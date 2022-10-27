Борис Корчевников: как школьником попал на телевидение, снялся в «Кадетстве», возглавил телеканал и чем болен на самом деле

Борис Корчевников мог бы стать кинозвездой после успешного сериала «Кадетство» со своим участием. Но выбрал профессию журналиста и целиком погрузился в работу. Сегодня он ведет рейтинговую передачу про звезд, руководит православным каналом, пишет книги. Каким был путь ведущего «Судьбы человека» и что с его здоровьем на самом деле - читайте далее.

Борис Корчевников: детство, родители

Борис Корчевников родился в Москве 20 июля 1982 года. Он рос в неполной семье – отец Вячеслав Орлов ушел от жены до рождения сына, появившись в его жизни, когда тот уже был подростком. У Бориса есть старшая на 12 лет сестра по отцу.