно сказать: человек либо гений, либо безумец. Либо слишком умный, либо полный дурак. Либо она работает во благо и представляет интересы страны, внедряясь в иностранный легион для того, чтобы ей поверили, что она находится на либеральной стороне. Либо она просто дура и решила, что это для нее самая выгодная сторона.
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То, что она циник и воспринимает всех людей вокруг как полезных идиотов, чтобы продвигать с их помощью свои интересы. Вопрос только в том, какие именно у нее интересы. Вот такое у меня к ней отношение.