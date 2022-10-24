Бросил первую жену ради Бергюзар, завел троих детей: как живет Халит Эргенч

Халит Эргенч в одном из своих интервью дал понять, что столкнулся с хейтом после того, как вышли первые серии турецкого сериала «Великолепный век». Актер не стал скрывать, что не всем телезрителям пришелся по вкусу тот образ султана Сулеймана, который он показал на съемочной площадке. Однако позже Халит сумел растопить сердца поклонников.
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О личной жизни актер предпочитает не распространяться. После того, как Халит развелся с первой женой Гизем Сойсалды, он сделал предложение руки и сердца Бергюзар Корель. В браке с Гизем актер пробыл около года. А в 2008-м он уже женился на новой возлюбленной, с которой Эргенч познакомился на съемках сериала «1001 ночь».
Паре пришлось пережить волну хейта. Так как поклонники винили Бергюзар в том, что она разрушила семью. Халит вступился за жену, попросив фанатов оставить ее в покое. Тем более что Корель подарила ему трех детей. У пары есть 12-летний сын Али, двухлетний Хан и малышка Лейла, которой вот-вот исполнится годик.
Бергюзар Корель винили в том, что она разрушила семью. Фото: личный архив
Халит Эргенч и Бергюзар Корель ведут себя как молодожены. Фото: личный архив
Бергюзар Корель с дочкой Лейлой. Фото: личный архив
Турецкие таблоиды пестрели заголовками о том, что Халит Эргенч вывез семью в Европу. Якобы актер купил недвижимость за границей. Также «султана Сулеймана» подлавливали в автобусе. Похоже, что, оказавшись в Лондоне, актер пересел на общественный транспорт. Впрочем, как и его жена. Бергюзар спустилась в лондонскую подземку.
Несмотря на все слухи, пара наведывается и в Турцию. Так, свой отъезд в Европу Бергюзар Корель считала уикендом, судя по тому, что она писала в своем микроблоге.