Борис Корчевников: как школьником попал на телевидение, снялся в «Кадетстве», возглавил телеканал и чем болен на самом деле

Борис Корчевников мог бы стать кинозвездой после успешного сериала «Кадетство» со своим участием. Но выбрал профессию журналиста и целиком погрузился в работу. Сегодня он ведет рейтинговую передачу про звезд, руководит православным каналом, пишет книги. Каким был путь ведущего «Судьбы человека» и что с его здоровьем на самом деле - читайте далее.
Борис Корчевников: детство, родители
Борис Корчевников родился в Москве 20 июля 1982 года. Он рос в неполной семье – отец Вячеслав Орлов ушел от жены до рождения сына, появившись в его жизни, когда тот уже был подростком. У Бориса есть старшая на 12 лет сестра по отцу.
Маленький Борис Корчевников. Фото: соцсети
Мать Ирина Леонидовна Корчевникова работала заместителем инженера в МХТ им.Чехова, была помощником Олега Ефремова, затем – заместителем директора, а с 2000 года возглавила музей театра. Затем перешла в театр кукол им.Образцова, проработав директором до 2019 года.
Борис практически рос в театре, поскольку часто мама брала его на работу. И неудивительно, что в 8 лет он попал на сцену – Олег Табаков ввел его во многие пьесы, например, «Борис Годунов», Дорогие мои, хорошие». И мальчик долго выбирал, кем ему стать – актером или журналистом. Поскольку работать на телевидении он мечтал давно.
Борис Корчевников в детстве. Фото: соцсети
Борис Корчевников: телевидение
Работать на телевидении Борис Корчевников начал в 11 лет. он был ведущим детской программы «Там-там новости» на РТР, затем снимал репортажи для передачи «Башня». И определившись окончательно, решил поступать на факультет журналистики в МГУ.
Борис Корчевников в программе "Там-там новости". Фото: соцсети
Во время учебы Корчевников стал работать на НТВ, снимая сюжеты для программ «Сегодня», «Намедни», «Профессия - репортер». В общей сложности на этом канале от протрудился 7 лет.
Молодой Борис Корчевников на съемке сюжета. Фото: соцсети
В 2008 году Корчевников перешел на СТС, став директором Департамента регионального вещания телеканала. Также он вел передачу «Хочу верить!» и документальные программы. В 2010 году стал креативным продюсером канала и в паре с Сергеем Шнуровым создал документальный проект «История российского шоу-бизнеса». Через два года представил документальный проект «Советская Эстрада. От гопников до рокеров».
В 2013 году ведущий перебрался на «Россию 1». Здесь он стал вести шоу «Прямой эфир», известное своими скандальными темами и эпатажными героями. Корчевников проработал в студии 4 года, а затем передал эстафету Андрею Малахову. А сам появился в другом амплуа – интервьюера в программе «Судьба человека».
Борис Корчевников в программе "Судьба человека". Кадр из программы
Передача полюбилась телезрителям благодаря не только интересным героям в студии, но и эмпатичному телеведущему – Корчевников открыто сопереживал своим звездным гостям, порой даже по его щекам текли слезы – настолько его трогали истории. Сами знаменитости раскрывали ему душу и не жалели в последствии об этом, как часто бывает.
В том же 2017 году Корчевников был назначен руководителем телеканала «Спас».
Борис Корчевников на телеканале "Спас". Фото: соцсети
Борис Корчевников: кино, книги
Актерский талант у Корчевникова не пропадал даром, пока он строил карьеру на телевидении. В 1997 году он дебютировал в фильме-спектакле «Матросская тишина», затем появился в эпизодах сериалов «Воровка 2. Счастье напрокат» и «Другая жизнь». но на всю страну его прославила роль кадета Синицына в сериале «Кадетство» - тогда широкая публика узнала и полюбила юного актера.
Борис Корчевников в сериале "Кадетство". Кадр из сериала
Затем Корчевников снимался в комедии «Тариф «Новогодний», сериале «Десантный батя» и других проектах. Однако, вскоре решил сделать паузу в кинокарьере.
Также Корчевников издал две книги по истории России. Первую «Имя России. Духовная история страны» он написал в 2020 году, вторая, продолжение «Время России», вышла в начале 2022 года. В 2021 году вышло издание «Судьба человека. Оглядываясь в прошлое».
Книга Бориса Корчевникова. Фото: соцсети
Борис Корчевников: личная жизнь
Известный телеведущий по сей день остается завидным женихом. Он еще ни разу не женился, хотя ему приписывали романы со многими знаменитостями, но на поверку они оказывались слухами.
Борис Корчевников и Анна-Сесиль Свердлова. Кадр из передачи
Доподлинно известно об отношениях Бориса с актрисой Анной Сесиль-Свердловой. Девушка родилась во Франции, выросла в России, они встречались несколько лет с Корчевниковым, и даже в 2015 году поползли слухи об их тайной свадьбе. Однако, вскоре пара рассталась, и журналист признавался, что разрыв перенес очень тяжело.
У Корчевникова нет детей, но телеведущий не отчаивается и строит планы на семейную жизнь. Правда, личное держит за семью печатями.
Борис Корчевников: здоровье
В детстве Корчевников перенес менингит. Бесследно болезнь не прошла, а дала осложнение на слух. И одно ухо у звезды по сей день практически не слышит. Однако, в 2015 году Борис рассказал, что у него были проблемы посерьезнее – в шоу «Прямой эфир» шло обсуждение онкологии, и телеведущий признался, что сам висел на волосок от страшного диагноза.
Борис Корчевников. Фото: соцсети
У Корчевникова была обнаружена опухоль. Он был вынужден лечь на операционный стол, потребовалась трепанация черепа, новообразование удалили, оно оказалось доброкачественным, хотя подозрения были на худшее. После операции Борис не мог ходить несколько недель, восстанавливался при помощи гормональной терапии и даже набрал вес. Но со временем смог вернуться к прежним формам и сейчас весит 80 кг при росте 175 см.
Борис Корчевников сегодня
В настоящее время Корчевников продолжает трудиться на телеканалах «Спас» и «Россия 1». С весны 2022 года из эфира исчезли развлекательные передачи, в том числе пропала «Судьба человека». Но осенью программа с Борисом Корчевниковым вернулась и теперь называется «Жизнь и судьба». Охват тем, которые ведущий затрагивает со звездными гостями, стал шире – это вопросы воспитания, патриотизма, политики и прочие.