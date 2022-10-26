Татьяна Котова: как завоевала титул «Мисс Россия», попала в «ВИА Гру» и почему ушла из группы

В 2006 году Котова выиграла титул «Мисс Ростов», после которого приняла участие в главном конкурсе страны – «Мисс Россия», по итогам которого получила заветную корону.

В 2007 году Татьяна представила страну на международных конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира». Эти статусные мероприятия сделали ей имя в карьере, хоть выиграть ей и не удалось.

Татьяна Котова: «ВИА Гра»

В 2008 году Татьяна Котова узнала случайно, что популярной группе «ВИА Гра» требуется участница. Девушка поспешила на кастинг, чтобы воспользоваться шансом.

Продюсер коллектива Константин Меладзе как раз подыскивал блондинку взамен покинувшей состав Веры Брежневой. И Котова приглянулась ему своей красотой, талантом, артистичностью.