Юрий Колокольников: как попал в «Игру престолов», бросил жену ради Ксении Раппопорт и был ли у него роман с Агатой Муцениеце

Едва получив профессию, новоиспеченный актер Юрий Колокольников поспешил покорить Голливуд, но вместо этого стал официантом, безуспешно пытаясь пробиться в индустрию.

Но грандиозной мечте талантливого россиянина все-таки суждено было сбыться, правда, гораздо позже – когда он состоялся в российском кино. Как это произошло, в каких еще зарубежных блокбастерах снялся Колокольников и какими ролями отметился в отечественной киноотрасли – читайте далее.

Юрий Колокольников: детство, родители

Юрий Колокольников родился в столице 15 декабря 1980 года. Его мать – журналист Марина Сонкина, отец – ученый Андрей Колокольников. Юра стал вторым ребенком в семье, у него есть старший на 7 лет брат Федор, ставший, как и отец, ученым.

Юре было 5 лет, когда родители развелись, и мама с детьми перебралась в Канаду на ПМЖ, где Колокольников получил гражданство. Там родительница стала работать на радио, дети пошли в школу сначала в Торонто, затем в Монреале.

С отцом сыновья поддерживали связь, и в 1990 году Юра впервые прилетел в Россию сам, чтобы увидеть его. Мальчик начал учиться одновременно в российской школе, в которую окончательно перевелся в восьмом классе и остался в России, а позже перешел в киношколу.