Нашептывала вовсе не Хюррем? Кто мог подтолкнуть султана Сулеймана к казни Ибрагима-паши

Халит Эргенч в документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» пролил свет на то, кто на самом деле мог подтолкнуть султана Сулеймана к казни Ибрагима-паши. И по его мнению, это была вовсе не Хюррем султан.

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Славянская фаворитка откровенно враждовала с великим визирем Османской империи. Оба чувствовали друг в друге соперника там, где речь заходила о привязанности и слабостях падишаха. А заветное место рядом с султаном Сулейманом было только одно.

Вот что о вражде Хюррем султан и Ибрагима-паши говорила Мерьем Узерли. Актриса считает, что фаворитка повелителя вполне могла бы перетянуть Ибрагима на свою сторону и вместо того, чтобы соперничать с ним, попытаться заручиться его поддержкой. Однако непомерная гордыня великого визиря стала причиной его гибели.