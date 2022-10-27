«То, что она много врет, — это факт»: Аскольд Запашный о двуличии Ксении Собчак

Ксения Собчак покинула Россию после того, как правоохранительные органы задержали ее директора Кирилла Суханова. Сообщается, что его обвиняют в вымогательстве, сама же Ксения проходит по делу как подозреваемая. Тeleprogramma.pro поговорила с человеком, который хорошо знаком с ведущей, — с артистом цирка Аскольдом Запашным.

— Аскольд, как вы думаете, что происходит — это, как утверждает сама Собчак, «облава на свободную журналистику» или все-таки вскрылись ее махинации?

— Я Ксюшу знаю давно. И могу сказать только одно: либо она слишком умная, либо, наоборот, слишком глупая. Как она себя ведет, что она делает, какие у нее жизненные позиции — все это говорит о том, что она или двойной (или даже тройной) агент, или просто девочка, которая приняла неправильное решение.

Это раздвоение личности во всех ее поступках — оно не позволяет давать ей какую-то оценку. То, что она много врет, — это факт. Она манипулирует вещами в своих целях, а вот какие у нее цели — это вопрос.