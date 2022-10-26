Главная интрига сериала «Великая. Фильм второй»: почему Юлию Снигирь заменили Елизаветой Боярской

Сайт Тeleprogramma.pro решил разобраться, о чем пойдет речь во втором сезоне нашумевшего сериала и почему роль императрицы Екатерины II отдали Елизавете Боярской.

Первый сезон: история юной принцессы

Исторический сериал «Великая», показанный Первым каналом в 2015 году, произвел на зрителей неоднозначное впечатление, хотя Юлия Снигирь в роли императрицы Екатерины II многим понравилась.

Первый сезон охватывал продолжительное время – от прибытия юной принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Россию и ее брака с цесаревичем Петром до дворцового переворота и прихода Екатерины к власти.

Уже третья «Екатерина»

И вот теперь зрителям предстоит увидеть второй сезон нашумевшего сериала. Только на этот раз в образе Екатерины предстанет не Юлия Снигирь, а Елизавета Боярская. Для многих эта замена стала неожиданной и непонятной.

Интересно, что Боярская станет уже третьей российской актрисой, сыгравшей императрицу Екатерину: на канале «Россия» был показан сериал «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. Так что «Великую» можно считать своеобразным ответом «второй кнопке».

Почему – Боярская? Ответ продюсера