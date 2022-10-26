Главная интрига сериала «Великая. Фильм второй»: почему Юлию Снигирь заменили Елизаветой Боярской

Сайт Тeleprogramma.pro решил разобраться, о чем пойдет речь во втором сезоне нашумевшего сериала и почему роль императрицы Екатерины II отдали Елизавете Боярской.
Первый сезон: история юной принцессы
Исторический сериал «Великая», показанный Первым каналом в 2015 году, произвел на зрителей неоднозначное впечатление, хотя Юлия Снигирь в роли императрицы Екатерины II многим понравилась.
Первый сезон охватывал продолжительное время – от прибытия юной принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Россию и ее брака с цесаревичем Петром до дворцового переворота и прихода Екатерины к власти.
Уже третья «Екатерина»
И вот теперь зрителям предстоит увидеть второй сезон нашумевшего сериала. Только на этот раз в образе Екатерины предстанет не Юлия Снигирь, а Елизавета Боярская. Для многих эта замена стала неожиданной и непонятной.
Интересно, что Боярская станет уже третьей российской актрисой, сыгравшей императрицу Екатерину: на канале «Россия» был показан сериал «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. Так что «Великую» можно считать своеобразным ответом «второй кнопке».
Почему – Боярская? Ответ продюсера
Елизавета Боярская в роли Екатерины Великой. Фото: соцсети
Но почему же заменили актрису? Ведь Юлия Снигирь в роли императрицы собрала множество положительных отзывов! Этот вопрос зрители начали задавать, в частности, в аккаунте генерального продюсера кинокомпании «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, на что получили уклончивый ответ:
«Мы сделали перезагрузку проекта».
Что ж, у Елизаветы Боярской тоже есть поклонники, которые будут рады увидеть актрису в роли императрицы.
Интриги, предательства, победы и поражения
Второй сезон перенесет зрителей в удивительную эпоху становления могущественной Екатерины II. Действие начнется с момента ее коронации: после того как ее мужа вынудили отказаться от престола, она становится императрицей.
Но получить трон легче, чем впоследствии его удержать. В этом императрица убеждается очень быстро. Целое десятилетие понадобиться Екатерине II, чтобы укрепиться у власти, чтобы она сама смогла уверенно назвать себя Самодержицей Всероссийской.
Близкие будут предавать, верные люди – уходить, неожиданные удары будут наносить враги из-за границы и те, кого она считала друзьями. Но будут и победы, и свершения.
Дворцы и парки, верховая езда и связи Боярского
На съемках сериала «Великая. Фильм второй». Фото: соцсети
Сериал «Великая. Фильм второй» порадует зрителей живописными локациями – съемки проходили в парках и дворцах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на корабле «Полтава».
Елизавета Боярская подготовилась к своей роли серьезно: она не только изучила исторические книги, дневники и письма, но и научилась ездить верхом. Помогло ли это создать достоверный образ?
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Многие зрители, как известно, относятся к таланту актрисы скептически и утверждают, что все успехи Боярской – результаты связей ее отца. Однако сам Михаил Сергеевич Боярский всегда очень сдержанно оценивал работы своей дочери.
«Хочется полета фантазии»
А что касается достоверности, то Елизавета Боярская призналась:
«Хочется максимальной безответственности и полета фантазии. Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности и пофантазировать».
Как бы там ни было, проект обещает быть интересным, - во всяком случае, зрелищным. Царские дворцы, особняки и парки, богатые исторические костюмы, захватывающие дворцовые интриги, опасности и приключения… Возможно, сериал «Великая. Фильм второй» понравится даже самым упрямым скептикам.