Татьяна Котова: как завоевала титул «Мисс Россия», попала в «ВИА Гру» и почему ушла из группы

Сегодня бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова выступает сольно. Девушка не жалеет, что когда-то пошла своим путем, отказавшись быть третьей в популярном девичьем коллективе.
Татьяна Котова: детство, родители
Татьяна Котова родилась 3 сентября 1985 года в поселке Шолоховский Ростовской области. Ее мать Марина Борисовна – бухгалтер, отец Николай Андреевич – водитель-дальнобойщик. Татьяна стала первенцем в семье, позже на свет появилась сестра Екатерина.
Татьяна Котова в детстве. Фото: соцсети
Семья жила небогато, но счастливо. Сестры посещали гимнастическую секцию, занимались боксом, а также развивали артистизм. Особенную тягу к творчеству и сцене проявляла Татьяна. Она с ранних лет участвовала в утренниках, концертах, пела и танцевала, увлекалась модой.
В школе в 1998 году Татьяна приняла участие в конкурсе красоты «Мисс осень». И одержала уверенную победу, захватив вдобавок и титул «Мисс очарование». Триумф вскружил девушке голову, и она решила, что продолжит развиваться в модельном бизнесе.
Татьяна Котова в 13 лет. Фото: соцсети
Поступив в Южный федеральный университет на экономиста, Татьяна параллельно стала работать в фитнес-клубе преподавателем восточных танцев. Модельный рост красавицы 175 см и вес 56 кг выгодно отличали ее, и это подметили также представители агентства «Имидж-элит», которые предложили девушке заниматься моделингом. Она с радостью согласилась.
Татьяна Котова в молодости. Фото: соцсети
Татьяна Котова: модельный бизнес
Успешно освоившись в модельном агентстве, Татьяна начала стремительное восхождение к почетным титулам первой красавицы. Сначала она стала одной из финалисток на конкурсе «Лучшая модель Юга России». Затем последовало множество конкурсов красоты и побед.
Татьяна Котова на конкурсе "Мисс Россия". Фото: Global Look Press
В 2006 году Котова выиграла титул «Мисс Ростов», после которого приняла участие в главном конкурсе страны – «Мисс Россия», по итогам которого получила заветную корону.
В 2007 году Татьяна представила страну на международных конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира». Эти статусные мероприятия сделали ей имя в карьере, хоть выиграть ей и не удалось.
Татьяна Котова: «ВИА Гра»
В 2008 году Татьяна Котова узнала случайно, что популярной группе «ВИА Гра» требуется участница. Девушка поспешила на кастинг, чтобы воспользоваться шансом.
Продюсер коллектива Константин Меладзе как раз подыскивал блондинку взамен покинувшей состав Веры Брежневой. И Котова приглянулась ему своей красотой, талантом, артистичностью.
Татьяна Котова в группе "ВИА Гра". Фото: соцсети
Котова вошла в состав «ВИА Гры», составив трио с Альбиной Джанабаевой и Меседой Багаудиновой. Коллектив в таком виде выступал год, было снято несколько клипов на песни-хиты, среди которых, например, «Американская жена» и My Emancipation.
В следующем году Багаудинову заменила Надежда Грановская, вернувшаяся в коллектив. Были записаны «Анти-гейша» и «Сумасшедший».
Татьяна Котова в группе "Виа Гра". Фото: Global Look Press
Котова выступала в «ВИА Гре» два года, за это время завоевав любовь публики и набрав многомиллионный фан-клуб. И для многих стало полной неожиданностью, когда в 2010 году Котова объявила, что покидает группу. Девушка заявила, что переросла формат, однако, по слухам, у нее случился конфликт с коллегами.
Татьяна Котова: сольная карьера
Но покидать сцену Котова не планировала, она амбициозно заявила о планах на сольную карьеру. И тут же ее начала – в 2010 году выпустила дебютную песню «Он», написанную Ириной Дубцовой. В следующем году певица представила второй сингл – «Красное на красном».
В 2012 году вышла третья сольная композиция Котовой – «В играх ночей». Клип на нее оказался очень откровенным и вызвал неоднозначную реакцию пользователей в Сети. Песня попала в топ-10 на MTV, на музыкальной премии RU.TV была номинирована как «Самое сексуальное видео».
В том же году на экранах появился клип певицы «Все только начинается». Следом появились треки «Хип-хоп», «Признание», «Раствориться». И звезда вступила с новым концертным шоу.
Татьяна Котова на премии Musicbox Awards 2017. Фото: Global Look Press
В 2013 году Котова выпустила песню «Фиолето», в 2014-м – сингл «Все будет так, как хочешь ты», клип на который снимали в Турции, в 2016-м – «Скажу я да».
В 2016 году Котова стала участницей коллектива Queens, собранного из бывших звезд «ВИА Гры» - Ольги Романовской и Санты Димопулос. В начале зимы они презентовали дебютную песню «Зачем».
Однако через год все три артистки покинули группу, их место заняли новенькие. Котова продолжила сольную карьеру и в 2017 году выпустила свой первый альбом «Лабиринт». Песни для певицы написал Макс Барских.
Татьяна Котова: другие проекты
Певица снималась в кино. В 2011 году она дебютировала в мелодраме «А счастье где-то рядом», появившись на экране вместе с Игорем Верником и Ириной Лачиной. В 2014 году Котова снялась в комедии «Что творят мужчины-2».
Татьяна Котова в фильме "Что творят мужчины 2". Кадр из фильма
Также звезда выступает как ведущая мероприятий. В 2009 году она провела конкурс красоты «Мисс Минск», в 2011 – праздник «День первокурсника», в 2016 году стала ведущей конкурса «Мисс Россия».
Попробовала Котова себя и на телевидении. В 2010 году она была ведущей программы «Скорая модная помощь» на Муз-ТВ, в 2012-м - ведущая программы NewsBox на Russian MusicBox.
Татьяна Котова: личная жизнь
Красавица Котова всегда купалась в повышенном внимании противоположного пола. Однако личную жизнь она тщательно скрывает от публики. Во время работы над дебютным сольным альбомом Татьяна сотрудничала с певцом Максом Барских, и их стали подозревать в романе. Но слухи остались не подкрепленными фактами.
Макс Барских. Фото: Global Look Press
В 2019 году Котова, уставшая от навязчивого интереса прессы к ее личной жизни, заявила, что если она не рассказывает про мужчину, это не значит, что у нее нет бойфренда. Тем самым, она вновь спровоцировала волну обсуждений.
Татьяна Котова: горячие фото
Котова обладает пышными формами и точеной фигурой, над которой ежедневно трудится в фитнес-клубе. Тренировки помогают ей поддерживать себя в тонусе и заряжаться энергией.
Котова не скупится на снимки в бикини и откровенные ракурсы. Также певица принимала участие в пикантных фотосессиях мужских журналов Playboy и Maxim в 2010, 2013 и 2015 годы, к радости читателей.
Татьяна Котова. Фото: соцсети
Татьяна Котова сегодня
В настоящее время Татьяна продолжает выступать сольно. Однако не так часто радует фанатов новинками. Из недавнего публика услышала песни «Подруга» и «Половина».
Также звезда является желанной гостьей во многих телепроектах. Осенью 2022 года она стала героиней шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3.