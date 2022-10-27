Анна Матисон: скандальный роман и тайная свадьба с Сергеем Безруковым

Анна Матисон сделала головокружительную карьеру: в 21 год она стала самым молодым российским продюсером с собственной студией, а в 33 года вышла замуж за одного из самых популярных и обаятельных актеров – Сергея Безрукова.
Анна Матисон: с 17 лет в журналистике
Анна Матисон. Фото: соцсети
Родной город Анны Матисон – Иркутск. Многим интересно, откуда у нее такая необычная фамилия: поговаривают, что у Анны имеются украинские и еврейские корни, но сама она об этом не говорит, оставляя простор для догадок. Вообще же эта фамилия происходит от словосочетания Son of Matt, то есть сын Мата, по-русски - Матвея.
Анна – единственная дочь в семье, у нее есть два брата, старший и младший. Имя их мамы, Ольги Матисон, в Иркутске знают все: она известная журналистка.
В 17 лет решила заняться журналистикой и Анна: она просто пришла на местную телестудию и попросила, чтобы ее приняли внештатным корреспондентом. Таланты девушки позволили ей быстро стать редактором. При этом она успевала успешно учиться на международном факультете Иркутского университета, выбрав своей специальностью «Коммерцию».
Анна Матисон и Евгений Гришковец
Анне едва исполнился 21 год, когда вместе с партнером – режиссером Юрием Дорохиным – она создала творческую студию REC production. Реклама, которую снимала Анна, приносила хороший доход, через 4 года студия уже входила в число крупнейших в Восточной Сибири.
Матисон чувствовала: она готова к большему. Ей хотелось снимать уже не рекламные ролики, а полноценное кино. И однажды она представила зрителям свой короткометражный фильм по рассказу Евгения Гришковца «Настроение улучшилось». Гришковец остался доволен работой молодого режиссера.
Они продолжали работать вместе, делая и художественные («Сатисфакция»), и документальные ленты, и музыкальные клипы, и аудиопостановки. Одновременно с этим Матисон писала сценарии к фильмам франшизы «Елки».
Но ее интересовали не только развлекательные проекты. В 2011 году вышел документальный фильм Анны Матисон «Музыкант», посвященный творчеству пианиста Дениса Мацуева.
Анна Матисон и Сергей Безруков
Анна Матисон и Сергей Безруков. Фото: соцсети
Впрочем, не всегда режиссера Матисон ждали удачи. Например, ее фильм «Млечный путь» с Сергеем Безруковым и Мариной Александровой в главных ролях критикам не понравился.
Зато следующая работа – драма «После тебя» - принесла Анне успех: ее тепло приняли зрители, она вошла в программу Токийского кинофестиваля. В этой картине она тоже сняла Сергея Безрукова: он исполнил роль бывшего артиста балета, похудев для этого на десяток килограммов.
Зрители отметили невероятную пластичность звезды «Бригады». Потом Анна сняла фильм «Заповедник» по повести своего любимого писателя – Сергея Довлатова.
Анна Матисон: в театре
К тому времени Анна уже давно перебралась из Иркутска в Москву. И ее все больше привлекала мысль поставить театральный спектакль. В соавторстве с Евгением Гришковцом она написала пьесу под названием «Уик энд», и эта постановка с успехом прошла на сцене МХТ имени Антона Чехова.
Анна Матисон: личная жизнь
Анна Матисон и Сергей Безруков. Фото: Global Look Press
Такие разные, но всегда интересные работы Анны Матисон – режиссера и сценариста – сделали ее известной. Но не меньше, чем творчеством, публика интересовалась личной жизнью молодой, привлекательной и успешной женщины.
Информация о том, что она встречается с Сергеем Безруковым, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сергей и Ирина Безруковы долгое время считались одной из самых крепких пар российского кинематографа.
Но в 2014 году грянул гром: папарацци сообщили о том, что у популярного актера имеется вторая семья. Петербургская актриса Кристина Смирнова, как выяснилось, родила Сергею двоих детей. Совместная жизнь и Ириной дала трещину.
Именно тогда Сергей и начал встречаться с Анной Матисон. Сначала они просто делали общее дело: работали над фильмом «Млечный путь». Но вскоре почувствовали взаимную симпатию и влечение. Развитию романтических чувств способствовала и атмосфера: съемки проходили на берегу озера Байкал, в очень живописных местах. Вернувшись в Москву, Безруков развелся с Ириной.
Анна Матисон: тайная свадьба
Анна Матисон и Сергей Безруков. Фото: соцсети
Сергей и Анна стали все чаще появляться вместе. Конечно, их отношения вызвали интерес у публики, но они не торопились давать комментарии. Поклонники Сергея заинтересовались личностью его новой возлюбленной, выясняли параметры девушки, вскружившей голову «самому» Безрукову: при росте 165 см Анна весила 159 кг, и ее фигуру многие называли «модельной».
А 11 марта 2016 года влюбленные поженились, сделав это тихо, чтобы не привлекать к событию лишнего внимания. О тайной свадьбе стало известно из аккаунта друга Сергея – Вадима Верника: он опубликовал фото сообщения, которое ему прислал Безруков. О причинах такой таинственности ходило много слухов.
Рассказывали и о том, что, хотя отец Сергея Безрукова хорошо отнесся к новой невестке, мама актера долго не могла принять Анну и выступала против этого брака. По другой версии – молодые не хотели шумихи и пышных торжеств из-за сильной занятости, они просто расписались в ЗАГСе в перерыве между съемками. Как бы там ни было, событие долго обсуждалось, свадьбу Безрукова и Матисон называли «скандальной».
Многодетная мама
Дочь Анны и Сергея - Маша. Фото: соцсети
Летом того же года на свет появилась их дочь, которую назвали Машей. Но на этом супруги не остановились: в 2018-м Анна родила сына Степана. Но и это было еще не все! В 2021-м поклонники узнали о новом пополнении в звездном семействе: у них родился еще один сын, Василий.
Интересно, что после рождения детей Безруков уходил в декретный отпуск вместе с женой. Пусть ненадолго, - но это позволяло им почувствовать себя настоящей семьей, преодолевать все трудности вместе и наслаждаться обществом друг друга и своих детей.
Анна Матисон: проект «Папы»
Анна Матисон и Сергей Безруков с детьми. Фото: соцсети
Анне Матисон удается совмещать заботу о большой семье с профессиональными победами. Она продолжает активно работать, в 2022 году вышел альманах «Папы» о взаимоотношениях отцов со своими детьми. В «Папах» снялись такие звезды, как Дмитрий Нагиев, Марк Богатырев, Юрий Стоянов. Всего в альманахе – четыре истории.
В одной из них – новелле «Отпуск» - главную роль сыграл Сергей Безруков. В творческом багаже Анны Матисон – не только фильмы и спектакли, но и оперы, и даже балет, поставленные в Мариинском театре: Анна выступила их режиссером-постановщиком, автором либретто, художником по костюмам.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Доходы Анны Матисон
Сын Анны Матисон и Сергея Безрукова - Степан. Фото: соцсети
Доходы Анны Матисон не афишируются, зато известно, что ее муж, Сергей Безруков, владеет двумя обширными земельными участками, в его собственности также – загородный дом и две квартиры.
Большую часть времени супруги вместе с детьми проводят в деревянном загородном доме в подмосковном поселке Дубрава. Сергей и Анна строили этот особняк три года, вкладывая в этот проект всю душу. Теперь пришла пора наслаждаться семейной жизнью, ведь оба так долго шли к этому счастью.