Инсульт, кома и два перелома: как Елена Кондулайнен восстанавливается после тяжелой болезни

Так уж вышло, что 29 октября в календаре отмечен как День борьбы с инсультом. Праздником, конечно, это не назовешь, и тем не менее заслуженная артистка России Елена Кондулайнен к этой дате сделала себе отличный подарок - 64-летняя актриса справилась с тяжелыми последствиями инсульта и вернулась к привычной жизни. А заодно рассказала свою историю, чтобы ее пример дал надежду людям, которые только начинают восстанавливаться.
«Не помнила, как меня зовут»
Елена никогда не была фанаткой спорта и здорового образа жизни. Актриса не пила и не курила, но режим не соблюдала, о правильном питании не задумывалась. И вообще считала, что раз ничего не болит, значит, нет повода ходить по врачам.
13 лет назад в программе «Подари себе жизнь» врачи после обследования сообщили Елене, что ее уязвимое место - сосуды и лет через 15 это может обернуться серьезными проблемами. Отметили и еще один тревожный момент - у отца артистки был инсульт.
Но тогда Кондулайнен не придала значения словам докторов и здоровьем своим заниматься не стала. Это оказалось ошибкой.
Звезда продолжала вести привычный образ жизни: гастроли, спектакли. У женщины начало повышаться давление, но она не придавала этому значения. Беда случилась два года назад. Повезло, что артистке стало плохо в людном месте - Кондулайнен сидела в ресторане с коллегами из Театра Луны, когда у нее все поплыло перед глазами. Скорую вызвали моментально, а при инсульте важно как можно быстрее оказаться в больнице.
Сыновья Михаил (слева) и Александр стали для Елены Ивановны надежной опорой. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"
В программе «Малахов» Елена рассказывала: «Три дня была в коме. Потом я ничего не помнила. Не помнила, что у меня два сына, не помнила, как меня зовут. А в больнице был локдаун - никого не пускали…» Инсультом дело не ограничилось: когда актрису перевели из реанимации в палату, она попыталась встать с кровати и неудачно упала, сломав правую руку.
«Хочу сыграть злодейку»
После выписки из больницы Кондулайнен начала долгий обратный путь к привычной жизни. Память полностью вернулась через полтора года. Актриса признается: «У меня было несмыкание связок, поэтому сначала не говорила... Постоянно поднималось давление, поэтому приезжала скорая. Почти год я ела без удовольствия - просто потому, что надо было, а во рту стояла горечь…»
Главными помощниками звезды стали дети и брат: «Сын год носил меня на руках в ванную…» Первые шаги с ходунками были сделаны в квартире, потом на улице. Сыновья оплачивали занятия с реабилитологами. Кондулайнен посещала специальные центры, занималась на тренажерах. Речь восстановилась полностью, но говорить быстро Елена Ивановна не может до сих пор.
Решительный шаг актриса сделала год назад: когда ее помощница собралась уволиться, звезда не стала нанимать новую: «Решение было твердое - все делаю сама».
Казалось, что все наладилось: Елена уже намеревалась возвращаться в театр, но поскользнулась на бортике бассейна, неудачно упала и опять сломала правую руку. В итоге - операция, пять месяцев в гипсе. Сейчас гипс сняли, рука болит, но Кондулайнен все научилась делать левой рукой. Интересно, что с детства она мечтала быть левшой…
Кондулайнен всегда считалась одной из самых красивых актрис нашего кино. Фото: кадр из фильма «Русь изначальная», 1985
В октябре Кондулайнен уже сходила в ресторан на свидание. Звезда с трудом смирилась с тем, что стареет: «Хотела всегда быть молодой и красивой. Когда со мной это случилось, поняла наконец, что жизнь у человека - не навсегда…» Сейчас у нее огромное желание работать: «Хочу сниматься! Мне кажется, мне бы подошла роль в фэнтези. Или могу играть какую-нибудь злодейку».
Во время болезни у Кондулайнен были моменты отчаяния, но она очень верила, что будет сама ходить, есть и даже петь: «Вдохновляли примеры других людей. Например, Шэрон Стоун лечилась четыре года (у голливудской звезды инсульт случился в сорок с небольшим. - Ред.). Вот так и я каждый день заставляла себя работать - делать упражнения, ходить, разминать пальцы...»
Теперь режим у Елены Ивановны изменился. В расписании - контроль за давлением, правильное питание, спортивные нагрузки, прогулки, подъем в 6 утра. А после 19 часов - абсолютный покой, никаких новостей и общения.