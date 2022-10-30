Получил тяжелое ранение и стал инвалидом: листаем семейный альбом Анатолия Папанова

У каждого есть свой любимый Анатолий Папанов: криминальный элемент Лелик («Бриллиантовая рука»), монументальный генерал Серпилин («Живые и мертвые»), трогательный ветеран Дубинский («Белорусский вокзал»)...
В каждой картине Анатолий Дмитриевич был невероятно органичен и убедителен - актерский гений Папанова как раз и проявлялся в том, что ему были подвластны абсолютно все жанры, от лихой комедии до высокой трагедии.
Анатолий Папанов в детстве с сестрой Ниной. Фото: личный архив
Он родился в городе Вязьма Смоленской области в семье военного. Несмотря на то что родители к творчеству прямого отношения не имели, Толя любил театр: участвовал в самодеятельности, играл в любительских постановках.
Поэтому после переезда в Москву молодой Папанов не только начал трудиться в литейном цехе, но и пошел в драмкружок при ДК завода «Каучук».
Анатолий Папанов во время службы в армии. Фото: личный архив
Одна из самых ярких и героических страниц в биографии артиста - служба в Красной армии. В августе 41-го призывник Папанов был направлен в 73-й запасной стрелковый полк, а уже в 42-м он оказался в самом пекле. В звании старшего сержанта в 20 лет будущий любимец зрителей командовал взводом зенитной артиллерии, попал в кольцо под Харьковом и получил тяжелое ранение.
Очнулся в госпитале в Махачкале - ногу сильно изуродовало, кость раздробило, врачи ампутировали два пальца, несколько лет пришлось ходить с палочкой. Так Папанов стал инвалидом и был отправлен в тыл. Брать хромого студента-фронтовика, поступавшего в 1943-м в ГИТИС, преподаватели не хотели, но он обещал исправить хромоту и был принят.
Анатолий Папанов на сцене театра с Андреем Мироновым. Фото: Михаил Строков/ТАСС
После окончания ГИТИСа актер получил приглашение в Малый театр и МХАТ, но уехал в Клайпеду создавать театр с однокурсниками. Однако в 1948-м вернулся и поступил в труппу Театра сатиры, где и прослужил до конца своих дней. Уже будучи суперзвездой, Папанов оставался крайне скромным человеком.
Например, коллеги долго не знали, что у Анатолия Дмитриевича есть «Волга» (самая престижная из советских машин). Он никогда не подъезжал на ней ко входу, паркуя в отдалении, и объяснял это тем, что неприлично хвастать автомобилем, когда некоторые артистки театра ходят в заштопанных колготках.
Анатолий Папанов. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Благодаря виртуозной работе Папанова туповатый, но исполнительный контрабандист Лелик из «Бриллиантовой руки» стал одним из самых обаятельных злодеев советского кино. Некоторые реплики, как это часто бывает, родились на съемочной площадке.
Помните, как во время фиктивной рыбалки Лелик в сердцах произносит «Идиот!» и сплевывает? На самом деле фраза была адресована не подельнику Лелика Геше, а участнику съемочной группы, задержавшему начало работы, - вода, в которой сидел Папанов, была ледяная.
Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!»
Волк в «Ну, погоди!», которому подарил свой голос Папанов, стал еще одной его творческой вершиной. До сих пор нельзя переиграть или хотя бы повторить тот успех (хотя в новых сериях достойным продолжателем папановских традиций старается стать Гарик Харламов).
Анатолий Папанов с «голосом» Зайца Кларой Румяновой. Фото: личный архив
На старых записях процесса озвучки можно увидеть, как феноменально артист отрабатывает каждый вздох своего зубастого персонажа. Кстати, Волком Анатолий Дмитриевич не ограничился, озвучив более 110 мультгероев.
Анатолий Папанов с дочерью Еленой. Фото: Виталий Арутюнов/РИА новости
С 1945 года Анатолий Дмитриевич был верен любимой жене - однокурснице по ГИТИСу Надежде Каратаевой.
Анатолий Папанов с женой Надеждой Каратаевой. Фото: личный архив
В браке родилась дочь Елена, тоже ставшая актрисой: мы помним ее по сериалам «Школа», «Горюнов» и «Склифосовский».