«Да ужас...»: Гуф вспомним байку, приключившуюся с ним в «Бутырке»

В новом интервью рэперу Гуфу напомнили, что он не раз бывал в местах не столь отдаленных. На что 43-летний Алексей Долматов (настоящее имя артиста) вспомнил один забавный случай из СИЗО.

«Я на Бутырке, 2000-й год. Нас разводят: одних на первый этаж, других на второй, третий, четвертый… И на пятый этаж мы поднимаемся, нас там человек шесть-семь. И конвоир говорит: «Так, Долматов – в 518-ю». И я такой иду к этой 518-й и начинаю сам стучать в нее, чтобы мне открыли», — со смехом рассказал артист в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«И он мне говорит: «Ты думаешь, сейчас тебе откроют оттуда, скажут: «Заходи»?» А я стою и стучу… Ахах... Да ужас...»