«Вышла замуж по любви! Не то, что Михримах»: как сейчас живет Пелин Карахан, сыгравшая дочь Хюррем

В одном из своих интервью Пелин Карахан призналась, что в юности она сама старалась обеспечить себя, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своей мамы Нурал. После развода женщина сама тянула семью.
Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дала понять, что она не понаслышке знает, что такое нужда. Окончив учебу Пелин стала ходить по кастингам. Так, она попала на съемки сериалов. Везением для актрисы стал «Великолепный век». Она получила одну из главных ролей.
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Пелин Карахан в образе Михримах султан с Озаном Гювеном. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
В «Великолепном веке» Пелин Карахан сыграла единственную дочь султана Сулеймана и его хасеки Хюррем султан - Михримах султан. В сериале ее против воли выдали замуж на Рустема-пашу. Однако в реальной жизни в отличие от Михримах султан актриса вышла замуж по любви.
Пелин Карахан призналась, что на первом свидании ее будущий муж сразу же сделал ей предложение. Тогда актриса только посмеялась над смелостью своего кавалера. Она даже и представить не могла, что ей посчастливилось встреть того, кто разделит с ней свою судьбу.
Пелин Карахан вышла замуж и стала мамой двоих сыновей. Фото: личный архив
Теперь Пелин Карахан живет в роскошном трехэтажном особняке с садом и бассейном. Вместе с мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает сыновей: Али Демира и Джана Эюпа.
«Вышла замуж по любви! Не то что Михримах», «Красивая жизнь, путешествия, съемки! Повезло», «Скучаем по нашей Михримах султан», «Хюррем выдала дочь за Рустема-паши! Сама-то она, поди, выбрала бы кого-то помоложе», «От Михримах не осталось и следа! Теперь копия Хюррем», - пишут фолловеры.