Как выглядит роскошное имение в Малибу, которое певица Шер продает за $85 миллионов

Могла бы подарить хоромы кому-то из близких, но она давно уже обеспечила жильем двух сыновей и сестру - у всех благодаря знаменитой родственнице уже есть дорогие особняки. А теперь и у человека со стороны есть шанс обзавестись «домиком от Шер».
«Дома и квартиры - моя страсть!»
Отметим, что недвижимости у Шер хватает - как в США, так и в других странах. Обладательница «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса» - дама обеспеченная, поэтому может себе позволить многочисленные покупки такого рода.
Шер признается: «Дома и квартиры - моя страсть!» Звезда сама занималась дизайном каждого своего объекта недвижимости: так, стены ее квартиры в Нью-Йорке обиты шкурами леопардов, а в Лос-Анджелесе - шелком и камнем XVIII века. На интерьеры домов уходило еще больше дорогих материалов.
Сейчас знаменитость продает дом, в который вложила всю свою душу, применив при его оформлении собственные дизайнерские находки.
В звездном поместье можно и в бассейне поплавать, и в теннис поиграть. Фото: Global Look Press
Этот участок земли в Малибу поп-дива купила в 1989 году за $2,95 миллиона, построила на нем дом. А сейчас хочет за все это $85 миллионов. Почему так дорого? Учтем наценку за звездность - это около 20%.
Остальное вполне объяснимо - место, шикарная постройка, дизайн. Цена вполне рыночная для элитного района Малибу. Площадь этого поместья в стиле итальянского ренессанса - более 1200 квадратов, расположено оно на участке размером 0,6 гектара.
На этой уютной кухне так и хочется сесть и поговорить «за жизнь». Фото: Douglas Friedman
Здесь по заказу артистки возвели трехэтажный дом с арочными окнами и дверями. В особняке есть все, что нужно для суперзвезды со скромными потребностями: семь спален, хаммам, баня, бассейн, семь ванных комнат, помещение для париков с климат-контролем, зона для медитации, спортзал, кинотеатр, огромный старинный шкаф под названием «комната страха».
Стены отделаны натуральным камнем. Фото: Douglas Friedman
Дом отделан натуральным камнем, отделка внутри выполнена из дорогих натуральных материалов. Во дворе расположились домик для гостей, фонтан в мавританском стиле, теннисный корт, плетеные подвесные кресла для отдыха и целых 40 пальм. Еще один аргумент в пользу высокой цены - дом расположен в конце утеса, так что подойти к нему можно лишь с одной стороны.
Арки - один из главных элементов дизайна. Фото: Douglas Friedman
Попасть в окружение (мало ли, вдруг набегут слишком эмоциональные фанаты или чересчур пронырливые папарацци) никак не получится.
20 лет назад было дешевле
Из большинства комнат открывается вид на океан. Фото: Douglas Friedman
Интересно, что этот дом Шер выставляла на продажу в 2002 году за $23 миллиона, в 2008 году - за $45 миллионов. Тогда покупателей не нашлось, и звезда снимала особняк с торгов.
После чего что-то в нем опять переделывала - то цвет стен становился светлее, то на стенах обновлялись картины… Что будет в этот раз? Пока сказать сложно.
30 с лишним лет Шер работала над тем, чтобы все здесь выглядело идеально. Фото: Douglas Friedman
Кстати, четыре года назад именно этот дом оказался в центре скандала. Тогда Шер выступала с концертами в Австралии, а сын одной из ее помощниц тусовался в звездном имении. Полиция подозревала его в распространении наркотиков, поэтому обыскала поместье Шер - и нашла в комнате парня запрещенные вещества.
Вместе с домом и землей покупатель получит шикарную мебель. Фото: Douglas Friedman
Тогда вышла масса сообщений с неприятными заголовками - что-то в духе «В доме Шер обнаружен наркопритон». Не исключено, что это может отпугнуть покупателей со строгими моральными принципами. Или, наоборот, привлечь тех, кто падок на звездные скандалы.