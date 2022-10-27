Анна Матисон: скандальный роман и тайная свадьба с Сергеем Безруковым

Родной город Анны Матисон – Иркутск. Многим интересно, откуда у нее такая необычная фамилия: поговаривают, что у Анны имеются украинские и еврейские корни, но сама она об этом не говорит, оставляя простор для догадок. Вообще же эта фамилия происходит от словосочетания Son of Matt, то есть сын Мата, по-русски - Матвея.

Анна – единственная дочь в семье, у нее есть два брата, старший и младший. Имя их мамы, Ольги Матисон, в Иркутске знают все: она известная журналистка.

В 17 лет решила заняться журналистикой и Анна: она просто пришла на местную телестудию и попросила, чтобы ее приняли внештатным корреспондентом. Таланты девушки позволили ей быстро стать редактором. При этом она успевала успешно учиться на международном факультете Иркутского университета, выбрав своей специальностью «Коммерцию».

Анна Матисон и Евгений Гришковец

Анне едва исполнился 21 год, когда вместе с партнером – режиссером Юрием Дорохиным – она создала творческую студию REC production. Реклама, которую снимала Анна, приносила хороший доход, через 4 года студия уже входила в число крупнейших в Восточной Сибири.

Матисон чувствовала: она готова к большему. Ей хотелось снимать уже не рекламные ролики, а полноценное кино. И однажды она представила зрителям свой короткометражный фильм по рассказу Евгения Гришковца «Настроение улучшилось». Гришковец остался доволен работой молодого режиссера.

Они продолжали работать вместе, делая и художественные («Сатисфакция»), и документальные ленты, и музыкальные клипы, и аудиопостановки. Одновременно с этим Матисон писала сценарии к фильмам франшизы «Елки».

Но ее интересовали не только развлекательные проекты. В 2011 году вышел документальный фильм Анны Матисон «Музыкант», посвященный творчеству пианиста Дениса Мацуева.

Анна Матисон и Сергей Безруков