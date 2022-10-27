«То, что она много врет, — это факт»: Аскольд Запашный о двуличии Ксении Собчак

Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press

Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press

Представитель знаменитой цирковой династии считает Собчак «либо гением, либо безумцем».

Ксения Собчак покинула Россию после того, как правоохранительные органы задержали ее директора Кирилла Суханова. Сообщается, что его обвиняют в вымогательстве, сама же Ксения проходит по делу как подозреваемая. Тeleprogramma.pro поговорила с человеком, который хорошо знаком с ведущей, — с артистом цирка Аскольдом Запашным.

Аскольд, как вы думаете, что происходит это, как утверждает сама Собчак, «облава на свободную журналистику» или все-таки вскрылись ее махинации?

— Я Ксюшу знаю давно. И могу сказать только одно: либо она слишком умная, либо, наоборот, слишком глупая. Как она себя ведет, что она делает, какие у нее жизненные позиции — все это говорит о том, что она или двойной (или даже тройной) агент, или просто девочка, которая приняла неправильное решение.

Это раздвоение личности во всех ее поступках — оно не позволяет давать ей какую-то оценку. То, что она много врет, — это факт. Она манипулирует вещами в своих целях, а вот какие у нее цели — это вопрос. 

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Вы можете назвать какие-то факты, подтверждающие это?

— Когда я ее встречал много лет назад в Минске, она восхищалась работой цирка, нашей работой, а потом, спустя какое-то время, начала в своем Telegram-канале нас с братом называть «живодерами». Этот факт о многом говорит.

Цели ее мне как раньше не были понятны, так и сейчас остаются непонятными. Наверное, только под конец ее жизни мы узнаем, какие цели она преследовала.

Это тот случай, о котором можно сказать: человек либо гений, либо безумец. Либо слишком умный, либо полный дурак. Либо она работает во благо и представляет интересы страны, внедряясь в иностранный легион для того, чтобы ей поверили, что она находится на либеральной стороне. Либо она просто дура и решила, что это для нее самая выгодная сторона.

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То, что она циник и воспринимает всех людей вокруг как полезных идиотов, чтобы продвигать с их помощью свои интересы. Вопрос только в том, какие именно у нее интересы. Вот такое у меня к ней отношение.
 

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