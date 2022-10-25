Нашептывала вовсе не Хюррем? Кто мог подтолкнуть султана Сулеймана к казни Ибрагима-паши

Халит Эргенч в документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» пролил свет на то, кто на самом деле мог подтолкнуть султана Сулеймана к казни Ибрагима-паши. И по его мнению, это была вовсе не Хюррем султан.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Славянская фаворитка откровенно враждовала с великим визирем Османской империи. Оба чувствовали друг в друге соперника там, где речь заходила о привязанности и слабостях падишаха. А заветное место рядом с султаном Сулейманом было только одно.
Вот что о вражде Хюррем султан и Ибрагима-паши говорила Мерьем Узерли. Актриса считает, что фаворитка повелителя вполне могла бы перетянуть Ибрагима на свою сторону и вместо того, чтобы соперничать с ним, попытаться заручиться его поддержкой. Однако непомерная гордыня великого визиря стала причиной его гибели.
Окан Ялабык в образе Ибрагима-паши с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
«В борьбе за любовь Сулеймана больше всего она боится даже не молодых соперниц, а именно Ибрагима. К тому же при определенном стечении обстоятельств Ибрагим мог прийти к власти и управлять империей, а это грозило бы смертью самой Хюррем и ее детям», — говорила Мерьем.
Султан Сулейман во многом доверял своей дочери Михримах султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
В свою очередь, Халит Эргенч полагает, что ключевой персоной в истории казни Ибрагима-паши стала дочь Хюррем султан. Именно к Михримах султан падишах прислушивался и советовался по важным вопросам. И вполне возможно, фаворитка падишаха могла влиять на него через дочь.