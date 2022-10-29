Как выглядит роскошное имение в Малибу, которое певица Шер продает за $85 миллионов

Могла бы подарить хоромы кому-то из близких, но она давно уже обеспечила жильем двух сыновей и сестру - у всех благодаря знаменитой родственнице уже есть дорогие особняки. А теперь и у человека со стороны есть шанс обзавестись «домиком от Шер».

«Дома и квартиры - моя страсть!»

Отметим, что недвижимости у Шер хватает - как в США, так и в других странах. Обладательница «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса» - дама обеспеченная, поэтому может себе позволить многочисленные покупки такого рода.

Шер признается: «Дома и квартиры - моя страсть!» Звезда сама занималась дизайном каждого своего объекта недвижимости: так, стены ее квартиры в Нью-Йорке обиты шкурами леопардов, а в Лос-Анджелесе - шелком и камнем XVIII века. На интерьеры домов уходило еще больше дорогих материалов.

Сейчас знаменитость продает дом, в который вложила всю свою душу, применив при его оформлении собственные дизайнерские находки.