Инсульт, кома и два перелома: как Елена Кондулайнен восстанавливается после тяжелой болезни

Так уж вышло, что 29 октября в календаре отмечен как День борьбы с инсультом. Праздником, конечно, это не назовешь, и тем не менее заслуженная артистка России Елена Кондулайнен к этой дате сделала себе отличный подарок - 64-летняя актриса справилась с тяжелыми последствиями инсульта и вернулась к привычной жизни. А заодно рассказала свою историю, чтобы ее пример дал надежду людям, которые только начинают восстанавливаться.

«Не помнила, как меня зовут»

Елена никогда не была фанаткой спорта и здорового образа жизни. Актриса не пила и не курила, но режим не соблюдала, о правильном питании не задумывалась. И вообще считала, что раз ничего не болит, значит, нет повода ходить по врачам.

13 лет назад в программе «Подари себе жизнь» врачи после обследования сообщили Елене, что ее уязвимое место - сосуды и лет через 15 это может обернуться серьезными проблемами. Отметили и еще один тревожный момент - у отца артистки был инсульт.

Но тогда Кондулайнен не придала значения словам докторов и здоровьем своим заниматься не стала. Это оказалось ошибкой.

Звезда продолжала вести привычный образ жизни: гастроли, спектакли. У женщины начало повышаться давление, но она не придавала этому значения. Беда случилась два года назад. Повезло, что артистке стало плохо в людном месте - Кондулайнен сидела в ресторане с коллегами из Театра Луны, когда у нее все поплыло перед глазами. Скорую вызвали моментально, а при инсульте важно как можно быстрее оказаться в больнице.