Бросил первую жену ради Бергюзар, завел троих детей: как живет Халит Эргенч

Халит Эргенч в одном из своих интервью дал понять, что столкнулся с хейтом после того, как вышли первые серии турецкого сериала «Великолепный век». Актер не стал скрывать, что не всем телезрителям пришелся по вкусу тот образ султана Сулеймана, который он показал на съемочной площадке. Однако позже Халит сумел растопить сердца поклонников.

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О личной жизни актер предпочитает не распространяться. После того, как Халит развелся с первой женой Гизем Сойсалды, он сделал предложение руки и сердца Бергюзар Корель. В браке с Гизем актер пробыл около года. А в 2008-м он уже женился на новой возлюбленной, с которой Эргенч познакомился на съемках сериала «1001 ночь».

Паре пришлось пережить волну хейта. Так как поклонники винили Бергюзар в том, что она разрушила семью. Халит вступился за жену, попросив фанатов оставить ее в покое. Тем более что Корель подарила ему трех детей. У пары есть 12-летний сын Али, двухлетний Хан и малышка Лейла, которой вот-вот исполнится годик.