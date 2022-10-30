Получил тяжелое ранение и стал инвалидом: листаем семейный альбом Анатолия Папанова

Он родился в городе Вязьма Смоленской области в семье военного. Несмотря на то что родители к творчеству прямого отношения не имели, Толя любил театр: участвовал в самодеятельности, играл в любительских постановках.

Поэтому после переезда в Москву молодой Папанов не только начал трудиться в литейном цехе, но и пошел в драмкружок при ДК завода «Каучук».