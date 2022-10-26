Боялась вовсе не молоденьких рабынь! В ком Хюррем султан на самом деле видела опасность

Мерьем Узерли в документальном фильме, который был посвящен съемкам турецкого сериала «Великолепный век», назвала главного врага Хюррем султан.
Партнерша Халита Эргенча уверена, что славянская фаворитка падишаха, которая сумела добиться того, что султан Сулейман даровал ей свободу и провел с ней обряд никаха, едва ли замечала других обитательниц гарема.
Для 16 века было просто немыслимо то, чтобы фаворитка повелителя открыто демонстрировала свою ревность. Так что устраивать погромы в покоях султана Сулеймана Роксолана не могла. Все свои козни она проворачивала тайно.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Нур Феттахоглу. Фот: кадр из сериала "Великолепный век"
Хюррем султан не видела соперницу ни в Гюльфем хатун, ни в Махидевран султан, ни в других молоденьких рабынях. Даже если кому-то и посчастливилось бы попасть на хальвет к султану Сулейману, то заполучить власть, которой завладела Хюррем султан, им бы не удалось.
Так кого же Роксолана считала для себя главной опасностью, кто был ее основным соперником? На этот вопрос ответила Мерьем Узерли.
Окан Ялабык в образе Ибрагима-паши с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
«В борьбе за любовь Сулеймана больше всего она боится даже не молодых соперниц, а именно Ибрагима. К тому же при определенном стечении обстоятельств Ибрагим мог прийти к власти и управлять империей, а это грозило бы смертью самой Хюррем и ее детям», — говорила Мерьем.
Именно поэтому славянская фаворитка повелителя приложила все усилия для того, чтобы отправить Ибрагима-пашу на казнь. Сделать это было совсем не сложно, учитывая, что великий визирь Османской империи пострадал от собственного непомерного эго. Ибрагим-паша стал считать себя едва ли неравным членам правящей династии.