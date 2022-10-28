«Я «выпиваю» факт стресса полностью»: главный злодей «Триггера» Даниил Воробьев – о спортзале, косметологе и психотерапии

Герои Даниила - это люди с «чудинкой». Вспомните хотя бы продюсера Эдика в «Happy End», бандита Кирилла в «Вашей чести» или богатого эмигранта Павла в «Медиаторе»!
Актер сыграл и одну из главных ролей в популярном «Триггере». Брат погибшего клиента Артема Стрелецкого жаждет мести. Он ненавидит психолога, он уверен: Артем Стрелецкий виноват в смерти его брата и матери.
Тeleprogramma.pro побеседовала с Даниилом Воробьевым на некоторые психологические темы и выяснила интересные вещи.
Качающийся стол
- Даниил, что способно вывести вас из душевного равновесия? Что раздражает?
- Из душевного равновесия меня могут вывести две вещи: первая, это когда я, к примеру, сажусь за стол с гладкой поверхностью, раскладываю принадлежности, настраиваюсь поработать и вдруг понимаю, что стол качается из за неровности пола…
И если в ближайшее время не найти баланс или совершенно нечего подложить под ножку, то это начинает меня раздражать. Я могу пристроиться и какое-то время мириться с шатанием стола, но это, в конечном счете, выведет меня из душевного равновесия, точно так же, как советы людей, особенно те, о которых я не просил.
Вторая вещь - это смерть, вернее осознание ее неминуемого пришествия.
Без психотерапевта не обойтись!
Фото: кадр из сериала «Триггер-2»
- А если нужно излить боль или поделиться переживаниями, то кого вы выберете - лучшего друга, подругу или психотерапевта?
- Если выбирать из трех предложенных вариантов, то, конечно, психотерапевта.
Как объяснил Даниил, специалист помогает правильно проработать боль и переживания. Друзья и знакомые так помочь не смогут – даже при всем желании. Впрочем, Даниил назвал еще один вариант:
- Но если выйти за рамки трех предложенных вариантов, то в моем случае возникает профессия и возможность творческого высказывания в кино и театре, где моя боль уже является внутренней поэзией, художественным символом.
«Я «выпиваю» факт стресса полностью и подробно»
Фото: кадр из сериала «Триггер-2»
- Тогда любопытно, что вас идеально успокаивает при стрессе?
- При стрессе меня идеально успокаивает принятие стресса. Я «выпиваю» факт стресса полностью и подробно. Я встречаю его радостно, с раскрытыми объятиями, как лучшего друга, который заехал на время погостить. От чего стресс вынужден принимать мои правила игры и, действительно, через какое-то время становится другом и соратником.
Также мне очень помогает забота о своем теле: спортзал, косметолог, режим дня, сон, чистая одежда и, конечно, вода.
«Самое ценное у человека – он сам»
Фото: кадр со съемок сериала «Триггер-2»
- Расскажите о проблеме, которая мучает вашего героя в «Триггере». Вы сами смогли бы использовать методы Стрелецкого, чтобы избавиться от проблемы?
- Проблема моего героя заключается в том, что ему были необходимы люди, которые бы подтверждали, что он, Николай, есть, существует, нужен, жив! Почему это проблема - да потому, что самое ценное, что есть у человека, - это он сам, и этого уже достаточно! Это - «a priori», которое не нуждается в подтверждении.
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Судьба лишает моего героя близких людей и оставляет в одиночестве, где он и встречается с самим собой и «проводником», психотерапевтом Стрелецким, который подталкивает Николая к обретению себя.
Мой герой становится полноценным, соединенным с действительностью. Лично я разделяю любые методы, которые приводят людей к решению внутренней проблемы и преодолению духовного препятствия.
Новые серии «Триггера» - уже 31 октября в 21.45 на Первом канале. Не пропустите!