Насколько у российских звезд снизились гонорары

За последние месяцы индустрия шоу-бизнеса перестроилась на новый ритм жизни. Если раньше зрители заранее, за несколько месяцев, покупали билеты на зрелищные мероприятия, то теперь это делают не раньше чем за неделю до концерта. Обеспеченные люди так же ведут себя в отношении заказа звезд на частные вечеринки - все в последний момент. А что там с ценами на билеты и гонорарами?

Билет на звездный концерт в Москве -от 2 тысяч (балкон) до 20 тысяч рублей (VIP-партер)

Мы проанализировали спрос на концерты звезд до конца года на больших площадках. Лучше всего продаются билеты на артистов с авторскими, патриотическими песнями, на рок-музыкантов, на попсу из нулевых. Так, у Александра Розенбаума в Москве в Театре Российской армии уже стартовала серия из 12 сольников (артист будет выступать вплоть до 6 ноября), и билетов почти не осталось. С успехом идут туры по России у певцов с патриотичной позицией - Григория Лепса, SHAMAN.

Активно продаются билеты на такие рок-группы, как «Алиса», «Наутилус Помпилиус» (юбилейные концерты), «Кипелов». Даже у инструментальной группы «ДиДюЛя» идут успешные гастроли по городам страны и активные продажи билетов в 7-тысячный зал «Крокус Сити Холл». У комика Нурлана Сабурова «Крокус» тоже почти битком.

Хорошо продаются билеты на Елену Ваенгу, группу «Иванушки International». Леонид Агутин поехал по регионам с женой Анжеликой Варум - к примеру, в Санкт-Петербурге у них три больших концерта подряд. Старожилы шоу-бизнеса Владимир Кузьмин и Любовь Успенская поют в клубах чуть ли не каждую неделю.

Частный концерт звезды -от 1,5 миллиона до 4 миллионов рублей

Большинство крупных компаний отказались от корпоративных гулянок с большими звездами еще в пандемию, и в этом году эта тенденция не изменится. Частных новогодних вечеринок с артистами у богачей тоже станет меньше - все сокращают ненужные траты. По оценкам экспертов, спрос на звезд в декабре упадет минимум в три раза по сравнению с доковидными временами. Предновогодняя наценка в 200% тоже не работает. Однако у части артистов работа все же будет.

Известный концертный директор, продюсер и организатор мероприятий Табриз Шахиди вместе с коллегами составил список артистов, которых чаще всего сейчас зовут петь на корпоративные и частные мероприятия. В топ-15 вошли Леонид Агутин, «Руки Вверх!», Zivert, SHAMAN, Баста, Полина Гагарина, «Иванушки», МакSим, Анна Асти, Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Дима Билан.

Гонорары зависят от множества факторов: места, времени, заказчика, условий. Вот несколько расценок на декабрь, которые будут меняться в зависимости от востребованности звезды.

От 4 миллионов рублей - Баста, Григорий Лепс, «Руки Вверх!», Филипп Киркоров. От 2 до 3 миллионов - SHAMAN, Полина Гагарина, Дима Билан, Леонид Агутин. От 1,5 до 2,5 миллиона - Анна Асти, «Иванушки», Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, МакSим, Валерия.