«Вышла замуж по любви! Не то, что Михримах»: как сейчас живет Пелин Карахан, сыгравшая дочь Хюррем

В одном из своих интервью Пелин Карахан призналась, что в юности она сама старалась обеспечить себя, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своей мамы Нурал. После развода женщина сама тянула семью.

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дала понять, что она не понаслышке знает, что такое нужда. Окончив учебу Пелин стала ходить по кастингам. Так, она попала на съемки сериалов. Везением для актрисы стал «Великолепный век». Она получила одну из главных ролей.

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