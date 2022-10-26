Главная интрига сериала «Великая. Фильм второй»: почему Юлию Снигирь заменили Елизаветой Боярской

Юлия Снигирь в роли Екатерины II. Фото: кадр из сериала «Великая»

Юлия Снигирь в роли Екатерины II. Фото: кадр из сериала «Великая»  

Съемки второго сезона «Великой» - в разгаре. Только вот зрители, семь лет ожидающие продолжения, разочарованы: императрицу сыграет другая актриса.

Сайт Тeleprogramma.pro решил разобраться, о чем пойдет речь во втором сезоне нашумевшего сериала и почему роль императрицы Екатерины II отдали Елизавете Боярской.

Первый сезон: история юной принцессы

Исторический сериал «Великая», показанный Первым каналом в 2015 году, произвел на зрителей неоднозначное впечатление, хотя Юлия Снигирь в роли императрицы Екатерины II многим понравилась.

Первый сезон охватывал продолжительное время – от прибытия юной принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Россию и ее брака с цесаревичем Петром до дворцового переворота и прихода Екатерины к власти.

Уже третья «Екатерина»

И вот теперь зрителям предстоит увидеть второй сезон нашумевшего сериала. Только на этот раз в образе Екатерины предстанет не Юлия Снигирь, а Елизавета Боярская. Для многих эта замена стала неожиданной и непонятной.

Интересно, что Боярская станет уже третьей российской актрисой, сыгравшей императрицу Екатерину: на канале «Россия» был показан сериал «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. Так что «Великую» можно считать своеобразным ответом «второй кнопке». 

Почему – Боярская? Ответ продюсера

Елизавета Боярская в роли Екатерины Великой. Фото: соцсети

Но почему же заменили актрису? Ведь Юлия Снигирь в роли императрицы собрала множество положительных отзывов! Этот вопрос зрители начали задавать, в частности, в аккаунте генерального продюсера кинокомпании «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, на что получили уклончивый ответ:

«Мы сделали перезагрузку проекта».

Что ж, у Елизаветы Боярской тоже есть поклонники, которые будут рады увидеть актрису в роли императрицы. 

Интриги, предательства, победы и поражения

Второй сезон перенесет зрителей в удивительную эпоху становления могущественной Екатерины II. Действие начнется с момента ее коронации: после того как ее мужа вынудили отказаться от престола, она становится императрицей.

Но получить трон легче, чем впоследствии его удержать. В этом императрица убеждается очень быстро. Целое десятилетие понадобиться Екатерине II, чтобы укрепиться у власти, чтобы она сама смогла уверенно назвать себя Самодержицей Всероссийской.

Близкие будут предавать, верные люди – уходить, неожиданные удары будут наносить враги из-за границы и те, кого она считала друзьями. Но будут и победы, и свершения.

Дворцы и парки, верховая езда и связи Боярского

На съемках сериала «Великая. Фильм второй». Фото: соцсети

Сериал «Великая. Фильм второй» порадует зрителей живописными локациями – съемки проходили в парках и дворцах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на корабле «Полтава».

Елизавета Боярская подготовилась к своей роли серьезно: она не только изучила исторические книги, дневники и письма, но и научилась ездить верхом. Помогло ли это создать достоверный образ?

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Многие зрители, как известно, относятся к таланту актрисы скептически и утверждают, что все успехи Боярской – результаты связей ее отца. Однако сам Михаил Сергеевич Боярский всегда очень сдержанно оценивал работы своей дочери. 

«Хочется полета фантазии»

А что касается достоверности, то Елизавета Боярская призналась:

«Хочется максимальной безответственности и полета фантазии. Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности и пофантазировать».

Как бы там ни было, проект обещает быть интересным, - во всяком случае, зрелищным. Царские дворцы, особняки и парки, богатые исторические костюмы, захватывающие дворцовые интриги, опасности и приключения… Возможно, сериал «Великая. Фильм второй» понравится даже самым упрямым скептикам. 
 

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