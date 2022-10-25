Астапова чуть не лишилась купальника, Майков гонял на байке: как снимали новый сезон сериала «Девушки с Макаровым»

Вы любите следить за приключениями Поповой, Синицкой, Вербы, Туркиной и их начальника - Макарова? Юлия Топольницкая – просто обожает! Комедийная актриса прославилась после клипа «Экспонат» группы «Ленинград», а теперь ее можно будет увидеть и в «Девушках с Макаровым».

Как рассказывают авторы проекта, на кастинге Топольницкая буквально сразила всех знанием «матчасти», даже не потребовалось вводить ее в курс дела.

«Я с удовольствием наблюдала за персонажами, и мне самой захотелось стать частью этой истории. До этого я уже работала с режиссером Раддой Новиковой на других проектах, и мы полностью сошлись во мнении о моей новой героине», – признается актриса.

Звезда единоборств Олег Тактаров заглянул на огонек

В третьем сезоне сериала зрители увидят и Олега Тактарова – бойца смешанных единоборств и первого российского чемпиона сверхпопулярного промоушена UFC. После окончания спортивной карьеры он переключился на кино: снимался и в Голливуде, и в России.

Например, не так давно Тактарова можно было увидеть в другом проекте ТНТ – сериале «Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным. А вот кого он играет в «Девушках с Макаровым» – пока интрига.

Павел Майков гонял на байке по трассе

