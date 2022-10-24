Юрий Колокольников: как попал в «Игру престолов», бросил жену ради Ксении Раппопорт и был ли у него роман с Агатой Муцениеце

Едва получив профессию, новоиспеченный актер Юрий Колокольников поспешил покорить Голливуд, но вместо этого стал официантом, безуспешно пытаясь пробиться в индустрию.
Но грандиозной мечте талантливого россиянина все-таки суждено было сбыться, правда, гораздо позже – когда он состоялся в российском кино. Как это произошло, в каких еще зарубежных блокбастерах снялся Колокольников и какими ролями отметился в отечественной киноотрасли – читайте далее.
Юрий Колокольников: детство, родители
Юрий Колокольников родился в столице 15 декабря 1980 года. Его мать – журналист Марина Сонкина, отец – ученый Андрей Колокольников. Юра стал вторым ребенком в семье, у него есть старший на 7 лет брат Федор, ставший, как и отец, ученым.
Юре было 5 лет, когда родители развелись, и мама с детьми перебралась в Канаду на ПМЖ, где Колокольников получил гражданство. Там родительница стала работать на радио, дети пошли в школу сначала в Торонто, затем в Монреале.
С отцом сыновья поддерживали связь, и в 1990 году Юра впервые прилетел в Россию сам, чтобы увидеть его. Мальчик начал учиться одновременно в российской школе, в которую окончательно перевелся в восьмом классе и остался в России, а позже перешел в киношколу.
Юрий Колокольников в молодости. Фото: Global Look Press
За время учебы в киношколе Колокольников впервые снялся в фильме. Ему было 14 лет, когда Савва Кулиш отобрал юношу в картину «Железный занавес».
После такого опыта Юрий окончательно решил стать актером и поступил в театральный вуз, экстерном сдав экзамены в 15 лет. Во время учебы он успел сняться в фильмах «Ретро втроем» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова.
Юрий Колокольников: карьера в театре
Окончив вуз в 2000 году, Колокольников махнул в Америку с товарищем. Но работы для неопытного актера не оказалось, и ему пришлось работать грузчиком и официантом. Параллельно россиянин штурмовал кастинги с псевдонимом Sebastian Winters, но удача так тогда ему и не улыбнулась. Он вернулся в Россию.
Здесь актер пробует себя параллельно и в кино, и на сцене. Режиссер Кирилл Серебренников берет его в сериал «Дневник убийцы» и в пьесу «Сладкоголосая птица юности» в «Современник» в 2002 году.
Юрий Колокольников в спектакле «Месяц в деревне». Фото: Global Look Press
В театре Колокольников работает до 2004 года. Он появился в составе спектакля «Гроза», затем вышел на подмостки театра им. Пушкина в пьесе «Ромео и Джульетта», а затем ушел со сцены на семь лет, вернувшись буквально ради одного спектакля – «Месяц в деревне» в театре Маяковского.
Юрий Колокольников: кино
В фильмографии Колокольникова – десятки полнометражных и многосерийных картин. Он снялся в «Статском советнике» (2005), «Убойной силе 6» (2005), сериале «Печорин. Герой нашего времени» (2006), «Бесы» (2006), «Обреченные на войну» (2009). Все это время актер не оставлял амбиций покорить Голливуд, и такая возможность вскоре ему представилась.
Юрий Колокольников в сериале "Игра престолов". Кадр из сериала
Колокольникова пригласили на пробы в американский проект, и там он познакомился с кастинг-директором по русским актерам Ниной Голд. Позже она предложила ему попробоваться на одну из ролей в культовый сериал «Игра престолов».
Юрий записал пробную сцену, отправил видео, его пригласили прослушаться в Лондон вживую. И утвердили на роль Стира, вождя одичалых, центрального персонажа 4-го сезона, который был показан в 2014 году.
Затем были еще зарубежные проекты. В 2015 году Колокольников снялся во французском фильме «Перевозчик: Наследие», в 2017-м – в боевике «Телохранитель киллера». Россиянин ростом 196 см и весом 103 кг с блеском справился с ролью.
Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера". Кадр из фильма
В 2018 году русский актер снялся в американском боевике «Хантер Киллер», в сериале «Американцы» (2017 – 2018), «Призрачная шестерка» (2019), «Довод» (2020).
На родине параллельно он продолжил сниматься в различных проектах. Для роли Владимира Маяковского актеру пришлось изрядно попотеть, чтобы набрать массу в тренажерном зале, сериал вышел в 2016 году и покорил зрителей.
В комедии «Вы все меня бесите!» Юрий сыграл бывшего парня героини Артема, в историческом сериале «Крылья империи» в 2017 году – князя Михаила.
Юрий Колокольников в сериале "Воскресенский". Кадр из сериала
2021 год оказался богат на новые проекты, несмотря на пандемию коронавируса: «Крюк», «Петровы в гриппе», «Воскресенский», «Бендер: Начало», «Бендер: Золото империи», «Молоко». В 2022 году в сериале «Воланд» Колокольников сыграл Коровьева, в антиутопии «Мы» - Панду.
Юрий Колокольников: другие проекты
С 2008 года Колокольников стал заниматься продюсированием. Среди его работ – комедии «Счастливый конец», «На море!», «Мама дарагая!», «ВМаяковский».
Юрий Колокольников: личная жизнь
Актер официально был женат на Надежде Маляровской, занимавшейся бизнесом в сфере недвижимости. В 2006 году они стали родителями девочки по имени Таисия.
Но актер после знакомства с Ксенией Раппопорт ушел от жены. В 2011 году актриса родила ему дочку Софию. Правда, союз двух творческих людей был недолгим – в 2014 году они расстались.
Юрий Колокольников с Ксенией Раппопорт и дочкой Софьей. Фото: Global Look Press
Юрий Колокольников с дочками Таисией и Софьей. Фото: Global Look Press
Среди романов, приписываемых актеру, - связь с коллегой по съемкам сериала «Крюк» Агатой Муцениеце. Но бывшая жена Павла Прилучного в одном из интервью развенчала слухи.
Юрий Колокольников и Агата Муцениеце. Фото: соцсети
В 2022 году в Сети заговорили о романе Колокольникова с партнершей по сериалу «Воскресенский», литовской актрисой Вильмой Кутавичюте. Сами знаменитости не спешат комментировать связь.
Вильма Кутавичюте. Фото: Global Look Press
Юрий Колокольников сегодня
В 2022 году актер примерил на себя роль Сатаны в картине «Конец света». Кстати, в нем же снялась и мать его второй дочки, Ксения Раппопорт.
В настоящее время Юрий Колокольников работает над ролью лорда Ротмана в сказке «По щучьему веленью», премьера которой запланирована на 2023 год.