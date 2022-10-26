«Все вранье»: где на самом деле находится одинокая Татьяна Доронина

В Сети появилась информация о том, что Татьяна Доронина якобы находится сейчас в доме престарелых против своей воли. Представители артистки от комментариев открещиваются, сама она не выходила на связь с сентября.

Teleprogramma.pro узнала, как дела обстоят на самом деле. Наш источник, близкий к Дорониной, сообщил, что с ней все в порядке и переживать не стоит.

«Татьяна Васильевна сейчас находится в лечебно-оздоровительном центре на юго-западе Москвы, она проходит восстановительные процедуры. Чувствует себя хорошо. Про дом престарелых — вранье», — заявил собеседник Teleprogramma.pro.

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Также собеседник уточнил, что в коттедже Дорониной в Барвихе сейчас действительно идет ремонт. Как только он закончится — она вернется домой.

Желаем Татьяне Васильевне здоровья!