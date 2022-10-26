Боялась вовсе не молоденьких рабынь! В ком Хюррем султан на самом деле видела опасность

Мерьем Узерли в документальном фильме, который был посвящен съемкам турецкого сериала «Великолепный век», назвала главного врага Хюррем султан.

Партнерша Халита Эргенча уверена, что славянская фаворитка падишаха, которая сумела добиться того, что султан Сулейман даровал ей свободу и провел с ней обряд никаха, едва ли замечала других обитательниц гарема.

Для 16 века было просто немыслимо то, чтобы фаворитка повелителя открыто демонстрировала свою ревность. Так что устраивать погромы в покоях султана Сулеймана Роксолана не могла. Все свои козни она проворачивала тайно.

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