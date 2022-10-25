Астапова чуть не лишилась купальника, Майков гонял на байке: как снимали новый сезон сериала «Девушки с Макаровым»

Кадр из сериала «Девушки с Макаровым». Фото: канал ТНТ

Кадр из сериала «Девушки с Макаровым». Фото: канал ТНТ

24 октября на телеканале ТНТ – долгожданное событие: возвращение «Девушек с Макаровым».

Четверка очаровательных девушек-лейтенантов уже третий сезон радует зрителей. Тeleprogramma.pro выяснила, чем занимались героини в аквапарке, ночном клубе и караоке.    

Юлия Топольницкая удивила всех на кастинге

Юлия Топольницкая. Фото: соцсети

Вы любите следить за приключениями Поповой, Синицкой, Вербы, Туркиной и их начальника - Макарова? Юлия Топольницкая – просто обожает! Комедийная актриса прославилась после клипа «Экспонат» группы «Ленинград», а теперь ее можно будет увидеть и в «Девушках с Макаровым».

Как рассказывают авторы проекта, на кастинге Топольницкая буквально сразила всех знанием «матчасти», даже не потребовалось вводить ее в курс дела. 

«Я с удовольствием наблюдала за персонажами, и мне самой захотелось стать частью этой истории. До этого я уже работала с режиссером Раддой Новиковой на других проектах, и мы полностью сошлись во мнении о моей новой героине», – признается актриса.

Звезда единоборств Олег Тактаров заглянул на огонек

В третьем сезоне сериала зрители увидят и Олега Тактарова – бойца смешанных единоборств и первого российского чемпиона сверхпопулярного промоушена UFC. После окончания спортивной карьеры он переключился на кино: снимался и в Голливуде, и в России.

Например, не так давно Тактарова можно было увидеть в другом проекте ТНТ – сериале «Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным. А вот кого он играет в «Девушках с Макаровым» – пока интрига. 

Павел Майков гонял на байке по трассе
 

Павел Майков. Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым» 

Павлу Майкову часто приходится выполнять на съемочной площадке рискованные трюки. И чаще всего он не против. Хоть в +35 в шубе походить, хоть с яхты спрыгнуть – легко. Для съемок в новом сезоне «Девушек с Макаровым» Майкову приходилось самому драться на ринге и устраивать гонки на мотоцикле.  

Валерия Астапова едва не потеряла купальник
 

Валерия Астапова. Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым»

Одна из неожиданных локаций нового сезона – это аквапарк. Что там будут делать девушки? Конечно же, ловить преступников! А если пистолетов и наручников при себе нет? «Купальниками свяжем», – отвечает Синицкая и отважно бросается на «амбразуру». Правда, актрисе Валерии Астаповой во время съемок за свой купальник пришлось попереживать.

«Пожалуй, по несколько раз скатываться с горок в аквапарке вместе с оператором так, чтоб не потерять лицо и купальник, было самым трудным технически, но точно самым весёлым», – рассказывает актриса.  

Елена Полянская уходит в отрыв
 

Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым»

Конечно, не сама актриса, а ее героиня Олеся Верба. Но и актрисе позволили похулиганить! В одной из сцен Верба заваливается в клуб, где веселится, танцует и знакомится с мужчинами.  

«У меня был абсолютный карт-бланш, меня не останавливали. Это была чистая импровизация. Мы танцевали, веселились, какой-то парень меня взял на руки и высоко подкинул. Когда можно немножко похулиганить, это очень здорово», – рассказывает Елена Полянская. 

Девушки в караоке

Даже удивительно, что за два сезона девушки с Макаровым (или без него) ни разу не оказывались в караоке. Но в третьем сезоне эта историческая несправедливость исправлена!

Петь песни отправятся все: и четверка оперативных сотрудниц, и их суровый начальник, и второстепенные герои. Конечно, основная цель визита полиции – это задержание. Но это не помешает Валерии Астаповой в образе Кати Синицкой порадовать поклонников песней.

Актеры на поводках
 

Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым»

Съёмки нового сезона для некоторых актрис получились в прямом смысле крышесносными. Елену Полянскую даже пришлось «привязывать» специальным страховочным тросом.

«Мы с партнером поднимались на парапет, естественно, каскадеры прицепили на нас страховку. Это такая конструкция: на тебя надевают пояс, а от него тянется трос, он тоже закреплен, но его все равно держит человек на случай, если ты случайно упадешь, чтобы тебя вытащить.

Наш оператор шутил: «Очень удобно, когда актеры на поводках. Верба, место!» – рассказывает Елена Полянская. 

Северный полюс, Мальдивы, Африка, - куда забросит судьба 

Герои сериалов часто путешествуют: могут отправиться не только на другой конец Москвы, но и в экзотическую страну. А куда хотят отправиться наши «Девушки с Макаровым»? Елена Полянская уверена, что сериалу не хватает зимних пейзажей.

«Я бы отправила всех на Северный полюс, во-первых, потому что я очень хочу посмотреть на белых медведей, во-вторых, у нас еще пока не было в «Макарове» зимней натуры. А там может быть очень аутентичная красивая картинка.

И вообще было бы классно, если бы география кино расширялась. Можно наш отдел забросить и на Камчатку, почему бы нет? Наша страна такая огромная и такая разнообразная, надо показать, сколько в ней красивых и интересных мест», – говорит актриса.  

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Валерия Астапова, напротив, предпочитает Мальдивы, Бали или Сейшелы. А Влада Ермолаева мечтает, чтобы женская опергруппа отправилась на задание туда, где ее ждут меньше всего.

«Я бы хотела, чтобы нас переместили куда-нибудь в Африку или Мексику. И мы, не зная языка, справлялись бы с нарушителями прав. И пытались выполнить свою работу», – делится актриса.    

Смотрите новый сезон сериала «Девушки с Макаровым» – с 24 октября на ТНТ!
 

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