«Я «выпиваю» факт стресса полностью»: главный злодей «Триггера» Даниил Воробьев – о спортзале, косметологе и психотерапии

Даниил Воробьев. Фото: кадр из сериала «Триггер»

Даниил Воробьев. Фото: кадр из сериала «Триггер» 

Даниил Воробьев рассказал, как он относится к методам героя «Триггера» Артема Стрелецкого.

Герои Даниила - это люди с «чудинкой». Вспомните хотя бы продюсера Эдика в «Happy End», бандита Кирилла в «Вашей чести» или богатого эмигранта Павла в «Медиаторе»!  

Актер сыграл и одну из главных ролей в популярном «Триггере». Брат погибшего клиента Артема Стрелецкого жаждет мести. Он ненавидит психолога, он уверен: Артем Стрелецкий виноват в смерти его брата и матери.

Тeleprogramma.pro побеседовала с Даниилом Воробьевым на некоторые психологические темы и выяснила интересные вещи.

Качающийся стол

- Даниил, что способно вывести вас из душевного равновесия? Что раздражает?

- Из душевного равновесия меня могут вывести две вещи: первая, это когда я, к примеру, сажусь  за стол с гладкой поверхностью, раскладываю принадлежности, настраиваюсь поработать и вдруг понимаю, что стол качается из за неровности пола…

И если в ближайшее время не найти баланс или совершенно нечего подложить под ножку, то это начинает меня раздражать. Я могу пристроиться и какое-то время мириться с шатанием стола, но это, в конечном счете, выведет меня из душевного равновесия, точно так же, как советы людей, особенно те, о которых я не просил.

Вторая вещь - это смерть, вернее осознание ее неминуемого пришествия.  

Без психотерапевта не обойтись!

Фото: кадр из сериала «Триггер-2» 

- А если нужно излить боль или поделиться переживаниями, то кого вы выберете - лучшего друга, подругу или психотерапевта?

- Если выбирать из трех предложенных вариантов, то, конечно, психотерапевта. 

Как объяснил Даниил, специалист помогает правильно проработать боль и переживания. Друзья и знакомые так помочь не смогут – даже при всем желании. Впрочем, Даниил назвал еще один вариант:         

- Но если выйти за рамки трех предложенных вариантов, то в моем случае возникает профессия и возможность творческого высказывания в кино и театре, где моя боль уже является внутренней поэзией, художественным символом.

«Я «выпиваю» факт стресса полностью и подробно»

Фото: кадр из сериала «Триггер-2» 

- Тогда любопытно, что вас идеально успокаивает при стрессе?

- При стрессе меня идеально успокаивает принятие стресса. Я «выпиваю» факт стресса полностью и подробно. Я встречаю его радостно, с раскрытыми объятиями, как лучшего друга, который заехал на время погостить. От чего стресс вынужден принимать мои правила игры и, действительно, через какое-то время становится другом и соратником.

Также мне очень помогает забота о своем теле: спортзал, косметолог, режим дня, сон, чистая одежда и, конечно, вода.

«Самое ценное у человека – он сам»

Фото: кадр со съемок сериала «Триггер-2» 

- Расскажите о проблеме, которая мучает вашего героя в «Триггере». Вы сами смогли бы использовать методы Стрелецкого, чтобы избавиться от проблемы?

- Проблема моего героя заключается в том, что ему были необходимы люди, которые бы подтверждали, что он, Николай, есть, существует, нужен, жив! Почему это проблема - да потому, что самое ценное, что есть у человека, - это он сам, и этого уже достаточно! Это - «a priori», которое не нуждается в подтверждении.

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Судьба лишает моего героя близких людей и оставляет в одиночестве, где он и встречается с самим собой и «проводником», психотерапевтом Стрелецким, который подталкивает Николая к обретению себя.

Мой герой становится полноценным, соединенным с действительностью. Лично я разделяю любые методы, которые приводят людей к решению внутренней проблемы и преодолению духовного препятствия.

Новые серии «Триггера» - уже 31 октября в 21.45 на Первом канале. Не пропустите!
 

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