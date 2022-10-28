«Я «выпиваю» факт стресса полностью»: главный злодей «Триггера» Даниил Воробьев – о спортзале, косметологе и психотерапии

Герои Даниила - это люди с «чудинкой». Вспомните хотя бы продюсера Эдика в «Happy End», бандита Кирилла в «Вашей чести» или богатого эмигранта Павла в «Медиаторе»!

Актер сыграл и одну из главных ролей в популярном «Триггере». Брат погибшего клиента Артема Стрелецкого жаждет мести. Он ненавидит психолога, он уверен: Артем Стрелецкий виноват в смерти его брата и матери.

Тeleprogramma.pro побеседовала с Даниилом Воробьевым на некоторые психологические темы и выяснила интересные вещи.

Качающийся стол

- Даниил, что способно вывести вас из душевного равновесия? Что раздражает?

- Из душевного равновесия меня могут вывести две вещи: первая, это когда я, к примеру, сажусь за стол с гладкой поверхностью, раскладываю принадлежности, настраиваюсь поработать и вдруг понимаю, что стол качается из за неровности пола…

И если в ближайшее время не найти баланс или совершенно нечего подложить под ножку, то это начинает меня раздражать. Я могу пристроиться и какое-то время мириться с шатанием стола, но это, в конечном счете, выведет меня из душевного равновесия, точно так же, как советы людей, особенно те, о которых я не просил.

Вторая вещь - это смерть, вернее осознание ее неминуемого пришествия.

Без психотерапевта не обойтись!