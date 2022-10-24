«Вырос без мамы, но таким... чутким к музыке»: как сейчас выглядит 9-летний сын покойной Жанны Фриске

В свои два годика сын Жанны Фриске остался без матери. Экс-солистка группы «Блестящие» родила первенца в 2013 году, а уже в июне 2015-го ее не стало. Опеку над мальчиком получил гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев. Телеведущий и по сей день заботится о сыне. Несмотря на то что Платон рос без мамы, он унаследовал от нее тягу к музыке. Если Жанна пела, то Платоша виртуозно играет на гитаре.
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Сейчас мальчик живет не только с отцом. Дмитрий Шепелев привел в их дом свою возлюбленную, которую Платон принял с легкостью. Ведь с дочкой Екатерины Тулуповой — Ладой — мальчик ходил в один детский садик. Вскоре молодая мачеха подарила Платоше младшего братика. У них с Дмитрием Шепелевым родился сын Тихон.
В одном из интервью телеведущий дал понять, что старшие дети без особого энтузиазма отнеслись к новому члену семьи. Не то чтобы они хотели получить братика или сестренку. Шепелев немного расстраивался из-за того, что Платон мало интересовался своим братом Тихоном.
Платон увлекается игрой на гитаре. Фото: соцсети
Поклонники не перестают удивляться тому, как Платон внешне похож на свою маму. От Жанны Фриске мальчик унаследовал миловидные черты лица: аккуратный носик, волевой подбородок, глаза-озера и длинные пушистые реснички. Многие считают, что когда Платон подрастет, он разобьет не одно девичье сердце. Парнишка обещает стать красавчиком.
«Вырос без мамы, но таким... чутким к музыке», «Славный паренек», «Жанночка смотрит на него с небес», «Замечательный получился мальчишка», «Получил достойное воспитание», «Тяга к музыке от мамы», «Была бы Жанночка рядом!», «Мамина копия», «С мамой не отличить» — заметили фолловеры.