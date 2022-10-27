На свадьбе в Лас-Вегасе Кортни Кардашьян настолько напилась, что потеряла сознание и испачкала сама себя

Американские звезды Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер весной 2022 года поженились аж три раза. Кроме официального заключения брака в Санта-Барбаре, у пары была еще помпезная вечеринка в Италии, а перед этим шуточная свадьба в Лас-Вегасе, сразу после церемонии награждения «Грэмми».
27 октября вышел новый эпизод шоу The Kardashians, в котором 43-летняя Кортни со смехом вспомнила, как проходило фейковое бракосочетание в Вегасе. Оказалось, что они с женихом в тот вечер солидно перебрали текилы, и невеста еле стояла на ногах.
«Я даже не помню, как Элвис пел мне, когда я шла к алтарю. Я не помню, что у меня был букет», - призналась Кортни.
Зато она вспомнила, как человек в образе Элвиса Пресли, принимая клятвы молодоженов, несколько раз назвал невесту Хлои, очевидно, перепутав ее с младшей сестрой.
«Когда Элвис женил нас, он диктовал: «Я, Хлои, беру тебя, Трэвис…» А я просто потеряла сознание, упала прямо на пол, и мы не могли подняться», - вспоминает старшая из сестер Кардашьян.
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Но после того, как постановочная церемония с горем пополам закончилась, стало еще хуже. Выпитый алкоголь дал о себе знать.
«После этого меня вырвало, я сняла топ и расстегнула штаны. Мне пришлось идти обратно через отель, и меня фотографировал миллион человек. Я была горячей неряхой», - поделилась Кортни.
Сидящий рядом с ней муж-музыкант добавил, что это было очень весело, и он был бы не против, чтобы их настоящая свадьба тоже оказалась такой.
«Я действительно живу своей лучшей жизнью, — резюмировала Кардашьян. — Не позволяйте никому говорить вам что-то другое».
Напомним, звездная пара долгое время находилась в дружеских отношениях, в 2021 году они начали встречаться и затем обручились. И обоих знаменитостей уже есть дети, которых пока сложно поселить в одном доме.